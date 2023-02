Con alegría y alivio registramos el hecho de que, en las jornadas del 14 y 15, la ciudadanía haya salido a expresarse de manera pacífica, sin afectar a los demás, sin destruir el comercio, sin atacar a la policía, y sobre todo, sin impedir a la gente trabajadora el uso del transporte masivo. ¿Vieron que sí se puede? Es lo que venimos diciendo hace años.

La calle habló. Las marchas contra las reformas de Petro fueron sin duda alguna más nutridas que las de apoyo a su gobierno. Y eso, tal vez, le puede decir algo a él y al Congreso. Sin embargo, como hemos dicho antes, la democracia no es un pulso para ver quién saca más gente a la calle y a la plaza: la democracia constitucional tiene reglas y procedimientos, tiene instituciones como el Congreso de la República y la Corte Constitucional, y es a través de ellos que las cosas se hacen o no se hacen realidad.

Ha sido y seguirá siendo nuestra costumbre mostrar todo el respeto que se debe a la figura del Presidente de la República. Pero aun dentro de ese compromiso, encontramos imposible que no nos venga a la mente esta palabra al recordar su discurso del 14 de febrero: delirio.

Empecemos por la escenificación, toda ella orquestada y preparada para hacer ver al presidente como un gigantesco líder popular. Petro en Twitter convocó a la gente a “la Plaza de Bolívar y a la Plaza de Armas”, pero escasamente pudo llenar la segunda que se llena fácilmente con grupos pequeños, y como pudimos ver en la propia transmisión de la Presidencia, ese grupo estaba en buena medida conformado por funcionarios del Gobierno.

Continuemos con el formato. A los miembros del Pacto Histórico les disgusta profundamente esta comparación, pero qué vamos a hacer, la historia no nos la inventamos nosotros: el formato es el de Mussolini, es el de Perón, es el de Fidel Castro, es el de Chávez, es el del caudillo que desde el balcón pronuncia largos discursos en una oratoria fogosa la cual, además de encender a sus bases, tiene como fin hacerle sentir grande, hacerle sentir el conductor del pueblo y de los pueblos. El día de su posesión Donald Trump dijo en su discurso que ese no era un simple acto de transmisión de mando sino que se le estaba devolviendo el poder al pueblo. ¿Les suena parecido?

Y fue en ese escenario en el que nuestro presidente rozó el delirio en esa tarde del martes. Primero y principalmente, al declararse como encarnación del pueblo, además, lo que preocupa más, lo hizo en tercera persona: “Lo que se eligió no fue simplemente una persona, a Petro en la Presidencia, lo que se hizo en la elección fue volver al pueblo Gobierno, fue volver al pueblo poder”.

Esta declaración admite varias posibles interpretaciones, ninguna de ellas tranquilizadora. La primera, que el presidente no se ha dado cuenta de que Colombia es una nación plural que está lejos de respaldarle de manera unánime; parece el presidente haber olvidado que al menos 10 millones de personas, poco menos de la mitad de los votantes, prefirieron otra opción, y casi 17 millones más ni siquiera se acercaron a votar por él o por el otro candidato. Esas 27 millones de personas, en edad de votar, también son colombianas y también hacen parte del pueblo.

Olvida también el presidente que no existe un respaldo unánime a sus reformas, por el contrario, como ya hemos dicho, todas las encuestas muestran poco interés en la reforma a la salud y quienes no están de acuerdo son colombianos y también son parte del pueblo.

No le faltó al presidente su ya acostumbrada dosis de hipérbole, que es su modo favorito de hablar. Durante casi una hora y media disertó y conectó difusamente numerosos temas en repetidas exageraciones. Ese modo de hablar, impropio de quien asume una jefatura ejecutiva que implica dimensionar y resolver problemas reales, se ha convertido en su marca personal.

Por no mencionar las múltiples frases tendenciosas, como cuando dijo que para tener acceso a la salud en Colombia hay que tener plata. Si algo ha demostrado el sistema de salud del país es que muchos prefieren estar en el régimen subsidiado, en el que no pagan, porque lo consideran bueno. Y así lo subrayan las encuestas de satisfacción.

Dejamos pues atrás esta jornada de marchas cuyo desenlace, por las dimensiones de la marcha opositora, no debió dejar un sabor muy dulce al mandatario. Petro tenía otra alternativa, otra que no era la confrontación: la de buscar acuerdos y consensos con las demás fuerzas políticas, y tal vez las puertas estarían más abiertas para sus reformas, y habría mejor ambiente para ellas. Pero no, había que salir al balcón, a proponer subsidios a diestra y siniestra en un populismo que por momentos sonaba desesperado, a meter susto a la ciudadanía trabajadora, y a declararse en pie de lucha contra el resto de la nación.