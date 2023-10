“¿Ustedes quieren patria o papel toilet?” Cómo no recordar esa inmortal pregunta del entonces canciller de Venezuela Elías Jaua ante una multitud de venezolanos que protestaban por la imposibilidad de conseguir papel higiénico en los supermercados. Jaua, ideólogo radical de izquierda del chavismo, respondió categóricamente lo que, nos tememos, están diciéndonos también de una u otra manera varios funcionarios del gobierno actual: que hay “valores” ideológicos que son más importantes que la satisfacción de las necesidades materiales básicas.

En efecto, en aquella ocasión en 2013, Jaua les insistía a los venezolanos, desesperados por no poder conseguir un producto tan básico como el papel higiénico y otros más, que el desabastecimiento era una cosa secundaria que no podía compararse “con un valor supremo como es el tener patria”.

Y aun cuando (todavía) no hemos llegado en este país a semejantes extremos, y esperamos jamás llegar, sí nos preocupa escuchar ecos de esa filosofía en el discurso de este gobierno. ¿Cuáles son esos ecos? Su actitud reiterada de acuerdo con la cual lo que hace bueno o malo a un sistema, llámese de salud, energético, lo que sea, no es si da buenos o malos resultados, no es si facilita el bienestar para la gente, sino si es o no “neoliberal”.

Es así como, increíblemente, este gobierno parece empeñado en desmontar completamente o en reformar radicalmente sistemas que en general funcionan bien, solo porque le parecen que son de inspiración “neoliberal”. El propio presidente Gustavo Petro tiene una especie de obsesión con las reformas que se hicieron a principios de los años noventa, algunas de las cuales modernizaron muy eficazmente varios aspectos de la vida social, económica y de la administración pública. “La gran noche neoliberal”, sería el nombre que en tales círculos se da a esas reformas.

Por supuesto que esas reformas no fueron perfectas: ninguna en el mundo lo es. Por supuesto que al calor de esas ideas se tomaron algunas decisiones equivocadas: al fin y al cabo somos humanos y no dioses. Pero con los años el país ha ido refinando, recalibrando y consolidando sus sistemas para que cumplan su objetivo superior, que no es un objetivo ideológico sino puramente práctico: que le presten un buen servicio a la gente. Y si bien puede ser hora de nuevamente recalibrar algunos aspectos, y pulir las superficies de esos sistemas que como cualquier otro se van desgastando con el tiempo y con el uso, solo la locura aconsejaría desmontarlos.

Tenemos un sistema de leyes laborales que puede mejorarse, pero si nos hablan de volver al pasado, recordaremos cómo las empresas se quebraban por la imposibilidad de asumir las cargas, y cómo cierta dirigencia sindical, empoderada por privilegios que le ofrecían esas normas, se dedicó a “vivir sabroso” de cuenta del presupuesto público. Hoy nos quieren llevar atrás e incluso mucho más atrás, solo porque el sistema actual es supuestamente “neoliberal”.

¿Y qué decir de nuestro sistema eléctrico? Décadas de aprendizaje nos llevaron a edificar un sistema que lleva tres décadas sin sufrir un apagón, y que, gracias a la generación hídrica, pone a Colombia en la vanguardia de la sostenibilidad (el 75% de nuestra electricidad vienen de fuentes renovables). Un sistema, además, que tiene un mercado abierto para la formación de precios lo cual permite que entre todos los actores del sistema se envíen señales. Hoy, en la prédica del nuevo ministro de minas, ese modelo es sistemáticamente atacado, no porque funcione mal, sino porque es “neoliberal”.

El caso extremo por supuesto es el de la salud. Es un sistema que llevó la cobertura de un 30% a un 99%, y que, con las dificultades que son normales en cualquier sistema, nos garantiza atención y servicio así a veces nos toque hacer cola o esperar en el teléfono. Y lo quieren desmontar, no porque funcione mal, sino porque les parece “neoliberal”.

¿Que se pueden mejorar estos sistemas? Tal vez sí. Pero para mejorarlos tenemos que diagnosticar bien sus problemas y la pasión ideológica no suele llevar a buenos diagnósticos. Por supuesto que cualquiera puede tener convicciones pero cuando estas comienzan a volverse extremas, al punto de despreciar el conocimiento adquirido y de menospreciar la data que permite encontrar los mejores caminos, en ese momento la ideología se convierte en el mayor enemigo de quien la profesa y por extensión del país todo.

Prueba de ello lo vimos en los bochornosos debates de la plenaria de la Cámara la semana pasada, en los que fue evidente que los propios aliados del gobierno no tienen idea de cómo se va a estructurar ni a financiar el sistema que proponen. Y no tienen idea porque la respuesta no existe: es pura improvisación, movida por el afán de darle gusto al Presidente en su cruzada contra lo “neoliberal”.

Gran error cometería este país desmontando las cosas que le funcionan a la gente, solo por una obsesión ideológica.