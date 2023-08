El polémico caso del directivo del fútbol español Luis Rubiales, hace tiempo que dejó de tener que ver con el deporte para convertirse en un escándalo global que tiene matices políticos y por supuesto sociales, porque ha puesto a todo el mundo a hablar de machismo y misoginia. Lo que debió haber sido una gran celebración por el triunfo de la selección femenina de fútbol de España en el campeonato mundial, se ha convertido en un debate internacional que no tiene visos de acabar y cuyas consecuencias parecen impredecibles.

Los hechos que generaron esta situación son breves pero contundentes. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) asistió al partido final en el que España le ganó 1-0 a Inglaterra en Sidney, Australia. Para celebrarlo, Rubiales, sentado al lado de la reina Letizia de España y de su hija la infanta Sofía, de 16 años, se agarró los genitales en señal de victoria. Luego, cargó como si fuera un costal en uno de sus hombros a la futbolista Athenea del Castillo y posteriormente, durante la ceremonia de entrega de los premios, besó en la boca a la jugadora Jenniffer Hermoso.

Hasta aquí, la descripción escueta de lo sucedido. Y a partir de ahí el rechazo de cientos de miles de personas que contemplaron en sus televisores lo ocurrido, el intercambio de versiones entre los protagonistas y la crítica de gran parte de la sociedad que considera que ese no debe ser el comportamiento de un alto representante. Luego vendrían las voces de los políticos pidiendo su dimisión y el destape de todas aquellas sombras que siempre han acompañado la actuación del dirigente español que ha llenado de euros a los equipos de fútbol de su país. Siendo el caso más sonado el haberse llevado la final de la Supercopa Europea a Arabia Saudí. De ahí que hay quienes condenen la actuación soez de Rubiales como algo reprobable, pero no como causa última para suspenderlo. Para muchos, sus manejos oscuros dentro del mundo del fútbol, han debido ser castigados desde hace muchos años aunque estuviera de por medio una reducción de los ingresos obtenidos gracias a sus tácticas poco limpias.

La ordinariez del comportamiento de Luis Rubiales es inexcusable. Pero su incapacidad para entender lo sucedido es aún más grave. Sin embargo, la clave de toda esta polémica está en el consentimiento. Ese que todavía nos cuesta tanto entender en las relaciones interpersonales y que es motivo de argumentaciones apasionadas entre quienes exigen respeto por su cuerpo y su espacio y quienes consideran que hay actos espontáneos que no se pueden ver truncados por leyes y normas.

En últimas lo que sucede es que estamos pasando por un momento de transición en el que nos encontramos confundidos por una nueva forma de entender las relaciones. Una parte de la población masculina se siente discriminada, y es verdad que ha habido excesos por parte de colectivos que quieren hacer ver a las mujeres como figuras de cristal que no saben defenderse. Pero estos son tiempos de aprendizajes y ajustes para todo el conjunto de la sociedad. Y el debate, según se ha podido ver en diferentes medios de comunicación de todo el mundo, está a la orden del día.

El asunto del beso entre Rubiales y Hermoso se ha convertido en materia de conversación diaria entre amigos y familiares, lo que demuestra una sensibilidad muy alta respecto al machismo. Este es un punto de arranque básico y necesario para hablar del tema que debería ser aprovechado para discutir sobre algo que nos incomoda. Pero no desde un feminismo extremo que ve al hombre como su enemigo, ni tampoco desde la trivialización y relativización de lo sucedido. Como si semejante comportamiento pudiera excusarse por el empacho del triunfo y la emoción del momento.

Mal harían los políticos en convertir el tema en ideario de izquierdas o de derechas. La búsqueda de la igualdad, el respeto y la decencia nos pertenecen a todos, sin importar bandera. Y en últimas, se trata de ejercer el sentido común.

El problema, como decía el columnista español Manuel Jabois, “no es tanto hacer algo mal, como no saber cuándo se está haciendo. Lo primero es culpa de uno; lo segundo, de un universo moral construido a través del tiempo que hace creer que eso no está mal”. Lo cierto es que si uno ostenta un alto cargo representativo y es presidente de una importante entidad, hay cosas que no se piden y cosas que no se hacen.