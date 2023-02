Perú no logra levantar cabeza. Casi dos meses después de que el presidente Pedro Castillo intentara un autogolpe de Estado y fuera detenido por ello, el país está encendido con marchas y protestas que hasta ahora han dejado un saldo de 58 muertos. Y la solución política no se vislumbra: el Congreso ha rechazado ya 9 proyectos que buscan adelantar las elecciones, de manera que la presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto de ley para que se puedan celebrar este mismo año. Ojalá esa sea por fin la solución que logre calmar los ánimos. Pero vistos los antecedentes, hay razones para ser escépticos sobre la posibilidad de que el proyecto de ley del gobierno sea aprobado.

Lo que hay hasta ahora es un acuerdo para que las elecciones se celebren en 2024, pero esto no ha sido suficiente para los manifestantes. Desconfían de todo y de todos. Exigen la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso y unas elecciones inmediatas. Hasta una nueva Constitución han pedido en las calles.

¿Por qué han llegado a este punto los peruanos? La historia se remonta a la década de los 90 cuando, al ver que el presidencialismo no les funcionaba, decidieron crea un híbrido y parlamentarizar el sistema presidencialista. Craso error. Lo que salió de esa idea fue un sistema lleno de ambigüedades en el que pueden darse situaciones tan singulares como que el Congreso declare moralmente incapacitado al presidente y lo remueva de su puesto. Pero también, que mediante una interpretación muy curiosa, el presidente pueda cerrar el Parlamento. Además, nunca llegan a una mayoría legislativa, porque ya no hay grandes partidos, sino que hay 25, de manera que las posibilidades de gobernar se tornan remotas. Lo que ocurrió en realidad es que hicieron un diseño constitucional demasiado idealista, característica en la que coinciden muchos gobiernos actuales de América Latina. Les falta realismo, les falta experiencia en el manejo público y sus discursos están llenos de utopías sin polo a tierra. Asunto peligroso.

En Perú, los políticos, el Parlamento y los partidos son extraordinariamente impopulares. Y la raíz de todos los males es que no hay credibilidad en el sistema político. La radiografía más veraz de la situación la dio The Economist: “un entorno político inestable (seis presidentes y tres congresos diferentes que gobiernan el país desde 2016), una polarización extrema y una alta tolerancia hacia el gobierno militar”, aunque valga aclarar que frente al golpe fallido de Castillo, los militares demostraron su compromiso con las leyes y la Constitución y no solo no apoyaron la intentona golpista, sino que lo condujeron a prisión, en lugar de llevarlo a la embajada mexicana como pedía para volar hasta ese país y exiliarse allí.

Si se mira lo que está ocurriendo en Perú, es claro que la región que está encendida en estos momentos es la del sur. Castillo es producto de ese sur olvidado donde se concentran campesinos e indígenas que antes no se interesaban por la política y ahora lo hacen. Pero no tienen partido, no tienen organización y no tienen institucionalidad. En cierta forma, quien los representaba era ese maestro de pueblo, y al verlo detenido su reacción ha sido la de provocar violencia a como dé lugar, inspirados al parecer por los movimientos bolivianos dirigidos por Evo Morales. Así se ha generado esa espiral violenta en la que ha habido una respuesta excesiva de la autoridad y la consiguiente pérdida de legitimidad del Estado.

En un panorama tan complejo y particular como el que viven los peruanos, con su propio laberinto político por el que es tan difícil moverse, resulta cuando menos osado que presidentes de otros países latinoamericanos opinen sobre la situación interna del Perú y se atrevan a simplificar las cosas diciendo que es un golpe de la derecha y que Castillo está detenido injustificadamente. En las relaciones internacionales siempre es mejor ser un observador cauto y respetuoso y no aventurarse a sugerir soluciones no pedidas que lo único que consiguen es echar más leña al fuego. Hay que dejar que los peruanos encuentren, sino la solución, por lo menos la salida.

No se trata de dar lecciones, pero sí de tomar nota para que tanto idealismo sin sustento no nos acerque al abismo por el que pareciera precipitarse en estos momentos un país tan apreciado como lo es Perú. .