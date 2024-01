En la dura carrera presidencial hacia la Casa Blanca, las famosas elecciones primarias de Estados Unidos siempre han tenido un atractivo mediático incuestionable por su curiosa metodología, tan ajena a todo lo que se vive en el resto del mundo. Pero este año en particular han generado un interés máximo ante la perspectiva de que Donald Trump pueda ser por tercera vez el candidato del Partido Republicano.

Esta fase del proceso de elección del presidente de Estados Unidos, las primarias, no tiene una larga tradición como podría pensarse, de hecho hasta mediados del siglo XX eran los propios partidos a puerta cerrada los que elegían a su candidato.

Ahora, lo que se consigue con las primarias es que, luego de un proceso tortuoso y de recorrer el país, cada partido selecciona al candidato que luego competirá en la elección presidencial. Se realizan cada cuatro años y arrancan el 15 de enero en Iowa en unas asambleas llamadas caucus, como pudimos ver la semana pasada. Allí comienzan a elegirse delegados que representan a uno u otro candidato y ese mismo ritual se repetirá en los demás estados.

Hoy le toca el turno a New Hampshire, pero lo que ha sucedido desde los caucus en Iowa ha dejado bastante claro quién va a ser el elegido por el Partido Republicano. Dos de los tres aspirantes más firmes que estaban compitiendo con Trump han renunciado. Ron de Santis, gobernador de la Florida, y Vivek Ramaswamy, un joven multimillonario indio al que describen como un miniTrump, han dicho que ya no siguen y han adherido a la campaña del expresidente. De manera que ya solo queda en pie Nikky Haley, exembajadora en la ONU, quien hoy definirá en las elecciones de New Hampshire si continúa en la contienda o da un paso al costado y despeja el camino de la aplanadora Trump, cuya victoria parece incontestable. La actitud de sus rivales deja ver que los tres tienen interés en dejar la puerta abierta a una posible candidatura como vicepresidentes.

Luego vendrán las primarias de Carolina del Sur y a partir de ahí el calendario se extiende hasta julio y agosto cuando se realizan finalmente las convenciones nacionales republicanas y demócratas, en ese orden. En el caso de las primarias algunos estados tienen “primarias abiertas”, lo que significa que cualquier votante registrado puede votar en las demócratas o en las republicanas. En otros tienen “primarias cerradas”, es decir que solo las personas inscritas en un partido político concreto pueden votar en las primarias de ese partido. Y por último hay estados que ofrecen la posibilidad de inscribirse el día de la votación, lo que básicamente abre las primarias a la mayoría de los votantes inscritos.

Por los demócratas, Joe Biden, el presidente en ejercicio, se presenta a la reelección, lo que le convierte en el candidato titular, y como tal, no tiene una competencia seria dentro de su partido. Por los republicanos, el expresidente Donald Trump no solo es el favorito desde hace tiempo sino que en Iowa sacó más votos que todos sus rivales juntos y ahora parece estar jugando bolos con ellos: todo indica que hará moñona. Sigue siendo asombroso que un personaje extremo como él no encuentre quién lo pare y tenga la Casa Blanca al alcance de sus manos.

Hasta ahora, todos los asuntos judiciales que tiene encima, más que frenarlo, le han servido de tribuna electoral y cada una de las resoluciones de fiscales y jueces le ha ayudado a recaudar más fondos. Y dentro de este mundo de paradojas el apoyo de los evangelistas raya en lo inaudito: han pronunciado sermones en los que no lo bajan de ser el candidato designado por la Providencia, el salvador de Estados Unidos ante el peligro de la izquierda y el defensor de la fe. No deja de ser lamentable que la derecha de Estados Unidos no tenga un candidato diferente a este, Trump, que ha hecho gala de mentir, de ser misógino y de estar salpicado en casos de corrupción, y que a punto estuvo de llevarse el país por delante al considerarse por encima de la Constitución.

El hecho es que el expresidente se siente tan poderoso que ni va a los debates ni se preocupa por el activismo, como si su campaña fuera más bien la de un presidente en ejercicio. Pese a que aún queda mucho camino por delante, ya ha demostrado que el Partido Republicano está en sus manos. Habrá que ver cómo se da el enfrentamiento con Biden, pero el asunto no pinta nada fácil para el demócrata.