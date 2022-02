Nuevos récord: estos son los rayos más grandes y duraderos jamás registrados

1. Si tiene síntomas respiratorios evite tener contacto con otras personas, sobre todo adultos mayores de 50 años. No los ponga en riesgo bajo ningún concepto, pues son los que presentan más posibilidades de enfermar gravemente y morir. Comparta con ellos solo bajo condiciones bioseguras.



2. Si tiene enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión (esta es la comorbilidad que más se asocia a covid grave) asista a sus citas de control y siga las recomendaciones de su médico tratante. Esto reducirá el riesgo de sufrir enfermedad grave y saturar los servicios de salud.



3. Si aún no se ha vacunado, hágalo, así evitará sufrir una enfermedad grave por covid-19. Además, si no ha recibido su dosis de refuerzo y ya cumplió los cuatro meses desde el esquema inicial (independiente de su edad), búsquela y aplíquesela.



4. Tenga en cuenta que medidas como el uso de tapabocas, distanciamiento físico y lavado de manos siguen siendo importantes para evitar contagios de personas asintomáticas. Finalmente, por la alta transmisibilidad de ómicron, no olvide dar prioridad a los puntos 1, 2 y 3.