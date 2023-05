No sabe uno si reír o llorar al escuchar al presidente Gustavo Petro decir el viernes pasado: “La prensa le ha llamado Paz Total. A mí el nombre no me gusta, pero ese fue el nombre con el que ya quedó”.

¿“A mí el nombre no me gusta”? ¿En serio? No solo la expresión aparece 23 veces en el Plan Nacional Desarrollo que fue aprobado por el Congreso sino que desde antes de posesionarse como Presidente ya Petro usaba esta expresión. En junio de 2022, por ejemplo, decía “Es hacia una paz total, no hacia atrás, hacia más violencia”.

Como el Presidente es tan locuaz y tan amigo de Twitter ha dejado un rastro de pruebas que no permiten duda alguna sobre quién es el verdadero autor de la Paz Total.

Diciembre 31 de 2022, al anunciar el cese al fuego dijo: “La Paz Total será una realidad”. Octubre 20 de 2022: reseñando la tregua entre organizaciones armadas en Buenaventura se pregunta “¿Es posible la Paz Total?”. Enero 17 de este año, comentando su reunión con el Presidente de Suiza: “Paz Total en Colombia, comunidades energéticas y rescate de la selva amazónica”. 11 de marzo de este año, anunciando logros: “Llevamos 69 obras terminadas para la Paz Total en las regiones excluidas de Colombia”. El 2 de septiembre de 2022 se queja de “un claro saboteo a la paz total”. El 31 de octubre de 2022 él mismo acoge expresamente ese nombre cuando en un trino habla de “nuestra propuesta de Paz Total”.

Pero más allá de develar esta falta flagrante a la verdad, la pregunta de fondo es ¿Por qué el Presidente querría negar su paternidad? ¿Por qué se atreve a hacerlo, cuando todo el mundo ha escuchado de su boca varias veces ese nombre, y lo ha oído proponerlo como la gran bandera de su gobierno?

Una primera hipótesis, la más elemental, es que como a la Paz Total no le está yendo bien en las encuestas, Petro querría desmarcarse de ella. El 59% de los encuestados por Invamer en abril, dijeron que La Paz Total iba por mal camino.

La segunda hipótesis, relacionada con la anterior, es que se habrá dado cuenta de que incluso si algo se logra en este aspecto seguramente será muy inferior al ambicioso objetivo contenido en la expresión “paz total”. Y en ese orden de ideas podría pensarse que el Presidente intenta distanciarse de ese parámetro para no ser inferior a la expectativa creada.

Y la tercera, tal vez, que el gobierno, y en particular el propio Presidente, se habrían eventualmente dado cuenta de que se estaban metiendo en camisa de once varas. Hablar de negociar con los mafiosos –en un mundo dominado por las calificaciones ligeras de las redes sociales- puede terminar provocando asociaciones en la opinión pública que al final no le favorecen al mandatario.

Sea cual sea la respuesta a la pregunta, lo cierto es que el presidente Petro quiere negar su autoría de la expresión la Paz Total. Guardando las proporciones, como lo hizo hace unos pocos meses con su hijo Nicolás cuando se metió en problemas: “En realidad yo no lo crié”, dijo. Y como en general es el carácter del mandatario: reparte permanentemente culpas pero no asume ni las que le corresponden.

En el caso de la Paz Total, tanto el presidente como sus asesores creyeron, tal vez, que esto sería más bien fácil, que el ELN y otros grupos que se dicen de izquierda, bajarían las armas tan pronto vieran la llegada a Colombia de un “gobierno popular”. Y que el crimen organizado se apuntaría de inmediato a la oferta de salir prácticamente libres y a disfrutar de sus fortunas mal habidas. De hecho, el comisionado de paz, Danilo Rueda ha dicho que los mafiosos estarían dispuestos a la paz total porque “quieren estar con sus familias y ver la oportunidad de una ciudad distinta”.

¿Hoy qué le queda al Presidente ante este panorama tan difícil? Lo mismo que le queda en tantas otras áreas de su gobierno donde las frustraciones se acumulan: culpar a los medios, culpar a la prensa, decir que se trata de “relatos periodísticos”, de “realidades que están construyendo”. Nada muy distinto a lo que solía decir Donald Trump.