Tras 43 años de historia, así ha cambiado la Orquesta Filarmónica de Medellín

La Orquesta Filarmónica de Medellín nació de milagro. Alberto Correa llevaba más o menos un año pensando montarla para tener una orquesta de base que acompañara al coro del Estudio Polifónico de Medellín que él mismo había fundado en 1966. El 31 marzo de 1983, el Estudio Polifónico estaba en Popayán, había sido invitado a presentar el Réquiem de Fauré durante la celebración de la Semana Santa. Era jueves santo y el ensayo estaba programado para las ocho de la mañana, pero los buses que los iban a llevar al teatro no llegaron. A las ocho y doce hubo un terremoto que en menos de veinte segundos destruyó gran parte de la ciudad, dejando más de 250 muertos y más de 25.000 heridos. —Si hubiéramos ido al ensayo nos hubiéramos muerto todos porque el teatro se desplomó completamente. Fue muy duro, esos días tuvimos que darle acojo espiritual a unas cien personas que estaban con nosotros. Toda esa semana estuvimos pensando que ya era tiempo de hacer la orquesta y tomamos la decisión cuando volvimos a Medellín, en medio de toda esa angustia y todavía con el recuerdo de ese ruido tan raro del terremoto —recuerda Alberto Correa, en una llamada. La orquesta se fundó quince días después, el 16 de abril de 1983, en el parqueadero de la casa de Alberto en el barrio Belén. El primer ensayo fue a las tres de la tarde y llegaron cuarenta y cinco músicos. Lo primero que ensayaron fue el segundo movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart y la Obertura de Las Bodas de Figaro, también de Mozart. Desde entonces han pasado cuarenta y tres años, y en el camino, la Orquesta se ha convertido en un pilar fundamental de la cultura en la ciudad.

En busca de Dios

Alberto se enamoró de la música cuando tenía nueve años. Ese día había salido una hora más tarde del colegio porque lo habían castigado y tuvo que quedarse haciendo planas. En el camino de regresó a su casa pasó por el Liceo de la Universidad de Antioquia y escuchó un canto, adentro había un ensayo de la coral Tomás Luis de Victoria, y él, cómo hechizado, se quedó mirando por la ventana hasta que se acabó. —Lo que escuché me impresionó mucho, me conmovió tanto, que al otro día volví y al siguiente también. La tercera vez que repetí la operación el maestro se arrimó a la ventana y yo me morí de miedo, pensé que me iba a regañar, pero me dijo que entrara al coro, y yo le dije que hablara con mi papá –dice Alberto y recuerda que la única condición que le puso su papá para entrar al coro fue que no abandonara los estudios. Así empezó el camino de Alberto en la música. Un camino empírico, porque las clases fueron los ensayos de la coral, mirando fijamente al maestro para entender lo que hacía, como se aprendía las partituras, como dirigía y transcurría el ensayo. Fue ahí en la coral donde empezó a dirigir, cuando su maestro se fue para Europa. Alberto tenía más o menos once años. —Yo no tuve niñez ni juventud, todo el tiempo estuve con gente adulta, y en los años cincuenta empecé a trajinar con la filosofía, el existencialismo, el nadaísmo, y fui perdiendo la noción de Dios y eso me preocupó mucho, entonces me fui para el seminario de Yarumal, pero no me querían recibir porque yo no tenía vocación —dice Correa. Insistió tanto que lo recibieron. Entró en 1956. Ahí estudió filosofía y siguió haciendo música al lado de un compañero, Gustavo Yepes Londoño. Juntos hicieron la coral Penta Philia y la coral Santa Cecilia. Luego Alberto dejó el seminario, volvió a Medellín para estudiar medicina y se unió de nuevo a la coral Victoria, salió e hizo el Grupo de Música Antigua de Medellín, la Coral Ciudad de Envigado, luego el Estudio Polifónico de Medellín en 1966, más adelante la Orquesta de Cámara de Medellín, que funcionó hasta 1980 y en 1983 la Orquesta Sinfónica de Medellín de la que fue director hasta 2013. En esos treinta años dirigió cerca de tres mil conciertos, óperas, zarzuelas y oratorios. En 2011, con setenta años, se graduó de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Francisco Navarro Lara de Huelva (España) y obtuvo un Diploma de Licenciado en Dirección de Orquesta por la Royal Schools of Music. En Colombia recibió un Doctorado Honoris causa de la Universidad de Antioquia, una Licenciatura Honoris causa en música de la Universidad Adventista y el Premio Vida y Obra 2013 de parte del Ministerio de Cultura. —Fue muy difícil, pero yo soy un creyente absoluto. Yo le dije a Dios, “yo hago esto por ti”. A la filarmónica yo la defino como una sinfonía de milagros, porque en la orquesta todo ha sido un milagro. Hace poco estuve en la asamblea y me mostraron una orquesta moderna, una orquesta impresionante. Lo han hecho perfecto –dice el hoy Director Emérito de Filarmed.

