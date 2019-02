Palabra es todo lo que comunica, y comunicar es compartir, hacer al otro partícipe de lo mío. Existe la palabra pensada, oral, escrita. El pensamiento se concreta en la palabra. Riqueza de vocabulario, riqueza de mente y corazón.

Dialogar es conversar, el arte de comunicarse entre dos o más personas a través de la palabra. El buen conversador es una delicia. En el diálogo alternamos la palabra con el silencio, que ocupa un papel fundamental en el diálogo.

El incremento vertiginoso de los medios de comunicación constituye el enemigo mortal del silencio, que produce un efecto engañoso al no dejar ni siquiera un instante para escuchar la voz de la conciencia, y menos aún los latidos del corazón, la fábrica portentosa del amor.

Junto al diálogo está el monólogo, que es comunicación mía conmigo mismo a través de la palabra. La gran pregunta: ¿Quién soy yo? Requiere silencio sagrado para saberla responder. El monólogo es un quehacer maravilloso que el hombre del siglo XXI desconoce cada vez más por los asedios que perturban sin cesar su atención.

El monólogo y la visita van de la mano. Visitar un amigo es el regalo de los regalos. Que yo me visite a mí mismo es una ocurrencia del todo singular, que no es posible olvidar jamás, y más si soy el mejor amigo de mí mismo por la solicitud con que me cultivo.

Necesito sacar tiempo en forma sistemática para preguntarme quién soy yo, cuál es mi talento y cuánto lo cultivo, con qué entusiasmo ejerzo mi profesión, cuánto me intereso en mirarme, escucharme, mimarme y hacerlo todo con un respeto delicado, amoroso. Me interesa mucho saber cómo pienso y cómo debo pensar, cómo amo y cómo debo amar.

Monólogo, descubrimiento que va más allá de toda ponderación, el tesoro por excelencia de todo ser humano, que lo pone en el camino del vidente: “Dios, corro por el camino de tus mandamientos, pues tú dilatas mi corazón” (Salmo 118,32). Y también: “Para el que sabe escuchar, la sabiduría es un placer” (Eclesiástico 3,29).

Mirarme a mí mismo para descubrir el tesoro que soy y cuidarlo con esmero infinito, me lleva a la gratísima sorpresa de que mi verdadero tesoro es mi Creador, que me crea amorosamente instante a instante. Y al mirarme a mí mismo, descubro algo más enriquecedor en mí, como dice Pedro Páramo: “Aún falta más. La visión de Dios. La luz suave de su cielo infinito... La alegría de los ojos de Dios”. La sorpresa embriagadora de sacar tiempo para preguntarme: ¿Quién soy yo?.