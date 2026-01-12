Problemas mayúsculos con alza del mínimo

El incremento en el salario mínimo echa al traste la baja de la inflación en 2026, afecta la adquisición de vivienda de interés social y pone en riesgo la generación de empleo.

El debate por la captura del dictador Nicolás Maduro puso en segundo plano los problemas económicos del país y el gran impacto de una de las medidas más populistas del presidente Petro quien decidió un incremento excesivo en el salario mínimo, del 23,78% para este año, equivalente a casi cinco veces la inflación del 2025, que terminó en 5,1%.

Pero es hora de volver a la cruda realidad. Uno de los impactos perversos de este incremento será precisamente en la inflación. Este año tampoco se cumplirá la meta del 3% del Banco de la República y, por el contrario, la variación de precios estará por encima del 6% o del 7%, mayor a la inflación del 2025. El presidente, en lugar de reconocer su responsabilidad, la emprenderá nuevamente contra la junta del Banco de la República a la que atacará por subir las tasas y frenar el crecimiento económico.

Y es que después de ese desmesurado incremento en el mínimo, a la junta directiva del banco no le queda otro camino que subir las tasas de interés, que están en 9,25%, para evitar que la inflación se desborde.

Esto lo sabe Petro, pero como su objetivo es ganar votos para su proyecto político, pasó por alto todos los argumentos técnicos y ahora va a provocar un tsunami de alzas en todos los sectores económicos. El golpe para las empresas y los comercios medianos y pequeños será por partida doble porque al alza en el mínimo se suman los mayores costos de la reforma laboral y la reducción de la jornada de trabajo. Los mayores costos en las nóminas se reflejarán en mayores precios en productos y servicios para los consumidores y en despidos de trabajadores.

Para tratar de paliar los duros efectos de este incremento, Petro anunció controles de precios y dijo que iba a desindexar los productos y servicios que se incrementan con el mínimo. Se acordó muy tarde porque eso lo debió hacer antes de ser tan generoso con la plata de los demás. Es cínico que sea el gobierno el que venga ahora a hablar de frenar el alza en los precios como si no fuera responsable de todo lo que se va a desatar.

Desde diversos sectores están lanzando voces de alerta. Paradójicamente, los más afectados serán a los que el gobierno pretendía beneficiar. Las empresas y las personas naturales están haciendo cuentas sobre cuánto se encarecerá la contratación de un trabajador que devengue un salario mínimo.

El tema es tan complicado que asociaciones de empleadas domésticas alertan por despidos en casas de familia que no pueden cumplir con las nuevas cargas laborales porque con el alza del mínimo se incrementa toda la carga prestacional.

Situación similar se presenta en los contact center, que contratan miles de personas, o los servicios de vigilancia, los restaurantes y hoteles, sectores que demandan gran mano de obra y que trasladarán a los usuarios los costos de este incremento. De hecho, el sector de hoteles y restaurantes fue el que registró mayor variación de precios en 2025, con 7,91%.

Además, en las próximas asambleas de los conjuntos de propiedad horizontal este será uno de los temas candentes y no se descarta que se hable de despidos de personal de aseo y vigilancia ante los excesivos aumentos en las cuotas de administración, que están atadas al alza en el mínimo.

Como bien lo registró EL COLOMBIANO se está dando un auge de quienes están ofreciendo empleos de 36 horas a la semana para hacerle el quite al nuevo salario mínimo de 2 millones de pesos que se sube a 3 millones contando seguridad social.

Es decir, que el aumento del desempleo, o del empleo informal, será una de las primeras consecuencias del populismo del gobierno. Pero hay muchas más. También se afectarán las familias de bajos ingresos que tenían la esperanza de comprar una vivienda de interés social, VIS, o de interés prioritario, VIP, porque su valor se fija en salarios mínimos. Se prevé que el costo de una vivienda de esta naturaleza se incrementará hasta en 49 millones de pesos, lo que haría inviable su pago para miles de familias. Petro amenazó a los constructores con investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, desconociendo las normas que regulan los precios de la VIS y VIP en Colombia.

Y como si fuera poco, con el alza del mínimo el gobierno clava el cuchillo en las débiles finanzas públicas. Por cuenta de esta medida tendrá que pagar cerca de 7 billones adicionales este año en la nómina y pensiones estatales. Es decir, que la plata que pretende recaudar en impuestos con la emergencia económica apenas le alcanzará para tapar este nuevo hueco que cavó.

Estas son las consecuencias cuando las medidas se toman con ánimo electoral. Por eso veremos más anuncios de este estilo, más propaganda, más ferias de contratos, más aumentos de personal en entidades públicas así la plata no alcance. Para Gustavo Petro, todo indica, primero son los votos que la responsabilidad con la economía y con el país.