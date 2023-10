Como si fueran pocas las alarmas que se han disparado por la posibilidad de que se presente un posible “apagón”, ahora se sumó el pronunciamiento de 14 exministros de Minas y Energía que palabras más palabras menos dijeron: Presidente, esto es en serio.

La misiva la firmaron prácticamente todos los ministros que ha tenido el país en esa cartera en los últimos 25 años. Personajes de la talla de Juan Camilo Restrepo, Amylkar Acosta, Mauricio Cárdenas, Carlos Caballero, Diego Mesa, Luis Ernesto Mejía, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez, Germán Arce, Federico Renjifo, Tomás González, Carlos Martínez, Ramiro Valencia y Luisa Lafaurie, pusieron el dedo en la llaga sobre los dolores que desde hace meses asedian al sector, pero que ahora pueden convertirse en un problema crónico sin retorno. “Hay que actuar ya señor presidente. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón”, afirman.

Sin duda, alzaron la voz personas muy autorizadas, que no propiamente se la pasan escribiendo cartas, y a quienes les preocupa lo que pueda pasar con el sector si no se toman decisiones de fondo.

Entre los puntos que señalaron está la precrisis que afrontan las firmas comercializadoras que están expuestas al aumento descontrolado de energía en la bolsa. Los precios superan los 1.000 pesos el kilovatio, casi tres veces más de lo que costaba a principios de este año.

XM, el operador del mercado de energía mayorista advirtió que es incierta la suerte de 36 comercializadores que representan casi el 40% del suministro de energía eléctrica hoy en Colombia.

Una de las razones de la crisis tiene que ver con la medida que tomó el gobierno de Iván Duque, en abril de 2020, para tratar de aliviar las dificultades del bolsillo de los hogares en plena pandemia. En ese entonces, el gobierno decidió diferir el cobro de la factura de energía en los próximos años, con lo cual hay una deuda de los usuarios del servicio que asciende a 5 billones de pesos.

Otra razón es la preocupación por las enormes dificultades que están teniendo los nuevos proyectos de generación y transmisión para entrar en operación a tiempo. En este tema hay un nudo gordiano que no se ha podido desatar. Hay proyectos de transmisión de energía que siguen empantanados por las demoras en las licencias ambientales y las consultas con las comunidades. Y se vuelve todo un círculo vicioso: si las comunidades no dejan construir las redes de trasmisión, entonces es imposible llevar la energía que se genera en las diversas fuentes, entre ellas los nuevos parques eólicos y solares; y si no se logra sacar y transportar esa energía, hay menos energía en el mercado, y por ende el precio sube más.

A ello se suma que proyectos de generación como el de Hidroituango no entraron en operación en los tiempos previstos y ahora, cuando EPM volvió a adjudicar a los chinos el contrato de las obras finales, toca esperar a ver cuándo entrarán en operación las otras cuatro turbinas.

Por el lado de las renovables no convencionales la situación es más complicada. Incluso algunas compañías tuvieron que abandonar proyectos eólicos y solares porque las condiciones son adversas. Conseguir una licencia ambiental es una tarea titánica y la reforma tributaria de José Antonio Ocampo les cambió las reglas de juego y les quitó estímulos.

Pero el gobierno, como si viviera en otro planeta, sigue sacando pecho con una transición energética que no solo no se ve por ningún lado sino que se está cayendo a pedazos en sus manos.

A lo anterior hay que sumar la expectativa por el impacto del fenómeno de El Niño, que podría prolongarse hasta abril del 2024, y afectar las principales fuentes de generación de energía del país.

¿Cuál es la respuesta del gobierno? El presidente Gustavo Petro dijo que la solución es prestarles recursos a las comercializadoras a través del Findeter. E insiste en que para pagar la deuda que dejó el anterior gobierno, las generadoras deben poner de su parte, cobrando menores tarifas. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dice que Findeter otorgará préstamos por un billón de pesos y que se apoyará a las empresas afectadas por la opción tarifaria del gobierno Duque.

Se necesitó que se prendieran las alertas desde todos los sectores para que el gobierno por fin reaccionara y comenzara a tomar medidas, que lucen escasas frente a la compleja situación.

Ojalá en los próximos días se aborden todos los ángulos de los problemas energéticos del país y se tomen decisiones técnicas y no políticas para evitar que Colombia quede en la oscuridad como hace 30 años.