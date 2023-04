No está claro quién disparó primero, lo único cierto es que Sudán, un país históricamente inestable, se está deslizando de nuevo al abismo. El enfrentamiento entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar, siembra de incertidumbre una vez más el futuro de la nación. Todos los países extranjeros han ido evacuando a sus ciudadanos, incluida Colombia que logró sacar a diez connacionales, pero cientos de miles de sudaneses están atrapados.

Las hostilidades comenzaron el 15 de abril, y en menos de una semana se contaron 500 muertos y más de 4.000 heridos. Los bandos enfrentados son manejados por dos generales, Burhan y Dagalo, que luchan por el poder y se acusan mutuamente de ser responsables del estallido violento. Detrás, intereses económicos, políticos y religiosos a los cuales cada uno de ellos se aferra sin querer dar su brazo a torcer.

El panorama en Jartum, capital de Sudán y hogar de cinco millones de personas es desolador. Los que no pueden huir se esconden en sus casas porque los ataques, explosiones y enfrentamientos son permanentes e indiscriminados. Y a semejante panorama hay que sumarle la crisis humanitaria declarada desde hace años. En el tercer país más grande de África, un tercio de la población necesita ayuda para subsistir. Ahora, a raíz del conflicto, la escasez de agua y comida se ha hecho más acuciante.

Sudán es uno de esos países que tienen más de 4.000 años de historia compartida y entrecruzada con Egipto. Es el país número 15 del mundo en tamaño. Está ubicado en un sitio privilegiado y tiene recursos naturales que bien explotados podrían generar ingresos para el desarrollo de una gran economía. Pero desde su independencia en 1956 no levanta cabeza.

Ha soportado dos guerras civiles. La primera duró 17 años hasta 1972 y la segunda otros 22 hasta el 2005. Las razones no son nada distinto a conflictos étnicos entre el norte árabe-musulmán y la población del sur, animista, cristiana y negra. Sudán, como tantos otros países del continente africano, ha padecido feroces dictaduras como la de al-Bashir, un personaje acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que fue derrocado en 2019.

Sin embargo, sus habitantes no alcanzaron a respirar aliviados cuando ya se había tomado el poder otra dictadura militar que suspendió la Constitución y acabó con las reformas que había iniciado el gobierno de transición y que eran supervisadas por el Fondo Monetario Internacional. Este golpe del 2021 no se dio de manera aislada, sino impulsado por otros levantamientos militares que surgieron en el África subsahariana, Chad, Malí y Guinea. Los vientos guerreros nunca cesan en ese continente porque siempre hay disidencias étnicas que se encargan de apelar a un espíritu tribal que aún no logran superar.

Sin embargo, esas no son las únicas razones por las que en este país es tan fácil prender la mecha de la guerra. Hay factores geopolíticos que también tienen mucho que ver porque Sudán tiene una ubicación estratégica que interesa a varios países de la región y a no pocas potencias. A orillas del Mar Rojo, atravesado por las aguas del Nilo, cerca del Sahel y del Cuerno de África, son varios los agentes externos que han aprovechado para pescar en aguas revueltas. Su riqueza en recursos como el oro y el petróleo ha atraído intereses oscuros que en muchísimas ocasiones han puesto todas las trabas para que no se dé una transición pacífica. A diestra y siniestra han alimentado a las élites militares para que se hagan con el poder según el interés que prime.

Y así llegamos a este espantoso mes de abril que viven los sudaneses, los civiles de siempre, los que llevan la peor parte en este tipo de conflictos. Urge una gran labor diplomática para que haya un cese al fuego real y no esa pantomima incumplida una y otra vez por ambos bandos. Ya hay líderes internacionales tratando de mediar desde Kenia, Sudán del Sur y Dijibouti. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha intervenido, así como Anthony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos. Pero la verdad, según lo vaticinan los expertos, es que el fin no está cerca y la violencia apenas acaba de empezar. El deseo de la mayoría es que el país pueda transitar hacia un gobierno civil, pero los violentos, enfrascados en luchas fratricidas, no están por la labor. Una tristeza ver cómo se desperdician tantas vidas y cómo se ahoga la esperanza de todo un pueblo por la ambición enceguecida de unos grupos armados. .