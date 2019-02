El señor de los máster está pensando en la empanada

De niño quiso ser sacerdote, fue cantante, locutor radial, actor, presentador y mecánico, pero fue la gastronomía la que terminó siendo su gran pasión.

A Tulio Zuloaga lo recuerdan muchos cantando La cachucha bacana, de pelo largo y bluyines rotos, justo en el boom de Clásicos de la Provincia, de Carlos Vives.

La vida le ha enseñado a superar fracasos económicos y decepciones profesionales. Lleva 25 años radicado en Medellín, 24 años de matrimonio, tiene cuatro hijos y su marca Tulio Recomienda se ha vuelto un referente en el mundo de la gastronomía.

Fue el gestor e impulsor del Master Burguer, estrategia que el año pasado facturó, en siete días, 15.000 millones de pesos en hamburguesas. En un solo día vendió 12.000 de ellas. De esa iniciativa nació máster pizza y sushi. Ahora está pensando en hacer uno de empanadas.

¿De niño qué soñaba ser cuando grande?

“Sacerdote o cantante...(risas), eso sí, toda mi vida está definida por la comida. De niño hacía misas en mi casa, me las sabía de memoria, todo para poder comerme el pan y tomar Kola Román”.

¿Cuándo aparece la música?

“Entré a la televisión y la radio buscando ser cantante. Al programa Pequeños Gigantes llegué con un casete con canciones y me dejaron de actor, y a la estación 88.9 fui a mostrar una canción y me dejaron de locutor”.

¿Cómo nace su primer disco?

“Como nadie me paraba bolas me fui donde Fernando Pava, de 88.9, en Bogotá, que iba a sacar mil discos para regalar a los oyentes. Le propuse que me los vendiera y saqué mi primer sencillo con la idea de vender muchos acetatos, pasaron dos semanas y nada, así que vendí un carrito que tenía y me fui con unos amigos a comprar mis discos, en dos o tres días logramos recogerlos todos, a la semana ya tenía a los gerentes de las disqueras haciendo fila para firmar un contrato”.

Usted era baladista, ¿por qué terminó en el vallenato?

“Esa fue una gran estrellada, porque la música no se vendía, es cuando Carlos Vives sale con vallenatos y en las casas disqueras nos dicen que había que cambiar de género. La realidad era que si uno quería una carrera musical había que pegarse de lo que estaba funcionando”.

¿Eso lo llevó a abandonar

la carrera?

“Ya venía con inconvenientes con el contrato, que me tenía muy limitado, en Estados Unidos me quería fichar el mánager de Ricardo Arjona y Luis Miguel y no se pudo, porque la disquera no me soltaba, ese fue el primer paso de la ruptura. Luego vino la crisis económica del 97 y 98, quedé en la quiebra, perdí el apartamento, me quitaron el carro, mi esposa quedó en embarazo, pasé uno los peores momentos de mi vida. Ese día toque el piso en lo más profundo y ahí tomé la decisión de iniciar otra carrera, la que podía pagar, mecánica automotriz, en un instituto en un parqueadero en el Centro de Medellín”.

Además de ser barata, ¿por qué mecánica?

“Es algo que heredé de mi papá, que toda la vida ha trabajado en ese sector (es el presidente de Asopartes). Llegué al tema gracias a un aviso en EL COLOMBIANO para estudiar mecánica. Justamente mi carrera comenzó con el periódico, poniendo avisos clasificados ofreciendo mis servicios de marketing para los talleres, donde estuve 10 años” .

¿Cómo aparecen de nuevo los medios?

“Comienza el fenómeno de la comida mediática y en Teleantioquia le apuestan a un proyecto, me imagino que buscaban alguien que le gustara la comida y con experiencia en medios, más bien creo que estaban buscando a alguien que les saliera barato, y así nace Gastrosophia”.

Y la pasión por la cocina...

“Sabía de comida y conocía de algunas cosas y para Gastrosophia me preparé tres meses, consumí todo lo imaginable, me hice amigo de los cocineros, visité los restaurantes, me involucré de lleno con el tema, busqué los libros existentes. Soy un convencido de que tengo que estar metido 100 % en la película para ser exitoso”.

¿En qué momento se consolidó Tulio Recomienda?

“Estando en Gastrosophia comenzó el boom de las aplicaciones y nace Tulio Recomienda, que solo estuvo tres meses. Luego lo convertí en una página en Facebook y ahí inició toda esta locura”.