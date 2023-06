El país conoció el domingo 4 de junio los explosivos audios de Armando Benedetti que ponen en tela de juicio la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Para ese momento el escándalo de la niñera de la jefe de gabinete de la Casa de Nariño ya estaba en su máximo esplendor. Desde ese momento, el país ha sido testigo de una de las más organizadas estrategias para hacer control de daños del escándalo. El Gobierno guardó silencio durante 24 horas, el lunes, y prohibió a cualquier vocero hablar. Una vez definió los pasos a seguir, se vinieron en catarata todos los frentes de propaganda.

Primero salieron las tropas de choque en las redes sociales desde todos los rincones de Colombia a decir que ellos habían estado en la campaña de Petro y que plata no había. No sobra recordar que la plata que entra a la campaña, como Benedetti describió, no se usa para eventos ni para los equipos sino para fines poco nobles.

Otra táctica fue la de filtrar, por supuesto error, la noticia de la firma del cese al fuego con el ELN. Fue una foto de un tablero en el que estaba escrita como fecha el jueves pasado. En ese momento, la filtración sirvió levemente para distraer la atención mediática. Al final, el acuerdo de cese al fuego, se firmó el viernes, como dijimos “medio cese” porque el ELN dijo que se reservaban el derecho a seguir cobrando impuestos, lo cual significa que seguirán secuestrando y extorsionando cuando lo consideren. No sobra subrayar que el propio Gustavo Petro viajó hasta La Habana – esperando tal vez arrastrar más la atención de los medios – a un acto al que no suelen ir los mandatarios tratándose de una fase muy preliminar como es la de un anuncio de cese al fuego.

También la marcha de las centrales obreras se convirtió en una oportuna fórmula para la estrategia petrista de tratar de apagar el incendio provocado por Benedetti. La idea era mostrar el apoyo popular al Gobierno, pero el resultado estuvo lejos de ser bueno para Petro. Sin embargo, él mismo y sus seguidores se encargaron de hacer creer que habían logrado un estruendoso éxito. Como la Plaza de Bolívar se le veía relativamente despoblada, decidieron mover la tarima a la carrera séptima, al lado de la Casa del Florero, para que en las fotos y los videos la gente se viera apeñuscada. En las redes, incluso, seguidores de Petro distribuyeron fotos falsas de marchas multitudinarias en Venezuela.

Petro también, como parte de la estrategia, aprovechó la calle y apeló a otra fórmula que él considera infalible: se puso el traje del Petro más radical y sacó su repertorio de frases provocadoras y agresivas.

Una de ellas la del supuesto golpe blando (que ahora mutó a denuncia de golpe de Estado) del cual según el presidente él es víctima. Toda una filigrana meramente retórica porque hasta donde se ha visto no hay ninguna conspiración, ni golpe blando, por el contrario, todos los problemas en los que se ha metido el gobierno son de su propia cosecha, por su desorden, su falta de liderazgo y por pactos non sanctos que aún no conocemos por completo.

Otra de las frases provocadoras de Petro fue la del racismo: “Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda hacia la esclavitud y que odia a la gente solo porque tienen un color de piel negra”. Frase que, cabe anotar, no es justa con un país que puede tener mucho aún por avanzar para acabar con el racismo pero que ha dado unos pasos importantes para lograrlo. Para poder sacar la carta del racismo de su sombrero, el presidente – tras más de 10 meses de darle largas al ministerio prometido a Francia Márquez – ahora sí le puso pilas, se encargó de decir que estaba listo y que tendría cinco viceministerios.

El tema del racismo está en las cartillas de manejo de opinión pública. De acuerdo con investigaciones del Congreso de Estados Unidos y del Washington Post lo utilizaron los rusos, creando perfiles falsos en redes sociales y eventos invitando al odio en la Florida desde oficinas en Moscú, para alentar el caos en Estados Unidos y fomentar las famosas protestas de Black Lives Matter. Pero esa es otra historia.

Volviendo a Colombia. El balance de la semana iba más o menos empatado en cuanto a la opinión pública se refiere: el Gobierno había logrado ocupar la agenda mediática en otros asuntos y el escándalo, que no tenía todo el protagonismo que merecía, seguía ahí. Pero en la noche del viernes sucedió un hecho extraordinario que cambió el estado de ánimo del país: aparecieron los cuatro niños tras 40 días perdidos en la selva.

Ya no se trataba de tácticas ni de estrategias, sino de un país como el nuestro en el cual como decía García Márquez, “lo inverosímil es la única medida de la realidad”. Una información que movió las fibras más íntimas del país y una gran noticia para Gustavo Petro que como Presidente se la jugó a fondo por no cejar en el rescate de los niños.

Parecía entonces que finalmente, no por fuerza de la estrategia sino gracias a este milagro de la vida, la Casa de Nariño ganaba el pulso. Pero entonces, casi de manera simultánea, apareció muerto el coronel que podía conocer piezas del rompecabezas del escándalo que campea sobre la Casa de Nariño. Y de nuevo la crisis resucitó.

Sin duda parte de la gobernabilidad se juega en las estrategias de comunicación, y en efecto, Gustavo Petro convirtió su gobierno esta semana en una sola estrategia para tratar de contener una de las peores crisis de su corto mandato.

Sin embargo es necesario que el Gobierno no invierta todos sus esfuerzos en ver cómo se libra de este tipo de situaciones, sino que también se dedique a resolver las preguntas que el país le hace con respecto al escándalo de la niñera y de Benedetti.