Si se fija bien, cuando alguien fuma cerca de usted es usual que quede un humo leve y denso en el aire. Puede verlo y olerlo: no cae al suelo rápidamente, se concentra cerca del fumador y luego se mezcla con las corrientes de aire.

En una habitación con poca ventilación verá que el humo del cigarrillo puede depositarse en los objetos (menos del 10 %) y el resto permanecerá acumulado en el aire hasta que se agote al exterior. Los aerosoles que contienen virus no son visibles como ese humo porque son menos, pero se comportan de una manera similar.

Algo similar ocurrió con las investigaciones en relación con la transmisión de virus a través del aire. “Ha habido personas trabajando en el tema de la transmisión aérea desde hace más de 90 años, lo que pasa es que no los habían escuchado, las instituciones estaban completamente dominadas por el ‘dogma de las gotas y las superficies’. La pandemia ha atraído la atención de muchos científicos, ha sido global y se han acumulado demasiados estudios. Ya era innegable”, señala Jiménez.

A partir de allí empezó a investigarse y descubrirse que pueden haber infecciones a través de aguas contaminadas, alimentos, mosquitos. Para ese momento, “Chapin toma la posición de que la transmisión por el aire es casi imposible, a pesar de no tener evidencia, y eso es algo que se convierte en un dogma que llega hasta el día de hoy”.

¡Abra las ventanas!

¿Recuerda el humo suspendido que mencionamos al inicio? Si hay corrientes de aire es menos probable que tenga que inhalarlo de segunda mano... Esa ventilación en los espacios cerrados es también fundamental para evitar el contagio por aerosoles. “Eso permite que la ventilación natural (el aire que circula) se los lleve antes de que entren en contacto con personas sanas y las infecten”, señala Cataño.

Pero cuidado, si sabe que en un interior podrían haber partículas virales, lo mejor será evitar entrar, dice Jiménez, además reitera que el aire libre es sin duda la mejor opción para evitar riesgos. En caso de que no sea posible llevar a cabo las actividades de ese modo, pueden hacerse tres cosas: ventilar, filtrar (con filtros en aires acondicionados, por ejemplo) o matar al virus en el aire (esta última es muy poco recomendable por el riesgo de toxicidad). “Lo ideal es ventilar, si no se puede entonces filtrar o una combinación de ambas. Lo que decimos es que hay que filtrar o ventilar cinco o seis veces por hora”.

Un buen tapabocas

La distancia física de al menos dos metros y el correcto uso del tapabocas también son medidas preventivas frente al contagio por aerosoles, tanto para el Sars-Cov-2 como para otros virus (ver Paréntesis).

Navas recuerda que para usar de forma correcta la mascarilla, “esta no debe quedar con espacios entre el rostro, hay que ajustar bien la parte superior de la nariz y no girar las cuerdas de las orejas para evitar huecos en las mejillas”.

El objetivo es que tanto el aire que ingresa como el que sale de su sistema respiratorio sea filtrado, de manera que se reduzca la emisión y entrada de gotas y aerosoles. “Una buena mascarilla debe ser un buen filtro respirable, es decir, que no oponga mucha resistencia, además no debe dejar ningún hueco en la cara”, enfatiza Jiménez.

Recuerde que los tapabocas quirúrgicos son una buena opción (deséchelo después de ocho horas de uso). También lo son los de tela, que deben contar con al menos una capa de tela de algodón y otra de tela antifluido.

Tenga en cuenta que si está en un espacio al aire libre y con distancia es menos necesario el uso del tapabocas, pero si está al aire libre y no hay distancia, sí será necesario.

Una clave para evaluar riesgos, apunta Jiménez, es pensar en la analogía del humo. “Si voy a caminar y no voy a pasar cerca de personas (a menos de que sean inmunodeprimidas o muy mayores) no es necesario usarlo, pero si estoy en un centro comercial o una calle muy concurrida, sí. Al final imagina que la gente con la que te cruzas está fumando, ¿olerías mucho humo o no? Es muy útil pensarlo para saber qué hacer en determinadas situaciones”.

Una sana convivencia

Los virus y las bacterias que se transmiten por el aire han estado aquí desde siempre, “por eso nos puede dar gripe con frecuencia, pero no es algo para entrar en pánico sino para tomar consciencia y ser responsables a la hora de evitar contagios”, aclara el médico Cataño.

En el contexto actual, a raíz del covid-19, entrar en contacto con aerosoles podría tener unas implicaciones graves, por eso es algo a lo que se le presta mayor atención. “Si nos hubieran dicho esta información al principio, y por ende, nos hubiéramos protegido mejor, creo que ya estaría más controlada la pandemia. Que te digan: haz las cosas al aire libre, abre las ventanas y ajústate bien la mascarilla es sencillo... No hacen falta trajes de buzo”, comenta Jiménez.

Así mismo, el lavado de manos sigue siendo fundamental, igual que el cuidado con la potabilización de aguas y la desinfección de alimentos, porque los virus y las bacterias conviven con los seres humanos y tienen distintas vías de ingreso. Incluso, añade Navas, “el lavado de manos es indispensable y no debería interrumpirse cuando la pandemia sea controlada”.

Finalmente, para la viróloga, si bien el Plan de Vacunación ha tenido avances exitosos, al existir todavía un porcentaje significativo de personas (incluyendo los niños) que no se han vacunado, el uso del tapabocas sigue siendo clave. Para Jiménez, su uso a futuro seguirá siendo necesario en situaciones específicas, “ojalá podamos llevarlo poco, que sea solo si vamos al hospital o si estamos con gente mayor, de más riesgo. Creo que se quedará para algunas situaciones específicas. No como ahora”.