El joven surcoreano Noh Hyun-soo está dando de qué hablar en redes sociales y en Seúl, después de que se comiera un banano que hacía parte de una obra bastante conocida del arte contemporáneo, y que fue exhibida en el Museo de Arte Leeum.

La fruta que de manera ociosa decidió ingerir, hacía parte de la obra Comedian de Maurizio Cattlan –autoría que en estos momentos se debate en estrados judiciales, pues varios artistas reclaman los derechos–, que tenía un valor de $1.200 euros, y que ya ha estado expuesta en varios museos que dicen impulsar este tipo de expresiones artísticas.

Según dijo el joven en entrevista para el medio The Guardian, su intención no era comerse ese banano, pero la tentación le ganó. “Lo hice por curiosidad”, reconoció, después de que se dio cuenta de que esa era la única pieza que no tenía la suficientemente vigilancia, a diferencia de las demás, que con solo acercarse a menos de un metro, se activaba inmediatamente una alarma.

Así que sin más, despegó la cinta que sostenía a la fruta de la pared, y se la comió. Cuando le preguntaron si le había percibido algún sabor extraño, explicó que no, que estaba bastante fresca, y que después de que no quedó nada de ella, más que la cascara, regresó lo que quedaba a la pared, y lo medio pegó con esa misma cinta. Hasta que minutos más tarde, la guardia del recinto se acercó, así que por un momento pensó que se había metido en un problema, sin embargo, no le dijeron mucho, y pusieron otro banano.

Le puede interesar: La obra de arte del año fue un banano pegado en la pared

Hyun-soo también dijo para el medio que la entrada al museo suele ser gratis, y que su visita la hizo durante una salida académica. Está cursando en estos momentos una licenciatura en Estudios Religiosos y Estética en la Universidad Nacional de Seúl.

Después de que se conociera el incidente en algunos medios locales, habrían dicho que era estudiante de Arte, por lo que aprovechó la entrevista para aclarar que lo que en verdad le interesaba era el estudio de la religión.

Finalmente, dijo a The Guardian, que si ha de interesarse en algún momento por el arte, lo haría a través de Inteligencia Artificial (IA). Le gustaría explorar esos nuevos formatos, pero no lo haría en cosas tan abstractas como el banano pegado con cinta a la pared, que carece de toda profundidad y trascendencia.