¿Recuerdan que en campaña – en especial hacia el final de la misma, cuando sintió su victoria en riesgo – el hoy presidente Petro prometió ser un mandatario para todos los colombianos? Fue lo mismo que prometió al asumir la Presidencia, cuando dijo que sería el presidente de todos nosotros.

Pasado ya casi un año, es evidente que esas palabras han quedado en el aire. En el primer semestre de este año hemos podido ver un preocupante giro en la retórica del presidente, en la cual él ya no asume un papel de líder de todos los colombianos, sino que se identifica como supuesto líder de una parte de ellos (los necesitados, los pobres, los olvidados) contra el resto de la sociedad. Es decir, renunció tácitamente a lo que implica ser Jefe de Estado – pues ello implica gobernar para toda la nación – y asumió el papel de un activista que, supuestamente, representa los intereses de los menos favorecidos. Así entonces ha procedido el presidente con lo que parece ser su estrategia de fondo: dividir a Colombia.

Las expresiones más fuertes de esta nueva retórica las vimos hace pocos días cuando, desde París, arremetió con descalificaciones agresivas y francamente descabelladas (desde el punto de vista político e histórico) contra la ciudadanía que salió a marchar el 20 de junio para protestar contra su gobierno. No nos quedemos por ahora en las expresiones peyorativas, que ya hemos comentado antes (“clase media arribista”, la absurda comparación con los esclavistas), sino miremos la esencia de ese discurso: esa esencia fue la de dividir a Colombia entre quienes se oponen a las reformas y al estilo de gobierno del presidente y quienes supuestamente le apoyan. El propio Jefe de Estado, aquel de quien la Constitución dice que simboliza la unidad nacional (artículo 188) dividiendo a los colombianos, trazando una línea entre ellos, y prácticamente invitándolos al enfrentamiento.

Ponemos énfasis en la expresión “supuestamente” cuando nos referimos a aquella parte de la sociedad que, en la visión del presidente, apoya sus políticas. Aun cuando sabemos que efectivamente hay muchas personas que seguramente creen en ese proyecto, y reconocemos que tienen todo el derecho de hacerlo y de manifestarlo democráticamente, la verdad es que por ahora no hemos visto la avalancha de entusiasmo popular que el mandatario dice tener detrás de él: ni en las encuestas ni en las calles, donde tales expresiones han sido tímidas, y tal vez habrían sido mínimas de no ser por los funcionarios y por los estudiantes que sacan de sus clases y que ni siquiera tienen tiempo para cambiarse el uniforme. Creemos, además, que las reformas planteadas por el presidente no van a ayudar a los sectores desfavorecidos y por el contrario van a agravar sus padecimientos.

Observemos también que, curiosamente, esta retórica ha venido escalando a medida que pasa el tiempo y al presidente no se le dan las cosas como quisiera: no se aprueban sus reformas y su gobierno no camina (testimoniado esto por la baja ejecución presupuestal de todos los ministerios). Un líder constructivo recompondría equipos y replantearía estrategias. Otro tipo de líder busca culpables y señala enemigos.

En todo caso, insistimos, aquí no vamos a caer en el juego del presidente: la premisa es que, cualquiera sean nuestros desacuerdos sobre temas políticos (o sobre cualquier otro) somos una misma nación que en hermandad tiene un mismo destino.

Y nos preguntamos, y le preguntamos al presidente: supongamos que se sale con la suya; supongamos que en su juego de dividir y enfrentar a los colombianos gana. Preguntamos: ¿qué gana? ¿Acaso gana algo quien gobierna sobre una sociedad fracturada y enfrentada? ¿Qué gana quien gobierna enemistando a una nación contra sí misma?

Valiente victoria y muy dudoso botín: un país llevado al odio y al enfrentamiento. “Un reino dividido es fácilmente asolado, y una casa dividida contra sí misma no puede permanecer en pie”. Hay sabiduría milenaria en ese principio emanado de un relato evangélico. No vamos a poder permanecer en pie si lo que siembran entre nosotros es la división. Y fácilmente vamos a ser asolados por tantos enemigos que, como patógenos en un organismo, esperan a que este se debilite para atacarlo e invadirlo. .