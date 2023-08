Ella y su tío vivieron esos años de ebullición cultural, y la moda fue una forma de adaptarse a ese país, de hacerse un lugar entre tanta gente con tradiciones tan distintas, porque Jackie fue creciendo entre afroamericanos, italianos, asiáticos y latinoamericanos. Lo suyo es una nacionalidad múltiple que obedece sobre todo al contexto, porque ella creció en Nueva York, pero dentro de su casa todavía era Medellín. Aún así, cuando venía de vacaciones, aquí todos la veían como alguien de allá. Jackie es de todas partes, pero aquí o allá, se le reconoce es por la pinta, por los tenis.

“Yo siempre venía en vacaciones y era un chimba. Yo me acuerdo una vez que vine con unos L.A. Gear, doble lengua. Parce, había gente que venía de otros barrios, y me preguntaban ¿usted es la pelada de la USA, sí o qué? Usted tiene unos tenis muy chimbas, muestre. Ah, qué chimba. Diga algo en inglés... Entonces, ya cuando mi mamá me decía, vamos para Colombia, yo me iba con mi tío a comprar”, dice Jackie.

Tal vez ahí es que empieza la colección, aunque empieza sin saber. Los tenis le dan en cada lugar un lugar. En Estados Unidos son una forma de integrarse, de ser de ese país, de asumir sus formas, su moda, su cultura, de ser una más de ellos. Aquí, le permiten diferenciarse, destacar, ser única. Por eso para Jackie los tenis son todo y son tantos.