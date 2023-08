El Colombiano Ejemplar. La Colombiana Ejemplar. Es el nombre con el que cada año celebramos la existencia de un puñado de hombres y mujeres que son la encarnación de un sentimiento muy poderoso –y en ciertos momentos escaso– como es la esperanza.

Como ya es tradición, EL COLOMBIANO hace un reconocimiento a quienes han hecho de su vida un ejemplo para todos. Y lo más alentador es que en este año, en el proceso de selección, encontramos cientos de razones para seguir creyendo.

Nos llegaron cerca de 700 postulaciones para elegir 11 colombianos y colombianas ejemplares. Uno por cada categoría. Más allá de los que llegaron a la meta final, las otras 689 historias nos dan cuenta de que este país nuestro está hecho de un material que puede resistir a muchas crisis.

Celebramos la vida de estos 11 colombianos y colombianas que son ejemplo, que dan ejemplo.

“Dar ejemplo”, algo aparentemente tan sencillo pero tan difícil. Por eso aplaudimos a los galardonados. Por eso les hacemos este homenaje. Por eso les decimos muchas gracias.

Este año llegaron historias que enaltecen al ser humano. Como la de Sara Pushaina, que se ha dedicado a combatir la desnutrición en La Guajira con su Fundación Libertad para los niños Wayuu. Además, esta joven mujer, está convencida de construir el primer centro materno y de recuperación nutricional en esas inhóspitas tierras. Sin duda un ser imprescindible.

Otro ejemplo. En la categoría Empresa, el premio fue para Susana Posada, esta encantadora paisa que hace 39 años, luego de quedar viuda, empezó a vender puerta a puerta sus tostadas para sostener a sus cuatro hijos y hoy ha logrado construir una empresa que da empleo a 450 familias y está en el corazón de los antioqueños.

O Santiago Zapata, que nació con distrofia muscular y hoy es uno de los grandes maestros de la vida. A pesar de no poder ir al colegio por su enfermedad, aprendió a leer por su propia cuenta y decidió escribir un libro –“Caminando con mi mente”– con el cual ha sacado adelante a su familia, y es ahora fuente de inspiración y referente de superación para muchos jóvenes.

También está entre los galardonados el Museo Maja, creado y dirigido por Roberto Ojalvo, que se ha convertido en un agente transformador para los habitantes de Jericó, y del suroeste de Antioquia. La Selección Colombia de Mujeres Sub-17 que logró la extraordinaria faena de ganar el subcampeonato del mundo, pero sobre todo obró una suerte de milagro al darle un revolcón a la mentalidad machista y excluyente de muchos sectores del país.

En la categoría Sostenibilidad el premio fue para Juan Guillermo Jaramillo Velásquez y su equipo, creadores de un maravilloso catálogo de mariposas, una especie de directorio telefónico, con nombre y código, para estudiarlas, para conocerlas, para cuidarlas y para que todos podamos saber dónde y cómo disfrutarlas. Y en solidaridad el ganador fue Utopía, un proyecto de la Universidad de La Salle, que busca convertir jóvenes campesinos que están en extrema vulnerabilidad en profesionales del agro o líderes de sus comunidades.

También fue el momento de reconocer a viejos conocidos como el Festival de Negros y Blancos de Pasto, en la categoría de Turismo. O en Ciencia, al fallecido Jorge Aramburo Siegert, un hombre que puso el nombre de Colombia entre los más grandes del desarrollo del software. Así como a El Comité que lleva 50 años dando bienestar a personas con discapacidad.

Por último, en la categoría Colombianos en el Exterior el premio fue para Diego Soto Miranda. Diego nació con atrofia muscular, una enfermedad que va destruyendo los músculos, y desde los 7 años los médicos le pronosticaron que viviría poco. Pero hoy Diego no solo tiene 47 años si no que es el único latinoamericano que gracias a su talento y trabajo se ha ganado el puesto para litigar ante las Cortes en Londres. Desde su silla de ruedas, donde ya no puede mover ni siquiera la cara, sigue soñando: quiere ganarse el título de Consejero del Rey y quiere llegar a ser juez de la Corte Británica.

La buena actitud, el optimismo y el espíritu emprendedor que cada uno de estos colombianos ejemplares nos trae desde diferentes geografías del país, de La Guajira, de Pasto, del Valle, de Cundinamarca, de Antioquia, es el que tendríamos que destacar todos los días. Mientras unos cuantos se quejan y destruyen, hay cientos de miles que trabajan y construyen.

Hoy, como pocas veces antes, necesitamos en la ciudad y en el país fuentes poderosas de inspiración y de esperanza. En Colombia nos pueden quitar muchas cosas. Pueden acabar las EPS. Pueden feriarse la plata de los colegios. Y hasta pueden gastarse nuestros impuestos en buñuelos. Pero hay algo que no nos pueden quitar, que no nos pueden robar, y es el optimismo. Y mucho menos la esperanza.

Diego Soto, uno de los homenajeados, decía en una entrevista: “No culpo a Dios por haberme hecho inválido. Todo lo contrario, la mayoría del tiempo se lo agradezco porque tenerme sentado y quieto me ha obligado a poner mi mente a volar y a mis palabras a construir. Si yo no tuviera la invalidez, no hubiera logrado tantas cosas tan positivas”.

Menos mal, además, la mamá de Diego se llama Esperanza.