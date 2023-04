Tras ocho meses en la Casa de Nariño, llevando la batuta del país, el gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una manera particular de proceder en el manejo de la opinión pública cuando se trata de temas complejos o cuando no parece tener claro qué hacer.

El modo de operar es el siguiente: el Presidente lanza una propuesta, que suele ser extravagante, y luego se desata una tuiteratón, es decir, las barras bravas y sus bodegas en redes sociales se dedican a “mover” un tema relacionado con la idea lanzada por el Presidente. Podríamos decir que así como en una época la estrategia era el balcón y en otra la tutelatón, ahora la herramienta del gobierno es la tuiteratón.

Gustavo Petro es tal vez el político que primero entendió y utilizó las redes al servicio de su causa política. En la Alcaldía de Bogotá, hace ya más de diez años, construyó bodegas cuando ni siquiera se hablaba de ellas. Y hay que decir, que la izquierda también ha sido más hábil y se anticipó a ganar terreno en este mundo de la propaganda virtual.

La nueva rutina de la tuiteratón se vio una vez más este martes. El tema elegido fue la implementación del proceso de paz con las Farc y los compromisos del país con las víctimas de la violencia. De la nada, varias entidades del gobierno empezaron a mover en sus cuentas de redes sociales mensajes en los cuales se cuestionaba la labor del gobierno Duque en la implementación del acuerdo con las Farc. Paralelamente, tuiteros cercanos al gobierno Petro sugerían corrupción de parte del gobierno anterior en el manejo de los recursos para el acuerdo. “¿Se la mecateó (la plata) el gobierno de Duque?”, preguntaba una tuitera del gobierno.

Mientras tanto, el Presidente dio declaraciones sobre el acuerdo con las Farc que provocaron desconcierto. Tras afirmar que no hay plata para implementar el acuerdo de paz, e incluso sugerir que este acuerdo fue una trampa para desarmar y desintegrar a la organización armada, aterrizó en la estrambótica propuesta de que el Banco de la República emita $300 billones de pesos para financiar la implementación.

El solo hecho de que al presidente Petro se le ocurra una idea cómo estás preocupa en extremo. El efecto final podría llegar a ser catastrófico en términos de pobreza para un amplio sector de la población.

Ambas cosas, la tuiteratón y las declaraciones del Presidente, están lejos de ser coincidencia. Ambas van dirigidas a posicionar el mensaje de que los gobiernos anteriores no hicieron su tarea de implementar el acuerdo, y que ni siquiera le dejaron a este gobierno recursos para hacerlo, por lo cual toca recurrir, para usar las palabras del Presidente, a ideas “no ortodoxas” como la de la emisión monetaria.

La pregunta es inevitable: ¿por qué razón, súbitamente, y cuando nadie está hablando de ese tema, aparece el gobierno tratando de introducir este tipo de narrativa en la conversación pública? ¿Acaso está pasando algo con el acuerdo de paz que no sabemos?

Para responder a esas preguntas, hay que decir, que por lo pronto lo que sí ha visto el país, es que ha sido en este gobierno en el que el acuerdo con las Farc ha entrado en una suerte de crisis en su implementación. El propio Rodrigo Londoño, antes conocido en las Farc como “Timochenko” y máximo líder de la otrora guerrilla, ha declarado que se sentía más seguro en el gobierno Duque que en el gobierno Petro.

La crisis se manifiesta también en la amenaza que se mantiene sobre la vida y la seguridad de los firmantes y de sus familias. Si bien, esta crítica problemática viene de antes, el hecho de que se mantenga demuestra que todos los ataques de Petro a los anteriores gobiernos acusándolos de falta de protección a exguerrilleros y líderes sociales no tendrían fundamento. O al menos ahí no está la raíz del problema. En lo que va corrido de 2023, según Indepaz, cinco firmantes del acuerdo han sido asesinados, junto con 44 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La situación para algunos de ellos empeora como es el caso de los firmantes que viven en el espacio territorial Mariana Páez de Mesetas (Meta), a quienes las disidencias amenazaron y obligaron a decidir abandonar el espacio. Hasta hoy solo han recibido promesas y paliativos temporales.

Todo ocurre en el gobierno que supuestamente sí estaba comprometido con la paz y los derechos humanos. Mientras tanto, el comisionado Danilo Rueda se prepara para un debate en el Senado. Citado por Iván Cepeda, senador de las entrañas del petrismo, pinta más como una oportunidad de exponer y defender sus puntos, que una verdadera controversia. El tema será la implementación del acuerdo, y no sería extraño que el comisionado Rueda repita el libreto de culpar a gobiernos anteriores por supuestamente haber fallado y, eventualmente, al Banco de la República por no emitir y no darle $300 billones.

Otra vez hay que decirle al Gobierno que las palabras, o en este caso los trinos y los debates, no se convierten por arte de magia en acciones. Ese mundo ideal del que todos los días hablan, parece estar cada vez más lejos en la práctica. Hay que diseñar proyectos, trabajar de sol a sol, tener resultados en la vida real para que la realidad cambie.