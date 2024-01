Tal vez lo único bueno de los incendios que consumen los bosques de Colombia –si es que algo bueno tienen– es que finalmente los colombianos nos convencimos de que ahora sí llegó el fenómeno de El Niño.

Cerca de 500 quemas han vuelto cenizas más de 18.000 hectáreas, muchas de ellas en zonas de reserva, en 217 municipios, y nos han dejado grabadas en la retina imágenes que parecen el abrebocas de nuestro propio apocalipsis.

La quema también dejó al desnudo una realidad y es que si bien el presidente Gustavo Petro utiliza el calentamiento global como caballito de batalla en cuanto foro mundial asiste; lo cierto es que es más lo que habla para darse autobombo, que lo que de verdad debería hacer en Colombia para tratar de moderar los efectos del cambio climático sobre las personas.

Y lo que es peor. No solo no hace sino que en lo bueno que había da reversa. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que el gobierno Petro no solo recortó en más de 20.000 millones de pesos el presupuesto para los bomberos sino que decidió convertir la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en fortín político y fuente de contratos a pastores y amigos de su cuestionado hijo, que poco o nada conocen de manejos de riesgos y desastres. Todo mal.

Por no hablar del capítulo de la hoguera de las vanidades. Vimos cómo una cosa es el Gustavo Petro que, el año pasado por estas mismas fechas, anunció el envío de un avión a Chile para ayudar a apagar incendios forestales; y otra muy distinta el Gustavo Petro que teniendo al frente la crisis de incendios en Colombia, no solo les echó la culpa a los mandatarios locales, les dijo que ellos debían responder primero, mientras su gobierno dejó sin mantenimiento al avión Hércules que debería ayudar a sofocar las llamas.

Pero como todo es susceptible de empeorar viene ahora el fantasma del apagón. El anuncio de que El Niño se podría prolongar más allá del primer trimestre despierta serios temores en ese sentido.

No todos recuerdan las consecuencias fatales de un apagón como el de 1992, cuando los hospitales no podían operar sus equipos, los alimentos se arruinaban en las neveras y con la caída del sol se apagaban el comercio, el estudio y la vida en general.

Cuando llega El Niño, el calor hace que aumente la demanda de energía, especialmente en las costas, y disminuyan las fuentes de agua que alimentan los embalses donde se genera la energía eléctrica.

Aunque las autoridades y gremios se esfuercen por enviar mensajes de confianza en torno a que tenemos agua en los embalses, y que está el respaldo de la generación térmica que entrará a operar con toda su capacidad, el riesgo de racionamiento todavía persiste.

Lo que han explicado gremios y expertos es que el país puede aguantar este fenómeno porque llega en medio de una holgura en la capacidad de los embalses. Pero esa holgura se viene agotando; hoy el nivel de los embalses está en niveles inferiores al 60% y si se prolonga por mucho tiempo la falta de lluvias seguirán bajando.

Además, hay que tener en cuenta que los proyectos de transmisión y de energías eólica y solar no han despegado –solo comenzó el 17%– por los eternos problemas de consultas previas y licencias ambientales. Muchos de estos proyectos debían inaugurarse en 2022 y 2023 pero todavía es incierta su puesta en operación.

El 2027 se anuncia como el año de quiebre en el sector energético. Si la situación sigue al ritmo actual, en tres años no tendremos respaldo y un posible apagón devolverá el país al siglo pasado.

Es imprescindible que el gobierno tome medidas para que entren los proyectos atrasados y para adjudicar nuevos cupos de generación en la subasta que se cierra a mediados de febrero. Esto requiere que muchos inversionistas, la mayoría extranjeros, tengan interés y confianza en las reglas que regirán la ejecución de los proyectos y las tarifas, que son las que permiten recuperar las inversiones.

Lamentablemente la incertidumbre sobre una posible intervención de tarifas y de las reglas de funcionamiento de la bolsa de energía, ya está atentando contra este objetivo. ¿Cómo puede alguien calcular si una inversión le resultará rentable, si no tiene como proyectar lo que recibirá por los kilovatios hora que produzca?

Lo paradójico y lo delicado de esta coyuntura es que lo que haga el gobierno en estos próximos meses y años, determinará críticamente la seguridad energética del país en los próximos años, por el riesgo del descalce entre oferta y demanda. Y también definirá el balance que pueda mostrar Petro en materia de transición energética. El territorio nacional y especialmente la costa Atlántica son ricos en oportunidades de generación de energía solar y de viento, pero para convertirla en kilovatios que se puedan incorporar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) se requiere gerencia pública, inversión privada y decisiones que no vayan en contravía del sector.