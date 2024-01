Hoy el Papa Francisco recibe al presidente Gustavo Petro. Se espera que hablen de la construcción de la paz y del papel que puede jugar la Iglesia Católica en el proceso, pero sobre todo cobra gran interés el diálogo sobre el tema del secuestro, y en particular, tal como el Pontífice solicitó recientemente, la liberación incondicional de todos los secuestrados. “Este gesto, que es un deber ante Dios, favorecerá también un clima de reconciliación y de paz en el país”, afirmó el Papa en el Ángelus del 7 de enero. Mientras el secuestro persista, la seguridad y la paz no serán posibles.

La situación con respecto al secuestro se agrava cada día. En noviembre de 2023, el Ministerio de Defensa informó que los secuestros se incrementaron en más del 70% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando 316 víctimas. Esto representa casi un secuestro diario. En Arauca, Bolívar, Nariño y el Sur del Cesar, el incremento ha sido significativo. La guerrilla del Eln, en diálogos con el gobierno del presidente Petro, ha sido identificada como la principal responsable. A pesar de ser una acción violatoria de la dignidad humana, sus perpetradores la defienden como un instrumento legítimo de lucha al considerarla una ‘fuente de sustento’ o una ‘estrategia de negociación’.

Este delito, que contraviene el derecho internacional humanitario (DIH), ha causado dolor y terror en Colombia por décadas. Según la Comisión de la Verdad, hasta el año 2018, se registraron 50.770 secuestros en el contexto del conflicto armado en los últimos cuarenta años, una cifra que podría ser mucho mayor debido al subregistro, estimándose hasta 80.000 casos.

Para la mayoría de víctimas, el impacto del secuestro no acaba nunca. Tras alcanzar la ‘libertad’, las secuelas del cautiverio perduran, ya que esta experiencia aterradora y humillante vivida por ellas y sus familias, dejan una cicatriz indeleble en sus vidas. El miedo generado por esta práctica afecta profundamente a las víctimas y paraliza a la sociedad en su conjunto. Este clima de temor frena la inversión privada nacional e internacional, contribuyendo a perpetuar ciclos de pobreza en las regiones afectadas.

No es menos sorprendente que la práctica del secuestro siga siendo utilizada como un instrumento político de negociación o financiación, tal como lo planteó Antonio García, comandante del Eln. Semejante postura deja en evidencia que, para este grupo armado, las conversaciones con el Gobierno no son más que una tribuna política y un medio para la propaganda, en lugar de ser una plataforma para actos concretos de paz y el fin del conflicto armado en Colombia. Esto plantea interrogantes relevantes: ¿Cómo puede el Eln pensar que el secuestro le otorga legitimidad? ¿No recuerdan el impacto de la muerte de los once diputados del Valle en junio de 2007, cuando la indignación ciudadana por el secuestro impulsó manifestaciones masivas contra las Farc y un rechazo a este crimen?

A lo largo de su historia, el Eln ha justificado el secuestro como táctica de guerra, argumentando que los ricos deben ‘pagar’ el costo de lo que llaman revolución. Ese discurso desde hace rato quedó vacío tratándose de una organización que se ve más criminal que política. Para los colombianos ha sido claro que el dinero obtenido del secuestro no conduce a la transformación o desarrollo; sino que genera terror y muerte. Se trata de una manifestación de poder a costa de la sociedad civil y una fuente de financiamiento para los diversos frentes guerrilleros. Por esta razón, el Eln utiliza comandos especializados en secuestrar a personas adineradas, propietarias de tierras y negocios. Esta práctica incluye secuestros realizados en colaboración con grupos criminales urbanos, que la guerrilla no suele reivindicar abiertamente.

Resulta desconcertante que el Gobierno Nacional, en sus documentos oficiales, adopte el mismo lenguaje empleado por la guerrilla, refiriéndose a los secuestros como ‘retenciones’. Al hacerlo, el Gobierno se deja envolver en la retórica del Eln. Esta situación es grave considerando que la reforma constitucional, introducida mediante el acto legislativo 02 de 2019 (numeral 17 del artículo 150 de la Constitución), establece claramente que el secuestro no puede ser considerado un delito político y no es susceptible de indulto o amnistía en negociaciones con grupos armados. El uso de eufemismos minimiza la gravedad del secuestro y contradice la legislación vigente.

Es hora de dejar de decir mentiras a los colombianos y hablar con claridad: el comercio con la vida humana, con las personas y sus familias, nunca puede ser legítimo. Tampoco debería ser minimizado por un Gobierno que se identifica con el lema ‘Colombia, potencia de la vida’. Mientras el secuestro siga siendo una realidad en nuestro país, no existen las condiciones para construir una sociedad cohesionada, capaz de crecer y potenciarse. Esperamos que el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente Petro genere una postura clara y contundente por parte del Gobierno frente a todos los grupos armados que involucran a la sociedad civil en sus actividades delictivas y en el comercio de vidas humanas. La paz es inalcanzable sin dar este paso fundamental; la liberación incondicional de todos los secuestrados y la finalización de este crimen son indispensables.