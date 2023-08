La economía de Estados Unidos se encuentra en una posición más sólida que nunca. Durante el último trimestre, el crecimiento fue del 2,4%, superando ampliamente las expectativas del mercado, sumándose al control de la inflación en torno al 3% visto en los últimos meses, lo que constituía la principal preocupación de la mayoría de los ciudadanos de este país. Así las cosas, el fantasma de una posible recesión parece haber desaparecido una vez más. Varios de los principales bancos de ese país –incluyendo J.P. Morgan, Bank of America y Goldman Sachs– han actualizado sus pronósticos y ahora le dan una probabilidad baja a la posibilidad de que la economía del país decrezca durante el 2024 o el 2025.

La economía más grande del mundo ha demostrado una asombrosa resiliencia en los últimos años, continuando su crecimiento a pesar de enfrentar desafíos como la pandemia, una inflación elevada, tasas de interés altas, la volatilidad geopolítica debido a eventos como la guerra de Ucrania y la incertidumbre que trajo a su sistema financiero la quiebra de bancos como Sillicon Valley Bank o First Republic. No importa que el presidente sea Obama, Trump o Biden: luego de la crisis del 2008, Estados Unidos no solo crece a pesar de la adversidad, sino que cada vez amplía más su diferencia frente a los demás países desarrollados.

En el año 2008, el tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos era prácticamente igual al de los países de la Unión Europea. Hoy, apenas 15 años después, el PIB del tío Sam es prácticamente el doble al del Viejo Continente. En 1990, la economía estadounidense representaba el 40% del PIB nominal del G7, un grupo que reúne las siete principales economías del mundo. Hoy en día, Estados Unidos contribuye con el 58% del PIB del grupo. Una dominancia abrumadora.

Durante años, muchos analistas financieros destacados pronosticaron que China superaría a Estados Unidos en tamaño económico en un futuro cercano. Sin embargo, la mayoría ha tenido que revisar sus proyecciones. Goldman Sachs, en 2011, anticipaba que el PIB nominal de China igualaría al de Estados Unidos en 2026. En 2022, esta predicción se extendió hasta 2035. Otros pronósticos, como el de Capital Economics en 2023, sostienen que la economía estadounidense nunca será superada por la de China.

La influencia de Estados Unidos no se limita solo a su PIB. Empresas tecnológicas como Google, Apple, Amazon, Microsoft y Meta (anteriormente Facebook), que han moldeado la vida cotidiana de billones de personas en todo el mundo en los últimos años, fueron fundadas y mantienen su sede principal en Estados Unidos, impulsando su economía con su innovación y sobresaliente desempeño.

Según un análisis de The Economist, si alguien hubiese invertido $100 dólares en el S&P 500 en 1990, un índice que aglutina a las 500 empresas más importantes listadas en bolsa en Estados Unidos, su inversión actualmente valdría $2.300 dólares, más de veinte veces el monto original. Por el contrario, si esos mismos $100 dólares se hubieran invertido en un índice de las principales empresas de otros países desarrollados, el valor actual sería de $510 dólares, menos de una cuarta parte de la apreciación en la bolsa estadounidense.

Los trabajadores estadounidenses no solo han incrementado su productividad, sino que también han aumentado en número, en contraste con otras naciones desarrolladas. Entre 1990 y 2023, la población en edad laboral de Estados Unidos creció un 38%, en gran parte debido a su estatus como destino preferido para la inmigración global. En contraste, la población en edad laboral en Europa apenas creció un 9%, y las perspectivas demográficas negativas sugieren que esta cifra podría disminuir en un futuro cercano.

No obstante, estos datos alentadores no significan que Estados Unidos esté exento de desafíos en los próximos años. El endeudamiento del país ha aumentado en paralelo al crecimiento, ahora supera el 100% de su PIB, sin que se vea voluntad política para solucionar el problema. La reciente rebaja de la calificación crediticia de Fitch de AAA a AA+ es otro indicio de esta preocupación. Por otro lado, diversos indicadores de calidad de vida en Estados Unidos muestran un panorama menos favorable en comparación con otros países desarrollados. Es el único país rico en el que la expectativa de vida ha disminuido en la última década, en gran medida debido a problemas sociales como la crisis de los opioides, altos índices de violencia y un sistema de salud con obstáculos significativos de acceso para la población en general.

Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, la realidad permanece inmutable: Estados Unidos sigue siendo, indiscutiblemente, la nación más poderosa del mundo. A menos que ocurra un cambio drástico, esta supremacía se mantendrá durante los años venideros. Como ha sido el caso para las últimas cinco generaciones, las siguientes crecerán en un mundo donde Estados Unidos conserva su hegemonía. .