Si todavía existiera Quack, aquel programa de los años 90, tal vez le daría esta semana el premio como mejor apunte humorístico al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien ayer en declaraciones radiales se refirió a la jornada de marchas de mañana como una convocatoria “libérrima”.

Libérrima, recordemos, es el superlativo de libre, algo libérrimo es algo muy libre. Una jornada “libérrima” de expresión política sería, en ese sentido, una en la cual la ciudadanía se manifieste de manera totalmente espontánea, por su propia iniciativa, con sus propias motivaciones, con sus recursos y a su manera. Una ciudadanía que de forma libre y por su propia voluntad exprese su querer o sus inquietudes. Eso sería una jornada verdaderamente “libérrima”.

Nada que ver con la jornada de mañana. Lo que va a suceder este miércoles en Colombia –sea cual sea el tamaño de la convocatoria– será resultado de que el Gobierno está empleando a fondo toda su capacidad logística, sus plataformas publicitarias e incluso los recursos públicos, para organizar lo que esperan sea una apoteósica jornada de supuesto apoyo popular al gobierno y a sus políticas.

El presidente Gustavo Petro ha intentado, en varias ocasiones, convocar a la gente a que salga a las calles a respaldar sus políticas y especialmente sus reformas, creyendo, tal vez, que la ciudadanía en un querer amplio favorece estas reformas y las ve como beneficiosas. Pero en varias ocasiones dichas convocatorias han fracasado de manera rotunda, tal vez porque la ciudadanía es más analítica de lo que cree el gobierno, y ha sido capaz de identificar el peligro que esas reformas implican para su bienestar.

Recordemos que la última vez que llamó al pueblo a las calles, el pasado 7 de junio, a pesar de que el presidente Gustavo Petro salió a la calle con vicepresidenta, ministros y familia a bordo, no logró despertar mayor entusiasmo, y el equipo de Presidencia tuvo que improvisar una tarima alterna en la esquina de la Casa del Florero para que cuando se hicieran las fotos y videos pareciera que la gente estuviera apretada en la carrera séptima y así evitar imágenes de poca concurrencia en toda la Plaza de Bolívar.

La frustración presidencial ha ido creciendo con los meses. En varias ocasiones, en discursos públicos, el Presidente ha preguntado por qué la gente no está saliendo a las calles. Incluso regañó públicamente a varios funcionarios como a la ministra de Trabajo, a quién le reclamó por el hecho de que los trabajadores no estuvieran en las calles apoyando la reforma laboral.

Por eso en esta oportunidad el Gobierno ha decidido echar la casa por la ventana y no ahorrar un solo esfuerzo. El Presidente quiere gente en las calles, y si la gente no sale por su propia voluntad, van a emplear sus recursos y su capacidad para movilizar grupos específicos, y dar la impresión de que el gobierno sí tiene respaldo ciudadano.

Empecemos por el torrente de publicidad oficial: desde el internet hasta la televisión, por todas partes aparece la publicidad del gobierno convocando a las jornadas, con el pretexto de que ellas son una manifestación “por la vida” (esto mientras en el Cauca y otras regiones siguen matando ante la indiferencia gubernamental).

Además, la instrucción para todos los ministerios parece clara: están en la tarea de organizar manifestaciones, proporcionando incluso logística y ayudas materiales, cada uno con diversos pretextos. Es así, por ejemplo, como el Ministerio del Interior movilizará hasta Bogotá a miles de personas de comunidades indígenas, so pretexto de que esto es un compromiso con la Corte Constitucional. Oh qué casualidad: que estos grupos en particular apoyen muy fuertemente al gobierno es pura coincidencia.

Y qué casualidad que estemos en temporada preelectoral, y qué casualidad que en Bogotá, donde una derrota de Gustavo Bolívar sería dramática para el gobierno, estas marchas coincidan con el inicio de “consejos de gobierno” en barrios de la ciudad. Pura coincidencia.

Igual sucede con los esfuerzos que están haciendo los ministerios de Agricultura y Minas: el primero, organizando movilizaciones en favor de una reforma agraria improvisada y tal vez confiscatoria. El segundo, que debería estar ocupado en garantizar la suficiencia energética del país, y en evitar que el fenómeno del Niño nos traiga un apagón, anda dedicado a provocar una especie de lucha de clases entre los usuarios y las empresas del sector eléctrico.

Nada hay entonces de libérrimo en una convocatoria que es totalmente originada, organizada y financiada por el propio gobierno en apoyo a sí mismo. Ahí no hay ninguna expresión política verdadera y auténtica. Incluso si tiene éxito, y por primera vez logran satisfacer el anhelo del presidente Petro de verse a sí mismo como un gran líder de masas, ya toda Colombia sabe que se trata de una convocatoria orquestada.

Esta es la gran apuesta de Petro para gobernar: en vista de que las encuestas cada vez están peor para él, tienen que mover el aparato del Estado para que la gente salga a las calles de manera que él pueda decir: “el pueblo me apoya”. Y con esa especie de llave maestra atribuirse la potestad de hacer lo que él diga. Petro, desde el primer momento en que llegó al poder, se ha quejado de la dificultad que supone transformar el Estado y en general pasar por los filtros que la democracia impone. Utilizar a la gente como un arma de empoderamiento es una táctica que le ha resultado.

Por cierto, ya que estamos en época de declaración de renta, la próxima vez que pague sus impuestos (como corresponde) tenga en cuenta que parte de lo que usted paga se está empleando en ejercicios propagandísticos para pintar artificialmente a este gobierno como un gobierno del pueblo.