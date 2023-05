No lleva ni dos semanas en su cargo el nuevo Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y ya le tocó salir a corregir el despiste de una de sus compañeras de gabinete. Resultó entonces que no es que Ocampo fuera gruñón o amargado, o muy ortodoxo en economía, sino que a veces no hay más alternativa que advertir públicamente los errores de otros miembros del gabinete, cuando estos pueden tener consecuencias públicas e importantes.

En esta ocasión, como en otras ya, el turno fue para la ministra de Minas y Energía Irene Vélez. La discrepancia vino por declaraciones de la ministra conocidas este domingo según las cuales el gobierno está evaluando poner tarifas diferenciales a la gasolina y para ello va a revisar la metodología porque, según ella, no tiene sentido que los precios de la gasolina se tasen teniendo en cuenta los precios internacionales cuando el 50% de la gasolina se produce en Colombia.

En declaraciones del lunes por la mañana, le correspondió al nuevo jefe de la cartera de Hacienda cortar de tajo el disparate: “Yo no puedo obligar a Ecopetrol a vender gasolina por debajo de los precios internacionales; eso es ponerle control de precios a Ecopetrol y no vamos a llegar a eso”.

Esta declaración brinda tranquilidad por muchas razones. La primera, porque queda claro que a Ricardo Bonilla no le va a temblar la voz para oponerse a equivocaciones y a propuestas irresponsables. No es que las vaya a dejar pasar solo por venir del gobierno de la izquierda.

También da tranquilidad porque el control de precios, que es lo que en el fondo pide la ministra, ha sido un instrumento muy del gusto de los gobiernos de izquierda y sus consecuencias suelen ser catastróficas. En este caso, estaría el propio gobierno propinándole un fuerte daño a Ecopetrol, empresa que en un 89% pertenece a la Nación.

Pero hay un aspecto en el cual este incidente brinda todo menos tranquilidad: nos referimos a la situación de la ministra Irene Vélez con respecto a los temas de su cartera. Se trata de una situación que solo puede describirse como despiste total.

En efecto, no se trata de que la ministra ignore uno que otro detalle: a cualquiera se le olvidan datos sobre todo cuando se manejan muchos. Tampoco es que ignore temas que solo son competencia de especialistas: jamás se le pide a un ministro que llegue a ese nivel, ni es necesario que lo haga. El problema es de despiste absoluto, es que la ministra no solo ignora detalles sino que todavía le falta mucho por aprender para conocer y dominar los parámetros generales, los fundamentos, y los conceptos esenciales de la cartera que dirige.

Solo así pueden explicarse, por ejemplo, errores como el de decir que el déficit del fondo de estabilización de precios es de 10 mil billones: un error de varios órdenes de magnitud muestra que la persona no solo es que no se sepa la cifra, sino que no tiene la menor idea del universo conceptual y de los parámetros generales del tema. O su ya conocido error sobre el tiempo de reservas que le queda a Colombia, que evidenció un desconocimiento total de lo que significa el concepto de reservas, las diferentes clases en que se divide, y los efectos de esta clasificación.

En el episodio del domingo también sumó un nuevo gafe a su gestión. La ministra dijo que también van a revisar la focalización porque el problema no es solo que los 5.000 pesos de subsidio hoy de la gasolina lo estén disfrutando “las Toyotas” sino que “lo más preocupante” es encontrar “buques que tanquean con gasolina subsidiada”. Este último punto alborotó a las redes sociales que salieron a corregirla diciendo que los buques no tanquean con gasolina, alguno incluso le aclaró que usan diésel marino o fueloil pesado HFO.

Pero ese puede ser simplemente un lapsus. En este último episodio, la ministra deja claro que desconoce algo tan elemental como el carácter internacional del mercado de los combustibles y de sus precios. Desconoce, también, la naturaleza de Ecopetrol, que no es un ente de beneficencia sino una empresa que además nos pertenece a los colombianos.

Ojo, porque aquí no estamos reclamando que los ministros tengan que ser técnicos y especialistas. De hecho, la principal labor de los ministros es más política que técnica, pues consiste en ser gestores de la política pública en lo relativo a su cartera. Esto no es una labor técnica en esencia, pero tampoco se puede hacer desde una posición de desconocimiento técnico.

En el Reino Unido, por ejemplo, es usual que los ministros pasen por varias carteras, lo que evidencia que no es indispensable que vengan con especialidad técnica. Pero todos hacen el esfuerzo de enterarse y de estudiar. La ministra Irene Vélez, entendemos, también se ha empeñado en estudiar. Pero tal vez le ha faltado la humildad del aprendiz, quien sabe que todavía no sabe lo suficiente como para asumir que está en capacidad de plantear grandes cambios.

Aunque hay quienes creen que más bien su profundo rechazo ideológico a la industria energética la lleva a no querer enterarse de cómo funciona.

Sea como sea, esto no es sostenible en un país como Colombia.