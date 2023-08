Los resultados de las elecciones primarias que se llevaron a cabo este domingo en Argentina dejaron a más de uno con la boca abierta. Y aún, hay que decir, no salen de su asombro.

Muchos pensaban que los partidos tradicionales sacarían gran ventaja en esta jornada previa a las elecciones del próximo 22 de octubre en las que se elegirá al nuevo presidente de Argentina. Pero se les atravesó un outsider, Javier Milei, a quien las encuestas apenas le daban el 20% de los votos. Pero en las urnas sacó el 30% de los sufragios y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en el favorito para ser Presidente.

En estas primarias, Milei les ganó a las dos fuerzas que han gobernado Argentina en las últimas décadas: el partido del expresidente Alberto Macri obtuvo el 28% de los votos y la coalición oficialista peronista-kirchnerista sacó el 27%.

Inmediatamente han saltado las comparaciones. Algunos lo han tildado del Trump argentino, otros lo llaman el nuevo Jair Bolsonaro, haciendo referencia al expresidente brasileño de derecha, y no faltarán quienes lo asocien con el salvadoreño Nayib Bukele. Pero, así estén en un mismo espectro ideológico, termina siendo reduccionista meterlos en el mismo costal.

Javier Milei da indicios de ser un antisistema más radical que todos los demás. Propone, entre muchas otras cosas, arrasar con la “casta parasitaria” que ha arruinado el país, dolarizar la economía para frenar la inflación, acabar con el Banco Central al que acusa de todos los males, reducir el número de ministerios de 18 a 8 (acabando con los de salud y educación), y hasta permitir la venta de órganos. Con ese portafolio, Trump, Bolsonaro y Bukele pueden hasta parecer candidatos moderados.

No es de extrañar que este fenómeno se dé en Argentina –han repetido los analistas– si se tiene en cuenta el hartazgo de los argentinos con su clase dirigente que, en lugar de posicionar al país como una de las economías más pujantes de América Latina, la han llevado de ser un país que se hablaba de tú a tú con los países desarrollados a una situación económica y social muy calamitosa.

Hoy, Argentina es, después de Venezuela, el país con el mayor nivel de inflación de la región, con 115% en los últimos doce meses, que tiende a seguir subiendo, recordando las peores pesadillas de las hiperinflaciones que vivió esa nación.

A ello se suma el despelote de su sistema cambiario, con varios tipos de cambio que hacen muy complicada la vida de sus habitantes. Con la noticia del triunfo de Milei, la devaluación de la moneda local fue cercana al 20%. Las reservas internacionales siguen cayendo y están en niveles de 23.828 millones de dólares, la mitad de hace cinco años, mientras que el Banco Central sigue aumentando sus tasas de interés, hasta 118%.

En materia social la situación no es menos preocupante si se tiene en cuenta que los niveles de pobreza e indigencia están en alza y llegan al 39,2% y 8,1%, respectivamente, en un país que se ha preciado de ser más europeo que suramericano.

Los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y el peronista Alberto Fernández, el actual mandatario, no solucionaron los históricos problemas de la nación, sino que, por el contrario, los profundizaron, con medidas populistas, el otorgamiento de subsidios a diestra y siniestra, un mayor gasto público y un abultado endeudamiento, lo que ha llevado a esta Argentina de izquierda a recurrir de manera permanente, paradójicamente, al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Milei no es nada extraordinario. Simplemente ha encontrado esa fórmula para ser candidato que ha resultado ser tan rentable en esta época de la sociedad del espectáculo: es histriónico, maneja con esmero una imagen desaliñada de estrella de rock, genera empatía profundizando la rabia contra los dirigentes y sale con frases efectistas –“guerra a la casta parásita” o “dinamitar el banco central”– que siempre son ganadoras en las redes sociales.

Sin embargo, lo que ofrece Milei podría ser otro salto al vacío. Una cantidad de promesas de remedios que pintan peor que la enfermedad y que pueden ser irrealizables. Algo que no es extraño para Colombia.

Aún faltan dos meses para las elecciones y cualquier cosa puede pasar. Así como ocurrió recientemente en España, en estos tiempos líquidos, en materia política nada está asegurado.

Pero por lo pronto valdría la pena que el gobierno de Gustavo Petro tomará nota con cuidado sobre lo que ha pasado con los gobiernos argentinos, no para aplicarlo en Colombia como a veces parece intentarlo, si no por el contrario para no repetirlo.