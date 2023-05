El sábado 29 de abril a Anderson Steven, de 34 años, y a Alejandro, de 25 años, los mataron a machete y puñal en los alrededores del estadio y nadie hizo nada.

Un día antes, el alcalde Daniel Quintero, había dicho que todo iba a estar bien: “Este será un clásico normal, las condiciones entre las barras y las directivas están muy bien. Medellín de nuevo va a ser un gran ejemplo”.

Pero no fue así. El clásico terminó con un triste saldo de dos muertos y 14 personas heridas. El papá de Alejandro, una de las víctimas, contó que se lo iba a llevar a Estados Unidos para que consiguiera un trabajo. Y profundamente conmovido, quiso salir a defender el nombre de su hijo, dijo que no era un delincuente, que simplemente estaba celebrando cuando los de la otra barra llegaron y lo atacaron.

Ese es solo un ejemplo – terrible y lamentable ejemplo – de la falta del ejercicio de la autoridad que se está viendo en Medellín.

El jueves 27 de abril, dos días antes de las muertes de Anderson y Alejandro, usuarios del Metro en la estación San Antonio lincharon a dos ladrones que intentaron robar. El lunes 1 de mayo fue hallado muerto un turista argentino, de 31 años, con heridas de arma blanca en una habitación de hotel en El Poblado. Y el 21 de abril, un motociclista que no tenía casco, ni Soat, ni siquiera licencia de conducción le rompió la nariz a un agente de tránsito que intentó ponerle un parte.

Habrá quienes digan que, aunque lamentables, son noticias comunes en grandes ciudades. Y eso es cierto. El problema es que en Medellín, no solo están ocurriendo eventos trágicos que antes no sucedían, sino que además por momentos parece estar volviéndose pandemia.

Ya son, por ejemplo, 20 los extranjeros muertos en Medellín entre el año pasado y lo corrido de este. Los ataques a los turistas en la ciudad por hurto, escopolamina, atraco a mano armada, riñas, sobredosis y procedimientos quirúrgicos hechos en clínicas ilegales han aumentado 50% desde 2022, según la Personería.

También crece el número de ciudadanos que no quiere atender la autoridad. Cada cinco días un agente de tránsito es golpeado en las calles de Medellín.

Y lo ocurrido hace diez días con la barra Los Del Sur en el estadio deja un mal sabor. La barra le exige al equipo unas prebendas y como el equipo no aceptó usaron la violencia. El secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, reaccionó como un hincha más. “El club Atlético Nacional debe darse cuenta de que con esta actitud lo que ha generado es esto. Su responsabilidad es clara y contundente”, dijo Ramírez, impartiendo su veredicto, apenas unos minutos después de que Los Del Sur se metieron a la gramilla y causaron destrozos en el estadio.

¿Es decir, el secretario Ramírez exige que un equipo deba someterse a las exigencias económicas de la barra? ¿Cuál es ahí el criterio de autoridad y de respeto a las normas? Ese tipo de reacciones, con un tono además amenazante, no contribuyen a que en la ciudad, y mucho menos en las barras, reine la ley.

Eso del respeto por las normas parece estarse extraviando en Medellín. Y el problema es que esa falta de autoridad, de ser gobernados con los parámetros del bien común y no del interés individual, está regándose como yerba mala por otras zonas de la ciudad.

La invasión del espacio público, por ejemplo, está desbordada. Ya no parece importar que los carros se estacionen donde no deben con el consecuente desorden que produce. Como tampoco hay ningún tipo de control a la ocupación ilegal de terrenos en Moravia y en la vía nueva al puente de occidente, por Robledo. Es todo un misterio lo que ocurre: todos los días parece levantarse una casa nueva, algunas no parecen ser para gente necesitada porque las construyen con madera y materiales de buena calidad y precio alto.

Los piques ilegales sobre todo de motos, pero también de carros, son otra muestra del desbarajuste. No solo producen accidentes y muertes, sino también un ruido infernal, y una profunda desazón entre los ciudadanos que ven aterrados cómo no pueden utilizar ciertas vías, como la de Las Palmas, sin correr el gran riesgo de quedar envueltos en una colisión. El alcalde al fin se pellizcó este año y le puso a la policía la meta de “inmovilizar al menos 1.000 motos, tanto en Manrique como en Las Palmas”.

La ciudad que brillaba como la más cívica y ordenada en el país parece estar perdiendo su rumbo en ese aspecto por la falta de liderazgo de sus administradores. Nos queda puesta la esperanza en los ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos, que todos los días hacen esfuerzos para no dejar perder ese sentido cívico y de pertenencia. .