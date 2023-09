Hace cuatro años en el tarjetón de las elecciones a la Alcaldía de Medellín aparecieron 15 candidatos y ahora parece que se fuera a repetir la historia: vamos en 14 candidatos, con el retiro esta semana de Daniel Duque y César Hernández para sumarse a Juan David Valderrama, y los demás como que no piensan renunciar.

Habrá quienes tal vez interpreten lo nutrido del tarjetón como una virtud de la democracia: en el sentido de que todo aquel que quiere medirse a gobernar la ciudad tiene el derecho de hacerlo. Sin embargo, esa bonita teoría tiene sus bemoles: significa también que los partidos, una institución vital en la democracia, están rotos y por ende estamos frente a una suma de individuos en el tarjetón y no, como debería ser en una democracia sana, con un puñado de candidatos representando, cada uno de ellos, una colectividad mayor.

No se trata de un cambio menor. Cuando no hay partidos políticos fuertes, que exijan procesos serios de selección entre sus filas, que tengan controles y códigos de ética para ir filtrando personajes que no cumplan los estándares, las ciudades y los departamentos pueden caer en peores manos.

Hoy se ha impuesto la estrategia de esconder a los partidos, mantenerlos a distancia, porque la moda es recoger firmas. Por supuesto que muchos partidos con sus prácticas irregulares se han ganado una merecida deshonra, sin embargo lo de las rúbricas no es para nada mejor, toda vez que se terminan llenando plantillas con supuestos apoyos de ciudadanos que tal vez ni conozcan una línea de la hoja de vida del candidato de turno.

De hecho, la encuesta de Invamer muestra cómo, con excepción de Federico Gutiérrez, a quien dicen conocerlo 9 de cada 10 encuestados, los demás candidatos son unos ilustres desconocidos.

La segunda y tercera posición en términos de conocimiento, ocupadas por el ex secretario Juan Carlos Upegui y el ex concejal Albert Corredor, pueden atribuirse en gran medida a la cuantiosa inversión en publicidad en redes y vallas que ambos han realizado. ¿Qué tanto tiene que ver el alcalde Quintero en esto? Probablemente mucho, ya que como lo hemos denunciado en EL COLOMBIANO, los extravagantes gastos observados en estas campañas son difíciles de justificar.

El resto de los aspirantes a suceder a Daniel Quintero no logra superar el 25% de conocimiento entre los encuestados. Ni de quienes han pasado por el Concejo: Daniel Duque (24,2%), Luis Bernardo Vélez (18,3%), Paulina Aguinaga (10,3%) o Jaime Mejía (7,9%). Tampoco quienes han tenido proyección nacional como Juan Camilo Restrepo (25%) y Liliana Rendón (22%). Es igual la situación de quienes ya tuvieron una primera aventura electoral como Juan David Valderrama (13%) o Rodolfo Correa (21%) o quienes saltaron de la academia y los medios a la política como Gilberto Tobón (16,5%).

Hay algo de responsabilidad de los ciudadanos, que tal vez no le dedicamos el tiempo que requiere al estudio de quienes aspiran a dirigir la ciudad, pero sin duda la tarea se hace casi imposible cuando los candidatos se cuentan por decenas, tienen discursos parecidos, o aspiran todos por firmas o partidos que están estrenando personería jurídica. Buenos prospectos de gobernantes quedan camuflados entre la multitud.

Varios de los actuales candidatos a la Alcaldía habían debatido la necesidad de llegar a acuerdos que permitieran superar la difícil situación en la que la administración de la ciudad quedó después de un cuatrienio de desgobierno bajo Daniel Quintero.

No obstante, después de que se tomaron muchos “cafés” y se insinuaron numerosas alianzas, a tan solo un mes y tres semanas de las elecciones, se ha logrado poco. Ayer, el llamado ‘Pacto de Versalles’ unió a tres de los candidatos de centro, en un gesto que aplaudimos.

La pregunta es si el gesto llegó tarde. Ninguna tercería se ve por ahora viable. Entre otras cosas porque por primera vez de un lado se lanza para la Alcaldía quien hace un año sacó 24% de los votos a la Presidencia, y del otro lado, el alcalde más impopular de la historia de la ciudad tiene a dos o más candidatos intentando sucederlo en el cargo.

Mucho se ha debatido estos últimos años sobre la falta de nuevos liderazgos políticos en Medellín. Pero tal vez sea una falacia. Curiosamente los únicos que han sido capaces de renunciar a sus aspiraciones pensando en un proyecto más grande, el concejal Daniel Duque y César Hernández, son por ejemplo dos muy buenas figuras políticas con las que cuenta Antioquia. El problema no es que en el departamento no tengamos buenos prospectos. El problema es que la manera cómo se está tramitando la democracia, las nuevas claves y las nuevas exigencias para moverse en ella, no se han podido descifrar.