Todo lo que está pasando en el Ministerio de Cultura, en el primer año del presidente Gustavo Petro, parece un cuento más de Gabriel García Márquez. Una suerte de realismo mágico en la nueva era del “cambio”.

El más reciente capítulo es el del viceministro de la “creatividad” que falsificó documentos para hacerse pasar como “maestro en Gerencia para el Desarrollo”. No es invento. Así pasó. Una hipérbole de la “creatividad” en nuestro país. (El escándalo, además, lo destapó el portal “Casa Macondo”).

Ernesto Zabala llegó a ser viceministro a pesar de que cuando estuvo en la Secretaría de Cultura de Bogotá no le renovaron el contrato por incompetente, según cuentan quienes trabajaron con él. ¿Qué necesidad tenía Petro de hacerle ese honor a Zabala con tantos gestores culturales talentosos y curtidos a la mano?

La respuesta es sencilla: no lo eligieron por mérito sino por el viejo modus operandi de la cuota. Zabala, petrista purasangre, le cayó como anillo al dedo al ministro Jorge Eduardo Zorro, y Zorro, a su vez, se convirtió en ministro con el guiño de la primera dama, Verónica Alcocer. Una muestra de ello fue la visita que hicieron a Nicolás Maduro en Caracas, Alcócer y Zorro, cuando este apenas era viceministro. Zorro llevó al viaje a su ex esposa, Pilar Leyva, y a su ex cuñada Inés Leyva, ambas además hermanas del canciller Leyva. Todo en familia.

¿Por qué el presidente Petro sostiene a Zorro –y sostenía a Zabala– a pesar de que cientos de artistas y agentes de la cultura le vienen suplicando que los retire de sus cargos porque no los consideran “idóneos”?

El pedido no es de la oposición. Por el contrario. Cómo será de grave lo que está pasando, que lo más granado del petrismo, los mismos artistas que grabaron videos pidiendo votar por Petro y que desde sus redes dieron duras peleas y lanzaron proclamas en favor del hoy presidente, son los que están protestando. “No hay un rumbo cierto en el Ministerio de Cultura”, se lee en la carta firmada en mayo por 725 artistas y agentes de la cultura entre quienes están Margarita Rosa de Francisco, Adriana Lucía y Julián Román.

En Twitter, los artistas transitan del sarcasmo a la indignación. El actor Julián Román se sumó a un juego de ¿cómo sería la Barbie petrista? Y respondió: “¡Sería una Barbie que ignoraría cualquier tema relacionado con la cultura!”. El dramaturgo Johan Velandia, se quejaba: “Esto no puede pasar en este gobierno. Parece una idea de Duque. ¡Tamaña estupidez!”, refiriéndose a un programa de la directora de Artesanías, Adriana Mejía, para hacer bancos de madera especiales para artesanos por 1.000 millones de pesos. Y Lucía González, exmiembro de la Comisión de la Verdad, también publicó otro video, esta vez del Ministerio de Cultura, con un mensaje de indignación. “Sr. Presidente ¿nos creen imbéciles? ¿Esta es la noción de cultura que quieren vendernos?”.

Cualquiera pensaría que en el único ministerio en el que no podía ocurrir tamaño descalabro en un gobierno de izquierda era en el de Cultura. ¿Cuál es el problema de fondo? La apuesta de Petro es que Zorro construya un “sistema de orquestas” como el de Venezuela. Ese “sistema” tuvo su gloria, pero ha envejecido mal: terminó convertido en una herramienta y una red de propaganda al servicio del régimen. Un estudio de su principal financiador, el BID, encontró que el programa excluía a los niños pobres, no arrojaba evidencia de mejorar habilidades cognitivas o sociales y mostró alta deserción.

El británico Geoffrey Baker, fan del “sistema” en sus comienzos, y quien durante 15 años lo investigó, es descarnado: “Es muy irónico ver a un gobierno de cambio inspirado por una política musical ampliamente cuestionada, concebida hace casi 50 años y con claras raíces en el pensamiento colonial”.

Esa frase explica en parte el profundo malestar que tiene en vilo al sector cultural: para ellos, Zorro representa un modelo cerrado, anticuado y aristocrático en el que las expresiones de la cultura son puestas en segundo plano para privilegiar las artes, y en particular la música clásica. El escritor Pablo Montoya, que fue su alumno en Tunja, contaba que a Zorro, en los años ochenta, “cuando le escucharon su plan de pedagogía musical, de clara tradición eurocentrista y atiborrada de referencias rusas, le cerraron las puertas”.

Ni Petro ni Zorro ni Alcócer se han querido dar cuenta de que programas como Batuta o la Red de Escuelas de Música de Medellín, con muy buenos resultados en Colombia, podrían potenciarse sin necesidad de ir a copiar un “sistema” que no ha producido la supuesta transformación social de Venezuela.

Los exponentes de la cultura, que suelen ser de izquierda, paradójicamente nunca la habían pasado tan mal en Colombia como en este gobierno de Petro. En la carta ya mencionada – para hablar de otro giro macondiano de esta historia – los artistas le escribieron al Presidente: “Tenemos certeza de que no nos quedaremos como los coroneles de antiguas guerras que nunca recibieron respuesta del gobierno”.

La mala noticia es que, por lo pronto, como el coronel que estuvo esperando la respuesta durante quince años, los 725 artistas tampoco han recibido nada. Ni esta, ni las 12 cartas de súplica por la cultura que le han enviado a Petro, han tenido respuesta cierta.