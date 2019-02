DECIMOS, CON EL PAPA FRANCISCO: ¡PRESENTE!”

Este domingo 27 de enero, al concluir la Jornada Mundial de la Juventud en Ciudad de Panamá y horas previas a su regreso a la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco en la casa hogar El Buen Samaritano, luego de tocar realidades de la actualidad mundial, hizo referencia al atentado terrorista perpetrado por el Eln el 17 de enero en la Escuela Francisco de Paula Santander en Bogotá y trajo a la memoria uno a uno los nombres de los cadetes fallecidos.

Como, según afirmó, era tradición en estos hogares al nombrar a quien fallecía decir “presente”, pidió que cada uno “en voz alta en el corazón” lo fuera diciendo. Sin embargo, el voz alta saltó del corazón a los labios y tras cada uno de los veinte nombres pronunciados por el Pontífice con sus nombres y apellidos quienes allí se encontraban fueron diciendo a cada uno: “¡presente!”.

Este acto significativo nos recuerda que la guerra no es genérica, tiene nombres completos, apellidos con referencia a quienes aún los lloran, trunca sueños de generaciones, arrebata vidas en su particularidad. Cada uno de los nombres allí mencionados nos grita que en la guerra no se ponen en juego perspectivas o ideologías, sino seres humanos y por eso es irracional, salvaje e inhumana.

En medio de los nombres masculinos de los diecinueve cadetes, apareció también el de una mujer, la cadete Erika Sofía Chicó Vallejo. También la guerra tiene nombre femenino, no solo por el artículo que la nombra, sino por las vidas de mujeres que cobra, por el dolor de cada una de las madres que ante la noticia de la muerte de su hijo se aferran a su vientre mientras el llanto inunda sus ojos recordando que han sido las entrañas y su vida las que junto con sus hijos les han arrebatado. La guerra lleva en su mismo saco niños, familias y en su ceguera, propia del odio como diría el filósofo judío Martin Buber, no reconoce, no mira a los ojos, sólo sabe cercenar lo que ella no ha sembrado.

La afirmación de “¡presente!” a cada uno de los nombres de los veinte jóvenes cadetes refiere la presencia de la vida que, si bien el terrorismo en su pánico que le inunda como avalancha cobró, continúa activa en la existencia de quienes aún ante sus nombres sentimos el dolor de la insensatez. Sin embargo, este “¡presente!” es también un reclamo a cada uno de nosotros, no solo desde nuestra realidad colombiana, sino a cada hombre y mujer que corremos el peligro de la indiferencia ante los nombres de quienes son víctimas de la guerra y que pueden dejar de ser en pocas semanas noticia de primera página.

En su libro Voces de Chernóbil, la Nobel bielorrusa, Svetlana Alexiévich, trae el relato de Piotr S., un psicólogo que al final de su historia se pregunta: “¿para qué recuerda la gente?”, a lo que él mismo responde que tras su diálogo ha comprendido algo: “ahora no me siento tan solo”. Debemos recordar, traer sus nombres, esto nos da la certeza que no estamos solos, que nuestro grito “¡presente!” incluye también el plural de las otras voces.

Ese mismo domingo falleció el cadete Andrés Felipe Carvajal Moreno, herido en el atentado y sumando así a veintiuno el número de las víctimas. Por él, por todos, con voz alta de corazón y labios: “¡presente!”.

* Filósofo y teólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana.