Desde el surgimiento de las criptomonedas hace algo más de una década, muchos mitos y estereotipos rodean al mercado. En el comienzo del documental Cryptopia, por ejemplo, se dice que la gente no entiende a las criptodivisas porque conjugan “todo lo que usted no sabe de finanzas con todo lo que usted no sabe de tecnología”.

Más allá de la ironía, la frase encierra el mito de que para invertir en criptomonedas hay que ser un experto informático y financiero. Otro estereotipo frecuente es el del “crypto bro”. Según Business Insider surgió en los últimos años para referirse a aquellos jóvenes que pasaron de ser “inversores marginales a piedras angulares de la cultura”. Los hashtags de Twitter, Tik Tok y otras redes amplificaron la idea.

“Criptocuriosos” y “criptonovatos”

Lejos de los estereotipos, quiénes conocen más de cerca al mercado de las criptomonedas y a sus protagonistas, definen a los inversores en activos digitales según criterios relacionados con el comportamiento y en especial con una mayor o menor inclinación al riesgo.

De acuerdo a la publicación especializada Coin Desk, hay tres perfiles claros de “criptoinversores”: el curioso (crypto-curious), el novato (crypto-newbie) y el nativo (crypto-native). Este último suele corresponder a inversores tempranos de Bitcoin y cuando manejan grandes cantidades se los denomina “ballenas”.

Por su parte, el “cripto-curioso” y el “cripto-novato” son muy parecidos pero según Coin Desk, los diferencia algo sustancial: el primero todavía no se anima a comprar criptomonedas (en general por miedo al factor tecnológico o a la volatilidad) mientras que el segundo se aventuró en la inversión de divisas digitales pero quizás sin demasiada seguridad e información.

Mientras que el primero probablemente se vea frenado por frases como las del documental Cryptopía, el segundo ha dado el paso pero necesita reorganizar la estrategia. Para los asesores financieros en cripto se trata de un caso frecuente. “Hay algunas conversaciones interesantes para plantear aquí”, dice el especialista Adam Blumberg. “¿Qué compraste? ¿Por qué compraste? ¿Cómo te has sentido respecto a la volatilidad?”, resume Blumberg.

Los “cripto-novatos” pueden plantearse o replantearse qué grado de diversificación de activos digitales quieren tener y sobre todo cuál será la estrategia a mediano y largo plazo. Tanto ellos como los “cripto-curiosos” deben considerar seriamente qué tan expuestos pueden estar a la volatilidad de las principales divisas. En este sentido, Unicoin aparece como una opción atractiva por fuera de las inversiones típicas porque, entre otras ventajas, permite diseñar estrategias de inversión a largo plazo.