“¡Fuerza pueblo!” Así termina la larga carta con la que Irene Vélez, primera ministra de minas y energía del gobierno de Gustavo Petro, comunicó a la opinión pública su salida de dicho ministerio. Y en efecto, nada más apropiado que una arenga para despedir la gestión de esta saliente ministra.

Nada más apropiado que una arenga porque ella, más que nadie, simbolizó esa característica que presenta el actual gobierno, cuyos funcionarios, empezando por el propio presidente, se siguen comportando como activistas y por lo pronto no parecen entender que su papel es ahora diferente: ejecutar y sacar adelante políticas.

Nada más apropiado que una arenga, porque las arengas simbolizan la primacía de lo ideológico sobre lo práctico, y de ello fue representativa la saliente ministra de minas. Su salida provocó un respiro de alivio no sólo para sectores opositores; dentro del propio gobierno, las posiciones radicales de Irene Vélez, en particular la obstinación con no otorgar más áreas para exploración de petróleo y gas, habían generado controversia al punto de que un comité económico, que se reúne todos los lunes en Presidencia, le pidió de manera insistente que moderara esa posición por el daño que se causaba con solo pronunciarlo.

El presidente Gustavo Petro expresó su tristeza y destacó su salida diciendo “Irene no se robó un peso”. Su hija, Sofía Petro, también subrayó: “Retirarse es prueba de ética”. En efecto, no hay ninguna denuncia o investigación al respecto contra la ministra.

Pero finalizado el capítulo Irene Vélez, se abre una ventana de esperanza de que quien venga tenga un enfoque más aterrizado y capacidades ejecutivas mayores. Es mucho lo que hay que hacer por este ministerio.

Después de Irene Vélez, primero que todo y con mayor grado de urgencia, hay que reconstruir el ministerio. Los equipos técnicos y profesionales de esta entidad, que a lo largo de décadas se habían venido conformando, y que eran conocidos por su capacidad y excelencia, fueron desarmados o desmoralizados. Hay que volver a traer a la gente que sabe, y a la gente que tiene ese conocimiento técnico tan poco apreciado por la exministra —recordemos que ella, en su carta de despedida, se refirió a este como un sector “tecnocéntrico y patriarcal”—. ¿Patriarcal un sector que ha tenido mujeres ministras, y donde varias de ellas han dirigido algunas de las empresas más grandes del sector? Y ni qué decir de la expresión “tecnocéntrico”, refiriéndose a un ministerio cuya naturaleza y temática es eminentemente técnica.

Por otro lado, hay que correr a preparar al país para los efectos del fenómeno del Niño, que en esta ocasión promete ser especialmente duro, y que, dada la alta proporción en la que derivamos la generación eléctrica de fuentes hídricas, pone un fuerte estrés sobre el sector. Colombia ha venido construyendo una capacidad de soporte para permitirle atravesar contingencias de este orden sin caer en interrupciones del suministro: pero para que ese sistema funcione se requiere un liderazgo ejecutivo que tiene que ejercer el titular de la cartera.

Hay que reconstruir también la confianza en el Ministerio y en sus cifras, las cuales quedaron en entredicho ante la opinión pública por la manipulación de cifras que sobre el tema de reservas hizo la exministra y que fue denunciado por su viceministra en un episodio tristemente célebre.

Después de Irene es momento para revisar la decisión de detener la exploración de hidrocarburos en Colombia (en lo referente a nuevos contratos). Solo desde un misticismo ciego se pretende privar a la nación de una de sus principales fuentes de actividad económica, de ingresos fiscales y de ventas externas, sin que ello beneficie en nada al país y al mundo.

Después de Irene, finalmente, es momento de avanzar en serio en la transición energética. Y para ello se requiere que quien ocupe su lugar ponga espejo retrovisor pero para bien, y construya sobre lo construido: en efecto, hay un consenso sobre los grandes avances en transición energética que hizo Colombia durante el gobierno de Iván Duque, con logros que van desde lo técnico y la capacidad hasta la regulación. Pararse sobre esa línea, sobre lo que se ha logrado, será útil para seguir avanzando.

El experimento de poner activistas a liderar políticas públicas, al menos en este caso, fracasó. Los radicales tienden a menospreciar parte del conocimiento que la humanidad ha acumulado y solo seleccionan lo que se acomoda a sus arengas incontrastables.

Aunque en este caso, el de Irene Vélez, no pasó el examen cuando fue puesta a prueba en un episodio mínimo: la obligación de cualquier colombiano de presentar un permiso autenticado en notaría para sacar a su hijo del país.