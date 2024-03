Esta semana que termina ha sido más difícil que nunca seguirle el hilo al presidente Gustavo Petro: entre sus extensos mensajes en la red X y sus discursos altisonantes en su gira por el Caribe, los colombianos terminamos aturdidos y sin entender muy bien qué le está ocurriendo al jefe de Estado.

Se percibe, eso sí, una suerte de curiosa ansiedad de parte del primer mandatario que cree que lo que no han sido capaces de hacer él y su gobierno se puede resolver cambiando la Constitución.

Así como Petro acusaba a los ciudadanos que se oponen a su recién estrenado proceso constituyente de ser “amantes de la gobernanza paramilitar”, afirmaba que la música que se escucha en Colombia es “uribista, para embrutecer”, señalaba a los empresarios de Barranquilla de conspiradores, a los cafeteros los relacionaba con narcotraficantes y a los “aristócratas” de Cartagena los culpaba del calentamiento global, sin mayor sustento, como un fanático cualquiera.

Entre los múltiples desvaríos del presidente Gustavo Petro esta semana, tal vez lo más difícil de descifrar es a qué se refiere exactamente cuando habla de una “Asamblea Constituyente”.

Porque todo lo que pensábamos hasta ahora resulta que ya no es. La Constituyente, según comunicado de la Casa de Nariño, “no es para cambiar la Constitución de 1991”. Tampoco pretende, dicen, “rescatar los proyectos de ley rechazados por el Congreso”. Petro, fiel a su estilo de agitador de plaza pública, ha procurado reinterpretar el concepto hacia una noción más ambigua, con la que sugiere devolver el poder al constituyente primario (el pueblo) y asegurar respeto por su “mandato popular” (el del Presidente) frente a la resistencia que ha mostrado el Congreso para aprobar sus reformas. Algo así como: pueblo apóyeme porque aquí se tiene que hacer lo que yo digo y el Congreso no me deja.

En ese punto hay que hacer una consideración menor y otra mayor. La menor es que por lo que se ha visto, difícilmente Petro va a poder volcar a las calles a cientos de miles de personas. Su capacidad de convocatoria está muy resquebrajada. Al menos por ahora. En su recorrido esta semana reunió a pequeños grupos en cada lugar, no más de 300 personas, seguramente llevadas por la maquinaria del Gobierno. Y para el cierre, le fue peor, de 82 gobernadores y alcaldes que invitó en Cartagena solo le llegaron 17.

Eso, por supuesto, no significa que siempre vaya a ser así, falta ver si en la medida en que comienza a repartir subsidios, puede recoger un poco más de fervor popular. Si llega ese momento habrá que preguntar si, en caso de que se quiera saltar la Constitución, cuánto y qué tan diverso es el “pueblo” que Petro invoca.

De todas maneras es completamente equivocado, y no se debería ni siquiera considerar, el concepto de que existe un bloqueo en el Congreso. Así como hoy no le aprueban reformas a Petro, no les han aprobado a todos y cada uno de los gobiernos anteriores. Eso no se llama bloqueo, eso se llama democracia.

Pero más allá de todo lo mencionado, lo más crucial para tener en cuenta, y que parece estar perdiendo de vista el Presidente, es que el Congreso de la República, que fue conformado por votación popular en marzo de 2022, también representa el “mandato popular” de millones de colombianos. Es tan legítimo y tan democrático como la elección del Jefe de Estado. De manera que Petro no puede pretender pasarles por encima a los 108 senadores y 172 representantes a la Cámara, como sus diversas declaraciones lo sugieren. Cualquier intento por saltarse al Congreso sería un acto de un tirano y un ataque a la Constitución.

Nuestra democracia fue diseñada bajo el principio de que no se puede depositar excesivo poder en manos de una única persona. Y se han establecido normas, procesos y mecanismos de control y equilibrio sobre el poder presidencial. El Congreso de la República, elegido por 18 millones de colombianos, constituye uno de estos mecanismos, y su composición refleja de manera más fidedigna el “mandato popular” que la figura misma del Presidente de la República.

En el Congreso se encuentran voces afines al gobierno, como el Pacto Histórico, pero también sus opositores y aquellos que asumen una postura de independencia. En la Cámara de Representantes se escuchan los ciudadanos de todas las regiones: desde el Amazonas y el Chocó, pasando por Bogotá, donde reside cerca del 20% de todo el país, hasta los departamentos donde el Presidente enfrenta una mayor oposición, como Antioquia o Santander.

El Congreso es la instancia de poder nacional más próxima al ciudadano: gestionar las problemáticas cotidianas directamente con el Presidente de la República es inviable, mientras que hacerse oír por un congresista en una región es más alcanzable.

El mandato del Congreso, lejos de ser un simple apéndice del Gobierno, que aprueba sus reformas sin objeción, radica precisamente en su capacidad para actuar como un verdadero contrapeso que debate la pertinencia de las iniciativas de la Casa de Nariño.

Que el Presidente se vea en la necesidad de alcanzar consensos con el Congreso, insistimos, no significa ir en contra de la democracia, sino todo lo contrario: es la máxima expresión de esta, al asegurar un equilibrio que respeta una visión más equitativa y proporcional de todos los colombianos, y no solo las ideas de aquellos más adeptos a Gustavo Petro. Lo verdaderamente antidemocrático es la intención del Presidente de obviarlos o suplantarlos.