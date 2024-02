Petro versión 2024

En el 2024 estamos siendo testigos de lo que parece ser el surgimiento de una nueva versión de Gustavo Petro como presidente de Colombia; al menos en lo que respecta a la composición de su equipo de Gobierno. Petro, a tan solo cinco meses de llegar a la mitad de su mandato, ha decidido cambiar los énfasis en la composición de su gabinete.

En la primera parte de su gobierno, Petro se ganó el aplauso de tirios y troyanos haciendo énfasis en nombramientos técnicos, como los ministros de Hacienda, Educación, Agricultura, Justicia, Vivienda, Planeación Nacional, MinTic, MinComercio y hasta el ministro del Interior, Roy Barreras, técnico en materia política, entre otros.

Puso en los puestos claves de inteligencia del país a personas de sus entrañas y de toda su confianza, algo sobre lo cual vale la pena hacer reflexiones más profundas: en DNI, Migración, UNP y Ministerio de Defensa.

Y para poder cumplir con su promesa de cambio sumó los nombres de algunas activistas como las ministras de Salud, Minas y Energía y Medio Ambiente.

Como para completar, al peor estilo de los más avinagrados gobiernos, incluyó al principio a otros tantos amigos de la primera dama como el ministro de Cultura, la directora del ICBF y la de Procolombia, entre otros. Pero además, en lugar de evitarlo, les buscó puesto a ciertos personajes, que a pesar de haberle ayudado en la campaña, eran (y son) tremendamente cuestionados, razón por la cual los mandó a embajadas como las de Venezuela, Nicaragua, México y los consulados del mismo México y Chile.

¿Entonces qué está cambiando? De los técnicos pocos quedan (Justicia, Comercio y Vivienda). Ahora Petro le está apostando a poner en el gabinete a personas que no importa si saben o no del tema, si son eficaces o no, con tal de que sean de su guardia pretoriana. Puso a un hombre con “doctorado” en la muñeca política, como Carlos Ramón González, al frente de la superpoderosa Dirección Nacional de Inteligencia. Ubicó en la Superintendencia de Industria y Comercio, a la activista Cielo Rusinque, y en la Superintendencia de Salud a una ficha de la activista Carolina Corcho. Y cada vez son más fuertes los rumores de la llegada al Departamento de Prosperidad Social — el que reparte los subsidios —, del exsenador y candidato derrotado a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar.

Si bien cada uno de esos nuevos nombramientos ha generado polémica, uno de ellos ha sacudido particularmente los cimientos de la tecnocracia sobre la cual se ha construido buena parte del progreso en el último medio siglo en el país: el del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Ese cargo se ha llegado a considerar como el de un superministro. De los 38 directores que han pasado por allí, muchos han sido escogidos de entre los mejores economistas de su generación, teniendo en cuenta que los asuntos del Estado no son simples decisiones de intuición o de convicciones sino que requieren una profunda fundamentación para tomar las medidas que mejor le sirvan a toda la población.

Por eso cayó como un baldado de agua fría el nombramiento de Alexander López, un senador que recién perdió su curul por doble militancia, abogado, con especialización en políticas públicas y administración de empresas sociales del Estado. Su trayectoria, sobre todo, ha sido como congresista más de 20 años y como líder sindical de Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Las críticas no se han hecho esperar: los contradictores consideran que el mandatario está mandando al traste la tecnocracia colombiana, que se ha caracterizado por el manejo ortodoxo de la economía, y que en su lugar está poniendo personas más cercanas a su ideología y a quienes puede darles órdenes, sin que sean cuestionadas, sobre el manejo de los recursos de inversión.

¿Qué curso tomará la entidad en estos más de dos años que quedan del gobierno? ¿Se acabará la tecnocracia? ¿Habrá barrida de funcionarios con experiencia para reemplazarlos por agitadores políticos? ¿Qué pasará con el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, la máxima autoridad de planeación y órgano asesor del gobierno?

Lo mismo podría preguntarse de la Dirección Nacional de Inteligencia liderada por Carlos Ramón González: ¿Qué puede hacer con el aparato de inteligencia un consagrado político partidista?

El presidente Petro, que tanto se esforzó por armar un gabinete con personas preparadas y fogueadas en su primer año, ahora parece estar armando la alineación de un directorio político o de un equipo para montar una estrategia de propaganda de redes sociales, más que un gobierno de gran talante técnico.

Se nota una suerte de desespero y de creer que trabajar con quienes lo obedezcan o quienes piensen como él le permitirá hacer un mejor gobierno. La historia dirá si el problema son los ministros o si hay que buscarlo en otro lado. .