De los “cryptobro” a las “cryptosisters”: mitos y realidades

En 2018, The North American Bitcoin Conference terminó su ciclo de charlas con una reunión de “networking”, que resultó ser una fiesta en un club de bailarinas exóticas en Miami que habían rentado para la ocasión. El suceso fue muy comentado porque evidenciaba la fuerte masculinización de una parte del mundo de las criptomonedas, que se suele pintar como una “cosa de chicos”, un territorio nuevo conquistado solo por los más fuertes, al estilo de las películas del lejano oeste.

“Esta premisa tiene su máximo exponente en el ‘cryptobro’, término que designa un tipo de perfil muy expuesto en redes sociales, al que parece que nunca le ha ido mal invirtiendo en cripto, aunque llevan relativamente poco tiempo en ello, y que se considera con la suficiente experiencia y conocimiento para dar consejos e información a los demás en este tipo de inversiones”, explica Cristina Carrascosa, CEO de la empresa de cripto ATH21. Por su parte, Urban Dictionary agrega: “es una persona con una compresión débil de las aplicaciones de criptomonedas, pero que ha formado opiniones muy sólidas sobre cuáles son las mejores”. Ellos sostienen que el cripto es un “mundo de hombres”. Pero, ¿qué hay de real en esas afirmaciones?

Mito 1: Los “cryptobro” son mayoría

Falso. Con los cryptobros puede aplicarse el dicho de que no son la mayoría, pero hacen bastante ruido. En España, dos mujeres reconocidas del sector decían lo siguiente en una entrevista con la revista Elle. “Yo llevo varios años en esta industria y puedo decirte que ninguna de las personas con las que me relaciono tiene el perfil de cryptobro. Sin embargo, sí me he encontrado con muchos cryptobros en los canales de Telegram”. Por su parte, Cristina Carrascosa afirmaba: “Hay un sector de personas a las que se llama cryptobros que han hecho daño, porque cuando el mercado de las cripto es alcista, es muy fácil crear un perfil en redes y dar explicaciones o recomendaciones de inversión sin ningún tipo de responsabilidad”.

Mito 2: A las mujeres no les interesa el mundo cripto

Falso. Un estudio de Binance de 2021 establecía que los hombres eran el 95% de los usuarios de las criptomonedas. Pero para noviembre de 2022, Statista publicaba que, solo en Estados Unidos, las mujeres ya representaban el 26% de los dueños de criptoactivos.

Por su parte, la consultora Gemini publicó en su informe de 2022 que entre los curiosos que planeaban comprar criptomonedas por primera vez, el 47% eran mujeres, una cifra que desmiente que el desinterés y el género tengan alguna correlación.

Mito 3: Las mujeres no comprenden del todo la “lógica” de la blockchain

Falso. Este es un mito con raíz en el viejo pero todavía extendido pensamiento respecto de que las mujeres no son tan buenas como los hombres en tecnología, matemáticas o inversiones financieras. Todas estas son habilidades que se pueden enseñar y, por lo tanto, son accesibles para todo el que tenga interés en aprenderlas.

“Cuando vivía en Ucrania, oía mucho que las industrias tecnológicas no son para mujeres”, relata la socia de la fintech PSP Lab de Londres, Mykyta Sokolov. “Eso es totalmente falso. No existe una “lógica femenina” y solo hay pequeñas diferencias científicamente probadas en el proceso de pensamiento entre hombres y mujeres. En mi opinión, las mujeres no están representadas en la industria tecnológica por la forma en que las tratan sus padres y la sociedad. Esto es especialmente relevante en países con fuertes valores conservadores”.

Mito 4: Las mujeres no alcanzan puestos de poder en el mundo cripto

Falso. Gracy Cheen, quien incursionó en cripto por primera vez en 2014, escribía recientemente en Forkast: “El mundo de las criptomonedas en gran medida, todavía se presenta como el lejano oeste dominado por especuladores masculinos y la cultura de los “bro”, reforzado por los escándalos recientes (se refiere al colapso de FTX) y la caída. Sin embargo, el compromiso y el liderazgo femenino en cripto pueden ayudar a cambiar esta percepción y crear una imagen más positiva para la industria”.

En América Latina, por su parte, Silvina Moschini, CEO de Unicoin, es una de las pocas mujeres liderando una criptomoneda cuya característica esencial es que está respaldada por activos y ha sido diseñada para otorgar dividendos.

Mito 5: Trabajan más hombres que mujeres en el mundo cripto

Cierto. Según el Banco Mundial, solo el 28% de los puestos de trabajo en tecnología están ocupados por mujeres. Pero esto no quiere decir que no se hayan logrado avances. El 30% de los nuevos empleados en el mundo cripto son mujeres, según Forkast, que explica que esta es una tendencia en alza.

Desde el inicio, el cripto se configuró como un espacio de hombres y la evolución es palpable, ya que para 2022 las mujeres ejecutivas en las empresas de criptomonedas superaban el 20%. Desde la creación del código están involucradas las programadoras, desarrolladoras de blockchain, ingenieras de front y back end. Hay emprendedoras y mujeres que invierten en cripto, diseñadoras y social media, mánagers y marketeras que trabajan en el ecosistema. La lista es larga y ellas están abriendo sus puertas en este mercado.

Mito 6: las mujeres solo hacen inversiones emocionales

Falso. Los criterios más populares entre las mujeres para seleccionar un activo en una cartera son la capitalización actual del activo (59,2%) y la capacidad del proyecto para resolver problemas prácticos (52,4%), explica BDC. Las compras emocionales son parte de una tradición que describe a la mujer como propensa a gastar dinero de forma descontrolada y ahora se traslada ese estereotipo al terreno de la inversión. Pero la realidad es que los perfiles de quienes invierten en criptomonedas no están influidos por el género sino por la relación con el riesgo y otras pautas de comportamiento.

Cryptosisters y brecha de género

Según un estudio de Coinbase, el 31% de las mujeres con educación universitaria en Estados Unidos y Reino Unido no cree que tenga acceso igualitario al sistema financiero, y según el Banco Mundial, los hombres siguen siendo la mayoría de los titulares de las cuentas en los bancos. Es por esto que las criptomonedas son una opción para reducir la brecha de género.

La tendencia global es que las mujeres están más involucradas con las finanzas e inversiones, y esto puede cambiar la figura del cryptobro por una que coloca a la mujer en posición de igualdad con los hombres: la cryptosister. Esta palabra se viene popularizando con una connotación positiva para aludir a mujeres que invierten en criptomonedas, que se educan sobre el mundo financiero y que buscan que esta tecnología sea más accesible.