Multifamily: cuando vivir en arriendo se convierte en un negocio profesional

Durante años, arrendar un apartamento en Colombia fue una relación bastante sencilla: un propietario, un inmueble y un inquilino. Si el apartamento quedaba vacío, el dueño asumía la pérdida; si algo se dañaba, debía resolverlo, y si quería aumentar la renta, tenía que hacerlo dentro de las reglas establecidas para el arriendo tradicional.
El modelo multifamily cambia esa lógica. Según Carlos J. Arango, del Club Invierte en Inmuebles, “un multifamily es un edificio diseñado y construido desde el origen con un solo propósito: arrendar todas sus unidades bajo una misma administración”, es decir, en lugar de que cada propietario compita con su vecino por precio, una empresa administra las unidades, coordina las tarifas, mantiene estándares comunes y gestiona la relación con los residentes.