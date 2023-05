En un país tan necesitado de buenas noticias llegan como siempre los científicos a darnos de nuevo razones para la esperanza. El doctor Francisco Lopera, neurólogo clínico y director del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), que ha trabajado por más de 50 años conociendo el Alzheimer y tratando de encontrar su cura, lo dijo con convicción: “Esperaría que entre todos los investigadores del mundo podamos lograr las terapias génicas y el medicamento en unos cinco años”.

Una afirmación que nos llena de optimismo a todos, como individuos y como sociedad, porque a estas alturas quién puede levantar la mano y decir que no conoce a alguien que padezca esta desgastante enfermedad. Si no es un miembro cercano de la familia es algún conocido. Y lo complejo es que el Alzheimer no sólo afecta a quien lo padece directamente, sino a todo su entorno. Y el costo emocional y económico que conlleva ha hecho que sea considerado un problema de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de 55 millones de personas (el 8,1% de las mujeres y el 5,4% de los hombres mayores de 65 años) viven con demencia. Y se calcula que esta cifra aumentará a 78 millones para 2030 y a 139 millones para 2050. Es, de hecho, la séptima causa de defunción en el mundo, y una de las principales generadoras de discapacidad y dependencia. La OMS calcula que en 2019 el costo de la demencia en las economías mundiales fue de 1,3 billones de dólares.

Con esas cifras, el hallazgo del equipo paisa, en alianza científica con el Mass Eye and Ear y Children’s Hospital de Los Ángeles, el Massachusetts General Hospital y el Centro Médico Universitario Hamburg-Eppendorf de Alemania es motivo de júbilo y nos concierne a todos.

¿Cuál es la novedad? El descubrimiento de un segundo paciente resistente al Alzhéimer que abre una nueva vía para el tratamiento de la enfermedad. Se trata de un hombre colombiano que genéticamente estaba condenado a sufrir un Alzhéimer precoz debido a una mutación genética conocida como la mutación paisa, pero que sin embargo estuvo protegido durante 20 años de esta enfermedad. Los portadores de Paisa suelen desarrollar deterioro cognitivo leve a una edad media de 44 años, demencia a los 49 y fallecen por complicaciones a los 60. Y en este caso, eso no sucedió. El hombre tuvo un deterioro leve a los 70, una demencia igual leve a los 72 y murió a los 74.

Gracias a que su familia tomó la generosa decisión de donar su cerebro para estudiarlo, el equipo de científicos colombianos, estadounidenses y alemanes ha concluido que no deben perder el tiempo trabajando en todas las áreas del cerebro, sino que basta con proteger una región, que es clave en el inicio de la enfermedad, para retrasar los síntomas.

Este es el segundo caso con estas características en Antioquia. El primero fue el de una mujer en 2019, también con la mutación paisa, que permaneció sin síntomas hasta los 70 años. En el estudio post mortem encontraron que una mutación en el gen APOE, la protegió de un deterioro cognitivo temprano. Y eso se conecta con el nuevo caso, en el que también encontraron una variante protectora, pero es una mutación nueva: una alteración en el gen Reelin que no tenía asociación previa con la enfermedad y que ha sido poco estudiado.

La diferencia entre los casos es que ella estaba protegida de forma global y él local, en una parte específica y crítica del cerebro, que es donde se empiezan a alojar las basuras generadas por la enfermedad. Y ahí está la clave: los dos casos podrían conducir a la implementación de terapias genéticas o farmacéuticas para lograr efectos similares en los portadores de la mutación. Para el doctor Lopera se trata de imitar el mecanismo protector o trabajar sobre los genes de la mutación, porque a esas dos personas, la naturaleza los dotó con la enfermedad y la solución.

Lo que podrían conseguir los científicos es un tratamiento para retrasar los síntomas unos 25 o 30 años, o un medicamento que imite la mutación protectora en el cerebro y conseguir así ralentizar los síntomas. La esperanza es alentadora: si una persona con Alzhéimer esporádico empieza con deterioro a los 65 años, podría retrasarlo hasta los 90 o 95 años. Porque la terapia funcionaría tanto para los casos genéticos como para los esporádicos. De ahí que las buenas noticias sean para el mundo y que el doctor Lopera reitere que es un trabajo que queda abierto para los investigadores de todas partes.

El camino para encontrar la cura no es fácil. Solo el año pasado el estudio clínico que realizaba el GNA para revisar la eficacia de un medicamento llamado Crenezumab no arrojó resultados positivos. Lo probaron durante ocho años y no sirvió ni mostró una eficacia significativa, aunque funcionara mejor que el placebo.

Pero los científicos no se desaniman ni cejan en su empeño. Aunque no lograron el medicamento en el que estaban trabajando, encontraron estos dos sujetos que les abrieron una nueva vía para prevenir el Alzhéimer. Hay esperanza, y por eso estos hallazgos son celebrados en el mundo científico. Debemos aplaudir el esfuerzo y la dedicación de tantos años de este grupo de científicos antioqueños que eligió investigar una enfermedad tan difícil que en Antioquia tiene variante propia, la paisa, y 6.000 herederos..