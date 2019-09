Sin estudio y sin trabajo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que en 2019 hay mil 800 millones de personas en el rango de edad entre 10 y 24 años, sobre una población total de cerca de 8 mil millones. Se considera que la cifra relativa de jóvenes es la más alta jamás alcanzada. Sin embargo, millones de ellos están lejos de las condiciones necesarias para su desarrollo. Al menos 175 millones no pueden leer o escribir una frase completa, mientras que otros 500 millones que tienen de 15 a 24 años viven con menos de dos dólares al día.

De otro lado, persiste el grave problema del desempleo juvenil. Si bien las tasas de desempleo de los jóvenes han disminuido considerablemente desde el pico de 2009, siguen siendo superiores a las que se observaban antes de ese año. Además, cerca de un tercio de los jóvenes activos (18 a 24 años) en el mundo no tiene empleo, tampoco estudia ni está en un proceso de formación (los llamados ninis o neets -not in employment, education or training-).

Se estima que de los mil millones de jóvenes adicionales que llegarán al mercado de trabajo en los próximos diez años, solamente el 40 % encontrará un empleo. La economía mundial deberá crear 600 millones de empleos en los próximos diez años –cinco millones de empleo por mes–, solo para conservar el ritmo de la tasa de empleo prevista para los jóvenes.

En todo caso, la relación (o la razón) entre el desempleo de los jóvenes y el de los adultos no ha cambiado en los últimos diez años, aunque existan diferencias regionales, lo que muestra que las desventajas de los primeros en el mercado de trabajo son durables y profundas. De otro lado, es muy alta la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes en el mercado de trabajo. Según la OIT, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes es más elevada que aquella de los hombres jóvenes. La diferencia es aún más grande en la tasa nini o neet, que para las mujeres es de 34,4 % contra 19,8 % en los hombres jóvenes.

En Colombia, muchos jóvenes abandonan el colegio sin una cualificación básica (diploma de bachiller). La Fundación Corona estima que en 2017 un 17,8 % de los jóvenes abandonaron sus estudios y, aunque es un guarismo un poco menor que en 2015 (18,9 %), sigue siendo alto. Esto preocupa, porque muchos de esos jóvenes no accederán a un empleo formal en el futuro ni tendrán trayectorias laborales exitosas. De hecho, en el país 24 de cada 100 jóvenes de 18 a 24 años y que habitan en las 13 principales ciudades del país, se encuentran en la condición de no tener empleo ni estudiar. En algunas ciudades como Bucaramanga, Bogotá o Medellín, la situación es un poco mejor, al contrario de Cartagena o Santa Marta, con indicadores menores al promedio.

La medición de la tasa de desempleo nini pone de presente, no solo la magnitud del desempleo juvenil en Colombia, sino una categoría aún más precisa, la del desempleo de jóvenes que no tienen formación. En las actuales condiciones, el presente y el futuro de esos jóvenes está en la economía informal. Así las cosas, el desafío para el Gobierno no está únicamente en la creación de empleo, sino también en la formación de esa mano de obra y en facilitar empleos decentes para los jóvenes.