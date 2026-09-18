Él es Santiago Serna, el joven que escribe cartas de amor para los asistentes a la Fiesta del Libro en Medellín

- ¿Para quién es la carta?
- Para Mariana.
- ¿Y qué te gusta de ella?
- ¿Cómo qué?
- Como rasgos físicos, espirituales...
- Sus ojos. También tiene un cabello muy bonito.
Santiago Serna escribe cartas para destinatarios que no conoce y sobre amores que no son los suyos. Lo hace por encargo. A los “clientes” los llama el pequeño letrero de letras blancas que anuncia: “Escribo cartas de amor y también de las otras”, y también el sonido similar a la leve sacudida de una campana que sale de su máquina de escribir cuando mueve sus dedos rápidamente sobre ella.
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Luego de llegar a la mesita en la que está ubicado, en una de las entradas del Orquideorama del Jardín Botánico, muchos, con la boca abierta; otros, con los ojos confundidos; hombres y mujeres, adolescentes y adultos, le preguntan qué hace y cuánto vale. Cuando alguien se les viene a la cabeza y deciden que quisieran regalarle una carta, se lo dicen a Santiago, y así comienza la historia.
En la máquina de escribir está parte del origen de por qué este joven de 29 años ha asistido a esta edición y a otras cuatro de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín en calidad de escritor a sueldo. Esa pieza de la marca Brother la encontró en casa de su abuela, donde estaba guardada y en desuso, y la sacó de allí para empezar a escribir libros en ella, no en su habitación o en su estudio, sino en ferias del libro de otras ciudades de Colombia.
Ha viajado a Valledupar, Manizales y Cali, y hasta a otros países como Guatemala y España, en eso que él mismo describe como “un movimiento constante de la imaginación”, que se da, también en parte, gracias a las bondades de la máquina de escribir, que no necesita internet ni energía para funcionar.