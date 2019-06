¿“Para oreja” el teléfono inteligente?

Durante una clase de mercadeo digital en la que se hablaba justamente de las estrategias en redes sociales que usan las compañías para vender más, el profesor experto en el tema contó sobre la estrategia que tuvo una empresa de la ciudad. Mencionó el nombre una docena de veces, repetía y repetía. Mientras tanto yo miraba mi cuenta de Instagram. Cuando llegué a casa volví a chequearla y vaya sorpresa: había un anuncio de la empresa que tanto mencionó el profe en clase. Mi celular, supongo, también había estado muy atento, tal vez más que yo.

Verlo fue para mí un indicio de que el teléfono escucha lo que se dice cerca de él, o eso pensé. Es conocido que la publicidad en redes sociales se determina de acuerdo a búsquedas en Google, visitas a páginas, entre otras maneras (ver recuadro), pero no esperaba que además se configurara a partir de lo que se alcanza a captar a través de los micrófonos de los dispositivos.

¿Pura coincidencia? Decidí averiguarlo. Hay otras personas que dicen haber vivido situaciones similares y sienten preocupación. Es el caso de otra usuaria de redes, Alejandra Gómez.

Alguna vez estaba reunida con un grupo de amigos, entre todo lo que hablaron mencionaron varias veces la palabra tequila. Ella no consume licor y jamás ha buscado algo similar en su teléfono. Sin embargo, al día siguiente encontró en su cuenta de Instagram publicidad de una marca de tequila.

“Me puse un poco paranoica, porque lo primero que se me ocurrió es que si me apareció esa publicidad es porque oyen todo, y lo que no sabemos como usuarios de esas redes es con qué propósito usan la información, puede ser solo con fines publicitarios, pero podría tener otros propósitos, sobre eso no hay certeza”.

Alejandra no es la única con esa percepción, en redes sociales se hace mofa de un meme, en este el texto dice: “Cuando te sale un anuncio en Facebook de algo de lo que acabas de hablar”. En la imagen (ver foto) que acompaña la sentencia está un personaje de la popular serie de los 90, Full House (una de las gemelas Olsen) que amenaza con dos armas a su alrededor.

En ese meme, que está en distintas páginas que lo han compartido, hay cientos de comentarios en los que los usuarios opinan frases como: “¡También me ha pasado! ¡Qué susto! Eso no es raro...”.

¿Realmente es así?

Cuando a Mark Zuckerberg, el dueño y creador de Facebook, empresa propietaria de Instagram, le preguntaron hace un año en el Congreso de Estados Unidos si Facebook o alguna otra app de las que él estaba encargado escuchaban a sus usuarios, la respuesta fue contundente: no.

La pregunta la lanzó el senador Gary Peters, dijo: “¿Facebook utiliza el audio que obtiene por medio de dispositivos móviles para enriquecer la información personal que tiene sobre los usuarios?”.

Después del no, Zuckerberg sintió que tenía que complementar su respuesta y agregó: “Senador, déjeme aclarar esto, usted está hablando de esta teoría de la conspiración que se está esparciendo, que escuchamos lo que los micrófonos captan y lo usamos para los anuncios. Para ser claros, permitimos que las personas graben videos a través de sus dispositivos y los compartan, y los videos tienen audio, así que lo hacemos mientras realizan la grabación para asegurarnos de que los videos tienen sonido”.

¿Es solo paranoia?

Según dijo Zuckerberg sí lo es, y la respuesta para los escépticos, como Alejandra, es que cada anuncio está basado en los hábitos de comportamiento de los usuarios en esas plataformas, y otras cosas más, pero nada de ponerle atención a lo que hablan.

De esa forma la compañía afirma que una herramienta de los dispositivos como el micrófono se usa exclusivamente para grabar videos a través de la aplicación. El usuario, si lo desea, puede apagar esa opción mediante la configuración de la aplicación.

Y si Facebook lo hiciera sería ilegal, asegura el abogado y especialista en derecho cibernético, Juan Pablo Salazar.

Él comenta que cuando una persona le da a una app permisos para acceder a herramientas como el micrófono, no es para que se haga un uso indiscriminado de este “y pueda convertirse en una acción de espionaje. No hay que olvidar que si algo, como una app, es gratuita, significa que la empresa o servicio buscará cómo obtener ganancias de los datos de los usuarios”. Esto porque, cuando un servicio no cobra, suele reunir datos del usuario. Muchas apps lo hacen, si bien le deben avisar qué harán con ellos.

