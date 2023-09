Lentamente, y casi sin darnos cuenta, los protagonistas geopolíticos del mundo están cambiando y el orden mundial que se avecina es bastante diferente al que hemos estado acostumbrados. Del mundo dominado por superpotencias y estados nación nos adentramos ahora en un escenario en el que las compañías digitales adquieren más y más poder ejerciendo una hegemonía que está muy alejada de cualquier control democrático. Por lo menos hasta ahora.

Y no, no es una teoría conspirativa la que nos motiva a hacer tales aseveraciones, sino un simple ejercicio de recolección de datos y noticias. Figuras como las de Jeff Bezos, Ellon Musk o Bill Gates no sólo les hacen sombra a personajes como Joe Biden o Xi Jinping, sino que los eclipsan al convertirse en los principales actores geopolíticos del planeta. Sus avances en Inteligencia Artificial, satélites o viajes al espacio están provocando un cambio en el equilibrio de poderes globales y la fuerza de sus acciones cada vez tiene más peso.

Los ejemplos abundan. El más reciente de ellos ha sido la intervención de Musk y su compañía Starlink en la guerra de Ucrania. En un principio, para darle capacidad de comunicación a los ucranianos con su gente en el frente de batalla, lo cual les dio ventaja. Y más recientemente con el bloqueo satelital que impidió un ataque ucraniano con drones a flotillas rusas en el Mar Negro. Algo que a juicio de Musk habría podido generar una tercera guerra mundial.

Pensemos por ejemplo cómo las compañías tecnológicas deciden si Trump puede hablar sin filtros y en directo a cientos de millones de personas. O cómo habrían sido imposibles la insurrección del 6 de enero al Capitolio en Washington, las protestas de camioneros en Otawa, Canadá, contra las medidas anticovid o las revueltas del 8 de enero en Brasil durante el asalto al Congreso por parte de seguidores de Bolsonaro sin las redes sociales y su capacidad para esparcir teorías conspiratorias. Ningún movimiento grande se desarrolla ahora sin que tenga que ver con el mundo digital.

Hasta hace muy poco, el mundo estaba dominado por dos superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética, y alrededor de ellas gravitaban el resto de países según se alinearan. Cayó el muro, tras él colapsó la URSS y los estadounidenses disfrutaron de un tiempo hegemónico. Pero desde hace más o menos 15 años las cosas cambiaron y la idea de líderes globales se ha ido diluyendo cada vez más.

Vivimos un momento en el que varios tipos de orden mundial conviven, separados pero sobrepuestos unos a otros. En términos de seguridad se ve claramente un orden unipolar ejercido por Estados Unidos. No existe ningún otro país, ni China, ni mucho menos Rusia, que tenga el volumen de armamento y ejércitos que tiene el del norte.

Pero si hablamos de economía, el asunto comienza a dividirse y a volverse multipolar. De manera que chinos y estadounidenses son interdependientes económicamente y por eso ninguno de los dos está interesado en un enfrentamiento real. El poder global está compartido. Y la Unión Europea es a su vez el mercado común más grande del mundo y puede dictar leyes que EE.UU. y China deben aceptar si quieren hacer negocios con ellos. Por no hablar ya de la fuerza que tienen Japón e India en este escenario.

Y aparece entonces un tercer orden que es el digital. Aquí los que dominan y hacen las reglas no son los gobiernos sino las compañías tecnológicas. Y poco a poco han ido calando en prácticamente todas las actividades que desarrollamos. El orden digital se ha vuelto un componente crucial para definir la forma como vivimos, lo que creemos, lo que queremos y lo que vamos a hacer para obtenerlo.

Lo que viene es incierto y depende básicamente de dos voluntades. Por un lado, de la que tengan los gobiernos para regular a las compañías digitales. Por ahora, están totalmente quedados y van a rastras de los nuevos avances que bien sabemos pueden conducirnos a avanzar como nunca en pro de la humanidad o a destrozar lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo en términos de libertad, respeto e independencia.

Por otro lado está la voluntad de los dueños de las digitales que a estas alturas tienen perfectamente claro en qué consiste su poder. La pregunta es cómo lo van a usar. Alineados con los gobiernos buscando objetivos políticos públicos o de manera autónoma e individual como viene siendo hasta ahora. El horizonte se abre ante nosotros, meros observadores de la realidad.