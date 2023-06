Ordeñando a EPM

Al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no se le ve a menudo al frente de los problemas de salud, de educación o de transporte, que son algunas de las necesidades básicas de los habitantes de la ciudad. Es curioso que mientras, por regla general, los presidentes y alcaldes ponen su agenda a disposición del público, en el caso de Quintero, no solo no se conoce si no que no es claro a qué le dedica su tiempo el mandatario.

El concejal del Partido Verde Daniel Duque decía ayer en estas páginas que “Daniel Quintero hace mucho dejó de ser alcalde de Medellín”, haciendo referencia a esa sensación que existe en varios sectores de que el burgomaestre está dedicado a otros asuntos, a saber, su proyecto para llegar a la Presidencia de la República, según dijo el concejal, para lo cual necesita poner alcaldes y gobernadores en las elecciones de octubre. Y eso de verdad quita tiempo.

Podríamos añadir que el alcalde Quintero también se muestra desmedidamente interesado en hacer negocios con EPM. La semana pasada en el congreso de Andesco, que es el gremio de las empresas de servicios públicos, que tuvo lugar en Cartagena, el alcalde Quintero se hizo presente y Jorge Carrillo, el gerente de EPM, anunció o mejor ratificó el interés en comprar el 51% de la Triple A.

El negocio aún no está finiquitado. Esta empresa con sede en Barranquilla abastece de agua potable a cerca de 3 millones de habitantes del Atlántico y desde hace varios años arrastra un enredo judicial y administrativo, algunos de sus dueños en el pasado estuvieron salpicados por escándalos de corrupción y hoy está intervenida por la SAE.

Como registró EL COLOMBIANO en un informe este domingo, ese no es el único negocio enredado en el que el alcalde Quintero está metiendo a EPM. El otro negocio fue el de Afinia, una de las dos empresas que reemplazó a Electricaribe. No solo era un mal negocio, sino que Quintero le puso al frente un gerente cuestionado. Resultado: la empresa sigue aumentando sus deudas y aún más grave, es EPM la que ha tenido que salir a prestarle casi medio billón de pesos porque los bancos no confían en Afinia. ¿Quién responde?

A eso se le suma las maromas que está haciendo la administración de Medellín para lograr sacarle $330.000 millones más de transferencias a EPM, como el Concejo no se lo ha aceptado, porque algunos concejales están convencidos de que Quintero va a usar ese dinero para financiar campañas en octubre, entonces la Alcaldía decidió hacer una operación avispa y extraer ese monto pero pedazo a pedazo. Esta semana sabremos el resultado.

Y no hay que olvidar dos entuertos más. Uno fue el pago anticipado de 1,7 billones de pesos que le tuvo que hacer EPM al BID, porque Quintero prefirió pagar ese crédito antes de tiempo –y de paso poner en aprietos el plan de inversiones de la compañía– con tal de evitar que entidades externas le pusieran condiciones de gobierno corporativo.

Y el segundo fue otro pago anticipado, el de los seguros de Hidroituango. Hace unos meses el gobernador Aníbal Gaviria, dueño del proyecto, puso el dedo en la llaga: “¿Por qué negociaron por 4 billones de pesos si la cobertura era de 15 billones?”. El caso está siendo objeto de investigación.

¿Por qué quiere Quintero que EPM compre la Triple A? ¿Por qué se ha dedicado a meter a la joya de la corona de Medellín en chicharrones?

El primer gerente de EPM, en el gobierno de Daniel Quintero, Álvaro Guillermo Rendón, contaba que desde el principio el alcalde quería manejar todos los hilos de EPM. Entre otras cosas porque, para una campaña a la Presidencia, es en EPM en donde había gran cantidad de dinero así como multimillonarios contratos –¿y mordidas?–.

No es descabellado pensar que Quintero puso los ojos en Afinia y ahora en la Triple A porque sabe que cualquiera que quiera ganar la Presidencia tiene que contar con la Costa Atlántica (además de haber aceptado se agente especial de la intervenida Aguas de Santa Marta). No en vano, ninguna de las dos empresas han despertado el interés de otros conglomerados. ¿Así de buen negocio son?

Nadie sabe si la ‘ordeñada’ a EPM –como la definió el concejal Daniel Duque– servirá para que Daniel Quintero llegue a la Presidencia de la República. Pero lo que sí se puede dar por cierto es que por todos estos negocios, que se han dado durante la administración de Quintero, el tribunal de la historia se encargará de hacerle el juicio. Por supuesto, también al gerente Jorge Carrillo y a la Junta Directiva.

Por momentos hace recordar el caso de Samuel Moreno, que cuando era alcalde, metió al Grupo de Energía de Bogotá en un mal negocio al comprar a Contugás, una transportadora de gas en el sur de Perú. En su momento, el cuestionado Emilio Tapia contó a investigadores que gracias a esa compra Samuel Moreno y funcionarios de él habían ganado una ‘comisión’. ¿Qué pasó con ese negocio? Cinco años después de terminada la alcaldía de Moreno, esa empresa peruana se había tragado medio billón de pesos del Grupo de Energía de Bogotá y a este le tocó hace poco respaldarla en un préstamo por US$355 millones.

¿Qué futuro le espera a EPM con las compras de Afinia y, si se finiquita, la Triple A?