El milagro de la música

María Catalina Prieto llegó a la orquesta hace casi diez años y hace cinco asumió como Directora Ejecutiva. Venía de trabajar como subdirectora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Al principio iba a estar sólo cuatro meses asesorando a Ana Cristina Abad, que recién había asumido el cargo de Directora de Filarmed. —La orquesta tenía como tres meses de vida, y nosotros en ese momento dijimos: “Nos revolcamos o nos morimos”, porque la realidad es que no se puede vivir solo de hacer conciertos, una orquesta tiene que ser relevante para la comunidad. El primer ejercicio que hicimos fue pensar cuál era el sentido de tener una orquesta como esta en Medellín. Y lo segundo, buscar orquestas que nos pudieran servir como referente —dice María Catalina Prieto. El revolcón fue total. Cambió la estructura, el modelo de gobernanza, el número de conciertos y la oferta de la orquesta, que fue más allá de la música en vivo. En poco tiempo el equipo administrativo pasó de diez a veintidós personas. La orquesta creció en personal, pero también en presencia y en la percepción de la ciudad. Entre otras cosas, la orquesta, dice María Catalina, se despojó del complejo de superioridad. —Había que ser conscientes de que la música sinfónica no hace parte del día a día de los colombianos, a nosotros nos criaron con otra música, entonces si la gente no sabe de la orquesta ni de esta música no es culpa de ellos, sino de nosotros —dice. Para construir puentes entre la orquesta y la ciudad, han hecho un poco de todo: incluir en el repertorio cada vez más músicas —desde rock y salsa hasta K-pop— llevar la orquesta a los barrios y crear programas sociales para atender algunos de los problemas más urgentes y apremiantes de la ciudad, como el programa Soy Músico, para jóvenes y adultos con discapacidad o neurodivergencias; el Coro Reconciliación, que une en una sola voz a personas que han sido víctimas del conflicto armado con firmantes del proceso de paz; la Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil de Urabá, que brinda formación musical a los niños, niñas y jóvenes de la región y Sonidos que cuidan, que trabaja por la salud mental y el bienestar a través de la música. —Ha sido muy bonito porque yo creo que la ciudad se ha enamorado de la orquesta. Ha entendido que somos distintos. A mí cada vez que hacemos conciertos en el Metropolitano me parece una belleza, porqu e si hubiéramos tomado una foto hace nueve años, el público es muy distinto al de hoy –dice Prieto. Entre las cosas que han cambiado, según María Catalina, se destaca el promedio de edad y el estrato de los asistentes. Desde que empezaron a hacer mediciones en 2018, han encontrado que el perfil de edad pasó de los sesenta y cuatro a los treinta y tres años, y que la mayoría de asistentes, que solían ser de estrato cinco y seis, ahora son de estratos uno, dos y tres. Sólo en 2025 más de dos millones de personas vieron a la orquesta en conciertos, actividades presenciales y transmisiones por televisión. Hicieron 129 conciertos, 516 ensayos abiertos, 12 charlas, 51 talleres y clases maestras, e interpretaron 775 obras. Además, hicieron la primera gira internacional con la orquesta completa en Argentina, luego, hicieron dos presentaciones sold out del Lago de los cisnes al lado del Ballet Metropolitano y estuvieron de gira por Urabá con la orquesta completa. En estos años la orquesta no sólo se ha preocupado porque la escuchen, sino por escuchar. —Yo peleo mucho con el concepto de formación de públicos, porque eso implica ponernos en una posición de que nosotros le estamos enseñando a la gente, y no es así. Estamos construyendo comunidad, yo te estoy mostrando una cosa del mundo, pero tú también me estás mostrando otras cosas. Para mí la labor del músico es la labor del juglar, que es contar una parte de la historia a través de la música, cómo la sociedad vive sus momentos a través de la historia —dice María Catalina. Medellín es una ciudad musical. No sólo porque la industria colombiana se ha forjado aquí, sino porque la ciudad está contada en las canciones, en géneros que se han asumido como propios, desde el tango, el rock, el metal, el punk, el rap, el reguetón. Estas músicas son textos que han contado su contexto, ahí está guardada un parte de la historia de la ciudad: el proceso de modernización, el afán civilizatorio, la violencia, el narcotráfico, el amor, la relación con el dinero y las ambiciones, la vida. Cada género define una ética y sus estéticas. Son músicas que hablan de nosotros. La música clásica o sinfónica, también cuenta una ciudad, pero es un lenguaje todavía tan desconocido, que muchos no lo reconocen ni se ven ahí.

El porvenir