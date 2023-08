La llegada de un nuevo miembro a la familia es un momento de alegría y celebración, pero para muchas mujeres también puede ser acompañado por la sombra de la depresión posparto. Según la Revista Panamericana de Salud Pública, la incidencia de la DPP (depresión posparto) es del 15% en todas las mujeres del mundo.

Además, la depresión posparto puede tener un impacto duradero en la madre, el bebé y la familia en su conjunto. Prevenir esta afección es crucial para salvaguardar la salud mental y emocional de ambos, tanto de la madre como del bebé.

Según define la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) “La depresión posparto es una afección grave y potencialmente mortal en la que las mujeres sienten tristeza, culpa, inutilidad e incluso, en casos graves, tienen pensamientos de hacerse daño a sí mismas o hacerle daño al bebé. Debido a que la depresión posparto puede alterar el vínculo materno-infantil, también puede tener consecuencias para el desarrollo físico y emocional del bebé”, indica la Dra. Tiffany R. Farchione, directora de la División de Psiquiatría del Centro para la Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

De hecho, la FDA aprobó un nuevo medicamento oral para la DPP. Los pacientes que recibieron Zurzuvae, el nuevo medicamento, mostraron una mejora significativa en sus síntomas de depresión posparto.

¿Qué podría desencadenar la depresión posparto?

Los factores de riesgo son variables que aumentan la probabilidad de que una mujer pueda desarrollar depresión posparto. Es importante tener en cuenta que estos factores no garantizan la aparición de la DPP, pero pueden aumentar las posibilidades. Algunos de estos factores de riesgo, según Mayo Clinic, incluyen:

-Tener antecedentes de depresión, ya sea durante el embarazo o en otros momentos.

-Tener trastorno bipolar.

-Tener familiares que tuvieron depresión u otros trastornos del estado de ánimo.

-Sufrir eventos estresantes durante el año anterior, como complicaciones en el embarazo, una enfermedad o la pérdida de un trabajo.

-El bebé tiene problemas de salud u otras necesidades especiales.

-Tener mellizos, trillizos u otro embarazo múltiple.

-Tener dificultad para amamantar.

-Tener algún problema de relación con la pareja.

-No tener una buena red de apoyo (familiares o personas cercanas).

-Tener problemas económicos.

-El embarazo no fue planificado ni deseado.

Cómo prevenir la depresión posparto

Investigadores en psicología perinatal han destacado la eficacia de las intervenciones psicoeducativas en la prevención de la depresión posparto. Asimismo, la ayuda de profesionales en medicina y psicología pueden contribuir tanto en la prevención como en el tratamiento de la DPP.

1. Controles médicos: Durante el embarazo, Mayo Clinic recomienda asistir constantemente a controles médicos para identificar si existen sintomas de depresión. En ocasiones, cuando la depresión es severa, con prescripcion médica, podrían recomendarle tomar antidepresivos incluso mientras está en embarazo. Cuando la madre ya dio a luz, se debe continuar con los chequeos médicos. Si es necesario, el doctor podrá recomendarle un tratamiento con antidepresivos o terapia de conversación inmediatamente después del parto

2. Conozca sus emociones: La autoconciencia es un arma poderosa en la lucha contra la depresión posparto. Un estudio en “Archives of Women’s Mental Health” (Goyal et al., 2018) resalta la importancia de reconocer sus propias señales de alarma emocional. Si nota cambios drásticos en su estado de ánimo, energía o interés en las actividades, busque ayuda temprana de un profesional.

3. Acerquese a sus familiares: Investigaciones en “Maternal and Child Health Journal” (Collins et al., 2019) subrayan la importancia de tener una red de apoyo sólida. Conectar con amigos, familiares y grupos de apoyo puede brindarle el respaldo emocional necesario durante este período de ajuste.

4. Practique el autocuidado: El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Un estudio en “Journal of Affective Disorders” (Yonkers et al., 2019) destaca cómo dedicar tiempo a cuidarte a ti misma puede tener un impacto significativo en tu bienestar mental. No subestimes la importancia de pequeñas pausas y actividades que te hagan sentir bien.

5. Considere terapias de grupo: Participar en terapias de grupo puede ser muy beneficioso. Una investigación en “American Journal of Obstetrics & Gynecology” (Letourneau et al., 2020) muestra que las terapias de grupo pueden reducir los síntomas de la depresión posparto y brindar un espacio seguro para compartir experiencias con otras madres.

6. Apoyo psicológico: Un estudio publicado en la revista “Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” (Giallo et al., 2019) encontró que las mujeres que participaron en un programa de educación prenatal que abordaba el manejo del estrés y las emociones tenían una disminución significativa en los síntomas depresivos después del parto.

*Este artículo se realizó con ayuda de inteligencia artificial