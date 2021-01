Empleo y vacunas

Desplazan a concejales de Argelia, Cauca



Lo que Faltaba

Desplazan a concejales de Argelia, Cauca



No pueden ser los criminales quienes decidan quién puede vivir o no en las regiones apartadas del país. Desconcierta que once concejales de Argelia, Cauca, hayan tenido que abandonar su territorio por amenazas de muerte. El desplazamiento ocurre diez días después de que supuestos miembros del Eln secuestraran y asesinaran al concejal Fermiliano Meneses, en zona rural de la población. Su cuerpo fue arrojado a un río y aún no aparece. Argelia necesita acciones urgentes y contundentes del Estado