La muerte de Alexéi Navalny, principal líder opositor de Putin, es un golpe certero en el corazón de tantos que alrededor del mundo tienen la esperanza de que los tiranos no se salgan con la suya.

El dolor no es solo por la muerte de una persona, de estas que como Navalny son imprescindibles en una sociedad, sino también por el hecho de caer en cuenta de que a pesar de todo lo que el mundo occidental ha hecho por atajar a Putin, en su aventura totalitaria, no ha dado resultados. El régimen ruso sigue utilizando todo tipo de prácticas que van contra los derechos humanos y sigue campante. No porque otros líderes del mundo no quieran pararlo, si no porque no han logrado dar con el cómo.

Y lo peor es que en países latinoamericanos, como el nuestro, reina el silencio. El presidente Gustavo Petro se ha resistido a condenar a Rusia, solo lo hizo cuando el escritor Héctor Abad y el exconsejero de Paz Sergio Jaramillo estuvieron a centímetros de resultar heridos por bombas rusas estando en Ucrania.

La extraña muerte de Navalny se produjo apenas unos días antes de que se completen, este sábado, dos años de la invasión de Rusia a Ucrania y faltando un mes para las elecciones presidenciales. Amenazado, envenenado y conducido a una de las prisiones más infames de Siberia, el destino de Navalny estaba marcado desde el momento mismo en el que decidió luchar por la llegada de la democracia a su país y contra la corrupción.

La suya hace parte de una larga lista de muertes sin explicación en la Rusia de Putin, pero sobresale de entre todas porque Navalny era un emblema de la resistencia. Los valores de Navalny suponían un peligro para el régimen ruso pues desde el 2008 se embarcó en una cruzada contra la corrupción y, a partir del 2010, lideró la oposición contra el régimen.

Denunció el fraude electoral y la corrupción gubernamental que es la mayor debilidad del Estado ruso. La ciudadanía se enteró gracias a él de abusos de poder y por eso era el rival más odiado por Putin. Navalny investigó el círculo íntimo del líder ruso y publicó los resultados en videos que tuvieron millones de visualizaciones. Desde su blog sacó a la luz pública casos de nepotismo como por ejemplo la construcción de un palacio en el mar Negro para su uso personal.

Navalny demostró su popularidad en el 2013 con el 27% de los votos en las elecciones a la alcaldía de Moscú. Luego en el 2018 intentó enfrentarse a Putin en las presidenciales, pero su candidatura fue prohibida. Hasta que llegó el fatídico episodio de 2020 en el que fue envenenado con un neurotóxico, previsiblemente por el servicio de seguridad ruso. En ese entonces, su esposa Yulia Navalnaya, logró que lo trasladaran a Alemania para que lo trataran en una clínica y consiguió así salvarlo.

Navalny apenas se repuso regresó a Moscú para defenderse de todas las acusaciones que el régimen había inventado en su contra. Sabía que lo iban a detener, juzgar y encarcelar. Ni siquiera desde la cárcel dejó de arengar a los disidentes para que salieran a protestar. Era carismático y buen comunicador y logró convertir en manifestantes a millones de personas que lo seguían en las redes sociales.

Las autoridades rusas lo enviaron en diciembre a una de las prisiones más remotas en el Círculo Polar Ártico, conocida como IK3 Colonia Lobo Polar. A 1.900 kilómetros de Moscú, sin posibilidad de llegar en avión y con temperaturas de -40 grados en invierno, el aislamiento está asegurado. Y la muerte llega pronto, como ocurrió el pasado 16 de febrero para Navalny.

Lo que sigue es una historia repetida: se niegan a entregar su cuerpo, no explican lo que ocurrió y con seguridad harán desaparecer cualquier prueba que demuestre que su muerte fue provocada. Mientras tanto, la gente salió a las calles en distintas ciudades rusas para homenajearlo y fue reprimida con dureza. Hasta la fecha iban 401 personas detenidas, de las cuales 153 ya habían sido condenadas. Poner unas velas o un retrato del líder de la disidencia puede salir muy caro en esa Rusia tirana.

En el resto del mundo se han dado pronunciamientos en contra de esta muerte innecesaria. Además de Biden, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que Vladimir Putin debe “responder por lo que hizo”, y el presidente francés Emmanuel Macron culpó a las autoridades rusas por la muerte de Navalny. Pero la verdad es que poco más pueden hacer. Es difícil imaginar que le impongan a Rusia sanciones más graves a las ya impuestas por la guerra en Ucrania.

Occidente y sus aliados han hecho de todo: le cortaron el crédito, la inversión y la tecnología a Moscú; cerraron sus mercados a las exportaciones rusas, congelaron las reservas de divisas del país y ahora están discutiendo si se las pueden transferir a Ucrania. Cientos de empresas extranjeras dejaron de operar en Rusia y se creó un cerco alrededor de funcionarios y oligarcas rusos al congelar sus cuentas, yates y mansiones. Y sin embargo ninguna de estas medidas ha hecho mella en la economía rusa, que más bien parece estar prosperando..