Facebook ha estado involucrada en escándalos que han minado la credibilidad de qué hacen con la información. Esto debido a las fallas de seguridad de la compañía que permitieron que los datos de millones de usuarios fueran vulnerados. Para la empresa que los obtuvo, Cambridge Analytic, eran oro. Los habrían utilizado para predecir e influenciar el voto de los electores en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, que ganó Donald Trump.

¿Cómo funcionaría?

Si en realidad Facebook escuchara a sus usuarios a través de sus aplicaciones, la tarea para que la información que hay en los audios sirva para hacer anuncios personalizados no sería tan fácil.

John W. Branch, director del grupo de investigación en Inteligencia Artificial de la Facultad de Mecánica de la Universidad Nacional (sede Medellín), señala que se requeriría de una Inteligencia Artificial muy avanzada que puede detectar en el discurso de las personas metadatos o palabras clave que debe convertir a texto para después alimentar el perfil de cada usuario y que eso, finalmente, termine convertido en un anuncio que se pueda ver en Instagram o en Facebook.

Saben más de lo que piensa

“Teoría de la conspiración”, de eso se trata este asunto para el creador de Faceboook. ¿Deberían creerle los dudosos?

Recientemente, a manera de experimento, periodistas del medio tecnológico Cnet, tuvieron distintas conversaciones usando sus teléfonos cerca con el fin de comprobar si, efectivamente, Facebook los escuchaba para luego mostrarles anuncios. Concluyeron que no y lo explicaron en el artículo Facebook no está escuchando con el teléfono, en secreto, sus conversaciones. De Verdad.

Según Cnet, la red social no necesita oír lo que sus usuarios hablan porque para saber sobre sus intereses tienen otras maneras que no implican el micrófono de los celulares, (ver ayuda). Además, el medio compartió un mensaje oficial que la compañía de Zuckerberg les transmitió y en el que reiteran:

“Solo accedemos a su micrófono si ha otorgado permiso a nuestra aplicación y si está utilizando activamente una función específica que requiere audio. No accedemos al micrófono solo porque la aplicación está abierta ni lo usamos cuando no estás en la aplicación”.

Asímismo, le explicó al especializado medio estadounidense que se compran datos de audio no identificados “para entrenar a su Inteligencia Artificial para funciones habilitadas por voz como las transcripciones”.

¿Todo es entonces una teoría de la conspiración? ¿Una leyenda urbana? Como Zuckerber, Cnet cree que definitivamente sí, sobre todo, tras consultar un investigador de seguridad de la empresa Cloudflare que ha hecho análisis de tráfico de red con el fin de hallar información de audio que llegue a Facebook: por ahora no han encontrado ninguna evidencia.

Estos sí escucharon bien

Hace dos años se conoció por medio de una revelación de WikiLeaks que la CIA tenía un programa secreto de hackeo con el que hacía espionaje selectivo grabando, por medio de los micrófonos de los televisores inteligentes, las conversaciones de los usuarios de estos equipos. El nombre del programa era Weeping Angel (Ángel que llora), diseñado para ser ejecutado en los de la serie F de la compañía Samsung.

Después de que la CIA infectaba el dispositivo y cuando este se encontraba aparentemente apagado, seguía escuchando todo y las enviaba por medio de Internet a un servidor de la agencia en el que se recopilaban.

Meses después se supo que infectar el televisor requería que se hiciera de forma presencial, poniéndole una USB, por lo que el hackeo no había sido considerado masivo. No obstante, dejó claro que cuando un dispositivo cuenta con micrófono, esto podría pasar.

También hubo animales de juguete de la compañía CloudPets a los que les vulneraron su sistema pudiendo acceder a las conversaciones que tenían los padres con sus hijos a través de los peluches.

Esos dos casos expuestos de escuchas ilegales fueron cometidos por hackers y, por ahora, aunque muchos usuarios aseguren que Facebook le pone atención a lo que hablan, la conclusión es que no, no lo hace.

Pero recuerde, redes sociales como esa o Instagram no necesitan oír lo que habla con sus amigos, familia, o ponerle atención a la clase. Ellos ya saben de usted más de lo que pueda imaginarse .