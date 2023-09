Hasta hace un par de días, todo parecía indicar que Estados Unidos se había cansado de ayudar a Ucrania. A medida que pasan los meses de este conflicto bélico iniciado por Rusia, el ambiente en el país del norte parece estar más caldeado que nunca y las voces críticas de los republicanos se alzan con más fuerza cuestionando la continua financiación a Kiev. Sin embargo, la visita que ha efectuado de manera sorpresiva a Ucrania -el miércoles pasado- Antony Blinken, Secretario de Estado norteamericano, ha reafirmado el compromiso del gobierno Biden y de paso le ha dicho al partido opositor que por más que patalee, no están dispuestos a dejar solos a los ucranianos en esta guerra que no buscaron.

Blinken anunció desde Kiev un nuevo paquete de 1.000 millones de dólares para hacer frente a las fuerzas rusas. Además, el Pentágono indicó que le va a suministrar a Ucrania municiones de uranio empobrecido, tan potentes que pueden perforar armaduras como las de los vehículos blindados. Este último es un punto delicado y polémico por el riesgo de toxicidad química que representa para los militares y para la población civil. Se suma también a las bombas racimo que los americanos les habían entregado previamente y que son muy cuestionadas. Bien es sabido que las acciones en una guerra se van degenerando. Y si los rusos siguen atacando infraestructuras portuarias con aviones no tripulados, y bombardeando áreas comerciales donde sólo se encuentran civiles, los ucranianos responden con la misma virulencia.

Hay que recordar que desde que empezó la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos le ha entregado a ese país 44.000 millones de dólares en ayuda militar y de seguridad. Eso lo convierte, muy de lejos, en el país occidental que más equipo bélico y armamento ha entregado a los ucranianos. Amén de casi 4.000 millones en ayuda humanitaria y 25.000 millones en ayuda financiera. Mal contados, 70.000 millones de dólares.

Ese apoyo gigantesco, fundamental para que Ucrania pueda seguir combatiendo a los rusos, ha generado un cierto cansancio entre los políticos republicanos, aunque también hay que reconocer que su misión constante es ir en contra de lo que propongan los demócratas. Su punto es que Biden debería fijarse más en los problemas internos y destinar esos recursos que se van fuera a solucionarlos.

También hay cansancio en la población, pues el apoyo popular ha disminuido. Según una reciente encuesta de CNN, el 55% de los estadounidenses se opone a la entrega de más ayuda para este conflicto. Muchos sienten que la ofensiva ucraniana no ha avanzado como corresponde e intuyen que las cosas van a ir más lentas a medida que se acerque el invierno. Y piensan que defender a Ucrania no debería ser una prioridad para Estados Unidos.

Tal vez este reciente empujón económico que ha anunciado Blinken se deba a que dentro de un par de semanas, a finales de mes, el plan Biden para ayudar a Ucrania se va a quedar sin fondos, con lo cual van a necesitar la aprobación del Congreso para conseguirlos. Pero, y este es un gran pero, los republicanos controlan la Cámara de Representantes, de manera que Washington se expone a un drástico recorte en la cooperación militar.

Y aquí llega la carga política de todo este asunto: de cara a las próximas elecciones, a Biden no le interesa que haya una escalada bélica porque lo que él necesita es mostrarle al país su gestión económica. Hasta ahora, sus datos no han convencido a los votantes. Por su parte los europeos mantienen una estrecha relación con el gobierno de Volodímir Zelenski. Su compromiso está marcado por dos factores fundamentales: el hecho de que la guerra se libra en Europa y la amenaza que supone Rusia para el futuro. No tienen los recursos económicos estadounidenses, pero se mantienen firmes en su apoyo.

Jamás en toda su historia la Otan había tenido que afrontar una contraofensiva en un campo de batalla tan complicado. Los rusos saben que mientras congelen el conflicto ganan tiempo. Y los ucranianos son conscientes de que tienen que acelerar sus operaciones para poder presionar a Putin a que negocie desde una posición de debilidad.

Nada se ve fácil, pero este no es momento para aflojar. El apoyo a Ucrania sigue siendo necesario mientras valores como la libertad y la democracia están en juego. Ojalá fuera desde el diálogo y no desde el enfrentamiento, pero esta invasión no comenzó precisamente conversando. .