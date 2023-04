En un país con tantas noticias como es Colombia –lamentablemente muchas de ellas malas– a menudo ocurren pequeñas o grandes proezas que no tenemos la oportunidad de celebrar y aplaudir.

Por eso hoy queremos hacer un reconocimiento al trabajo y a la importancia que ha cobrado la caja de compensación familiar Comfama en asuntos vertebrales de Medellín y de Antioquia. El balance que entregó su director David Escobar en la asamblea anual está lleno de buenas noticias, muestra gran creatividad y responsabilidad en el uso de los recursos que las empresas le confían y, sobre todo, deja un grato sabor de esperanza sobre el futuro.

Comfama pasó de ser caja de compensación familiar a convertirse en un gran conglomerado social, que cuenta con instituto tecnológico, colegios, una clínica, decenas de centros de salud, proyectos propios de construcción de vivienda e inversiones en emprendimientos de base tecnológica.

Se dice fácil pero no hay muchos ejemplos parecidos en el país. En salud, por ejemplo, Comfama, en alianza con Sura, está apuntando justamente a todo lo que el Gobierno al defender su reforma dice que no hay hoy en Colombia: llegan hasta las zonas rurales con centros de salud, atención primaria, prevención y promoción; además, el personal médico y de enfermeras tiene buenos salarios y bajas rotaciones. La prueba de que están haciendo algo bien se traduce en sus 1,6 millones de afiliados: la Comfama rural tiene más afiliados que más de 20 cajas de compensación del país. No sería mala idea que la ministra Carolina Corcho se diera una vuelta por las zonas rurales donde opera esta alianza para tomar nota de qué se está haciendo bien y eventualmente intentar que se replique en otros lugares del país. Y así de pronto se evita ese pulso tan complicado en el Congreso.

En educación, Comfama tiene dos cartas ganadoras: hace cuatro años compró un instituto técnico que tenía 10.000 estudiantes, y hoy ya es el más grande del departamento con 71.000 estudiantes. El 80% de sus egresados encuentra un trabajo en el primer año con un salario superior a dos millones de pesos, según los datos de Escobar. Y la segunda carta es el proyecto Cosmo Schools algo realmente revolucionario, en dos años han construido y abierto 10 instituciones con altos estándares de calidad, desde la nutrición hasta las más novedosas técnicas pedagógicas.

Pero tal vez en donde está cumpliendo un papel fundamental es en la cultura, sobre todo en estos tiempos en los que ese ingrediente vital para la sociedad parece estar más huérfano y desamparado que nunca por el Estado. “Comfama es la verdadera secretaría de cultura de Medellín”, decía alguien medio en serio y medio en broma. La frase es buena pero se queda corta porque Comfama va más allá. Comfama entiende la cultura, no solo como las artes y las letras, su promoción y fomento, si no también como los hábitos y las creencias, como los debates que tiene la ciudad y la región o como las conversaciones que la sociedad debe tener sobre asuntos críticos como la política, la economía, la democracia y su futuro.

En este campo se destaca Comfama, no solo por la inversión (más de 60.000 millones de pesos al año, que seguramente está por encima del presupuesto de muchas secretarías de cultura del país); ni tampoco es solamente por todo lo que propicia (más de 150.000 niños de Antioquia visitan los museos, 40 puntos de lectura a lo largo y ancho del departamento, o la Filarmed que, gracias a Comfama, puede llegar a los barrios y a los pueblos, entre otras cosas), sino y sobre todo porque la caja de compensación familiar está cumpliendo un papel crucial: se está encargando de nutrir de la mejor manera el espíritu de Antioquia.

En 1954, un grupo de empresarios paisas, al ver el deterioro de los salarios y el alto costo de vida, decidieron entregar un subsidio en dinero a cada trabajador por cada uno de sus hijos y así nació Comfama. Tres años después el gobierno nacional decidió, por ley, que esa experiencia se debía replicar en todo el país.

Así pues, en casi 70 años, se ha dedicado a dar valor a los antioqueños, bajo el propósito mayor de fortalecer una clase media consciente, libre, productiva y feliz.

No es un dato menor que una entidad como esta brille justo en momentos en los que el país y la ciudad parecen atravesar callejones oscuros. En tiempos como estos nos corresponde reconocer y valorar la solidaridad y la confianza que crean instituciones como Comfama.