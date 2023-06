Por fin había un respiro en la tensa relación que han tenido últimamente Estados Unidos y China. Xi Jinping, líder chino, concedió una audiencia en Beijing a Antony Blinken, Secretario de Estado de la administración Biden. Fue una charla breve, de apenas 35 minutos, pero crucial para tender puentes en momentos delicados como los que vivimos, cuando se hace alusión un día sí y otro también a una nueva guerra fría entre las dos naciones más poderosas del mundo. Sin embargo, en un giro sorpresivo, que demuestra lo delicadas que son las relaciones de esos superpoderes, al día siguiente ya se había generado un nuevo conflicto diplomático.

Al terminar la reunión hubo un intercambio de frases serias y responsables que auguraban un ambiente más armónico. Xi Jinping emitió un comunicado en el que resaltaba una frase con la que todos podríamos estar de acuerdo: “El mundo necesita una relación estable entre nosotros”. Por su parte Blinken replicó que el presidente Biden quiso que realizara esta visita “porque él cree que Estados Unidos y China tienen la obligación de mantener una relación responsable”.

El resto de países miró con buenos ojos la reunión porque los efectos directos y colaterales de las tensiones entre las potencias recaen en todos. Pero el alivio duró poco. Ayer miércoles, es decir, un día después de la famosa reunión, Biden dijo en una reunión para recoger fondos para su campaña que Xi era un dictador, pero lo dijo además con un tono de burla que hizo preguntarse a muchos ¿qué hay detrás? ¿Qué pasó en la reunión de Blinken con Xi como para que Biden hiciera este desplante?

Biden de pronto se puso a contar en ese evento que Xi Jinping “se molestó mucho” cuando un avión militar de Estados Unidos derribó en febrero pasado un globo chino lleno de equipos de espionaje y que Xi no sabía que estaba ahí. “Es una gran vergüenza para los dictadores. Cuando no saben lo que pasó”, concluyó el presidente de Estados Unidos.

Se refería al incidente del globo espía chino por el cual Blinken había tenido que posponer una visita que tenía prevista a China a principios de este año. Estados Unidos, al descubrirlo sobrevolando, consideró que era una violacion de su soberanía y China para defenderse dijo que se trataba de una aeronave civil dedicada a investigar asuntos del clima.

El ministro de Relaciones Exteriores chino le contestó bien duro ayer mismo a Biden. Le dijo que esa era una provocación política que violaba la dignidad de su país. Así que otra vez a empezar. Si algo se había conseguido con la visita de Blinken, el rifirrafe diplomático, que Biden sacó de su chistera, consiguió devolver la relación al menos a la casilla anterior.

La reunión Blinken-Xi de esta semana no había sido un asunto fácil, es más, casi que no llega a ocurrir. Solo se confirmó 45 minutos antes de que se diera el encuentro, de manera que hasta ese instante, la tensión podía palparse. ¿Y de qué hablaron los representantes de las dos superpotencias globales? De las fricciones ocurridas en el mar de China Meridional y de las que se producen constantemente en el estrecho de Taiwan. El objetivo de las partes es que estos asuntos no lleguen a escalar a nivel de una confrontación.

Otro punto clave fue el de la guerra comercial, agravada por el intento de frenar la industria china de los microchips. También se hizo una petición para que China frene la exportación a países de América del Sur de productos químicos que facilitan la fabricación de fentanilo, un opiáceo que está causando estragos al norte del continente y en el que por ahora México es el mayor productor.

Las relaciones entre las dos naciones vienen en picada desde hace unos años, por eso Blinken se aplicó en la tarea y desarrolló una maratón diplomática que incluyó una reunión de tres horas con Wang Yi, máximo responsable de la diplomacia del Partido Comunista chino, y una sesión de cerca de 10 horas, entre reunión y cena de trabajo, con Qin Gang, el ministro de Asuntos Exteriores de Pekín.

Desafortunadamente quedó en el aire, sin poder resolverse, uno de los temas más acuciantes. El de la reanudación de comunicaciones entre militares, asunto que sería de mucha utilidad si se tienen presentes varios incidentes que se han producido en el aire y en el mar. Pero China no está por la labor y se ha negado a seguir adelante, de manera que habrá que seguir trabajando en el tema.

Este es un ejemplo de lo frágiles que son las relaciones entre las dos superpotencias. Se ve lejos la década de los 80 cuando los dos países tenían una estrecha colaboración y la administración Bush consideraba que China, a la larga, era un competidor estratégico. Ahora con la expansión de China, incluso en el otrora patio trasero de Estados Unidos, es otra la historia. La famosa guerra fría entre las dos potencias de la que tanto se habla parece estar sumando elementos.

Ojalá el esfuerzo de Blinken, que usó todas sus dotes para frenar el deterioro en el que habían caído las dos naciones, no haya sido en vano.