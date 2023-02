EL COLOMBIANO está cumpliendo en este febrero 111 años y hoy lo estamos celebrando con una edición especial en la que Juanes, el entrañable artista antioqueño, hace de director por un día.

El 111 es un número especial y potente. Si se lee en el sentido más literal se podría decir que estamos ante un periódico que ha llegado a esta extraordinaria edad, gozando de cabal salud, porque a lo largo de su historia ha sabido conectarse con Medellín y la región, y desde aquí ser una voz para el país.

Si se lee en sentido figurado, si cabe la expresión, la cifra del aniversario tiene algo de magia: tres veces el 1, un número binario por excelencia. Es 100, es 10 y es 1. Es un siglo, más una década, más un año. Sin duda, se le pueden sumar muchos significados.

Los 111 años, el 1+1+1, refleja una interesante dualidad: tal vez la misma que hoy vive EL COLOMBIANO. De un lado, un periódico de más de un siglo, con tradición y probado en mil batallas. Y del otro lado, el ejercicio de un periodismo que se ha puesto en sintonía con las exigencias de los nuevos tiempos y vibra como si fuera el día 1, del mes 1 del año 1.

Por momentos pareciera que no estamos celebrando el aniversario de un periódico ya veterano, centenario, si no por el contrario como si estuviéramos celebrando los primeros triunfos de un periodismo de calidad sobre múltiples plataformas según el interés de cada usuario. Así es como nos sentimos: sólidos, gracias a la trayectoria recorrida y a la experiencia de tantas historias vividas, pero a la vez con la energía recargada como si fuéramos un medio nativo digital que quiere comerse el mundo.

Hace unos años algunos pronosticaron el fin de los medios, pero lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que el periodismo está más vivo, y es más necesario que nunca. El caso de The New York Times es ilustrativo, en solo cuatro años, la duración del gobierno de Donald Trump, el Times casi triplicó su número de suscriptores, creció de 2,6 millones a 6,69 millones de suscriptores digitales, y el último reporte que dieron a principios de este mes habla de 9,6 millones de suscriptores digitales. Algo parecido, en términos de crecimiento de las suscripciones, ha ocurrido con medios como The Washington Post o El País de España.

El periodismo ha vuelto para quedarse. Luego de la crisis que sufrió con la irrupción de la revolución tecnológica y de la bomba de las redes sociales, luego de que muchos hemos entendido el peligro de las fake News que inundan las redes, las cifras muestran que las personas están volviendo a valorar el buen periodismo. No importa el soporte o la plataforma sobre la cual esté la información o los análisis, lo importante es el periodismo honesto y de calidad.

Cada día es más claro el papel del buen periodismo en las sociedades modernas. El periodismo que aporta a los lectores o a las audiencias las informaciones y los análisis básicos para que cualquier ciudadano se pueda mover con herramientas y con argumentos en la sociedad. Pero también, y sobre todo, el periodismo de investigación que en estos tiempos en los que intenta reinar el populismo se convierte en un antídoto contra los abusos de poder, provengan de donde provengan.

Hoy en EL COLOMBIANO, gracias a ustedes queridos lectores y queridas lectoras, gozamos de muy buena salud. Hemos logrado duplicar las audiencias. Google Analytics nos reporta más de 8 millones de usuarios únicos al mes. Hemos logrado algo que parece imposible en estos tiempos digitales y es que también hemos crecido en el número de suscripciones al periódico de papel. Los anunciantes también nos acompañan, como hoy en la edición de Juanes. Y todos los días emprendemos nuevos proyectos tanto en lo editorial como en lo comercial que nos mantienen en continua transformación.

Desde el aniversario número 100 hemos hecho un ejercicio que se ha vuelto tradición: poner al frente de la dirección del periódico a un personaje reconocido en el país. Esta vez nos enorgullece contar con Juan Esteban Aristizábal Vásquez, al que todos conocemos como Juanes.

Juanes, a quien ya admirábamos por su trayectoria artística y por su Fundación Mi Sangre, ahora nos ha sorprendido en otra faceta: en la del director talentoso, comprometido y dedicado.

El planteamiento que hace Juanes en el especial tiene una importancia fundamental. Las sociedades necesitan un signo de identidad y Medellín a lo largo de su historia ha tenido distintos sellos: alguna vez fue la capital industrial de Colombia; otra vez se distinguió por su espíritu cívico y se le decía la tacita de plata; y en otra ocasión de ingrata recordación le tocó poner su nombre al lado de un grupo criminal. Ahora, plantea Juanes, estamos abriendo un nuevo relato y es el de la Gran Medellín como la casa de la industria creativa.

Una ciudad que vibra en modo de creación, una ciudad que a pesar de todas sus dificultades, apelando a su espíritu de Ave Fénix, comienza a abrir nuevos caminos. Gracias Juanes por aceptar ser el director por un día y tomarte tan en serio el trabajo. Y gracias a las audiencias de EL COLOMBIANO por ayudarle a estar cada día más joven y vigoroso