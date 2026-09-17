“La Cuadra es un antes y después en mi vida”: Gilmer Mesa celebra 10 años de su primera novela

La Cuadra está cumpliendo 10 años, y Gilmer Mesa, su autor tiene todo por celebrar. El libro, que cuenta el día más triste de su vida, hizo posible el día más feliz de su vida, cuando se ganó el XII Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Lea también: Aranjuez, ese barrio que está hecho de palabras: un diálogo entre Gilmer Mesa y Gambeta
“Es una novela maldita en su naturaleza, que se da a raíz de la muerte de mi hermano. Veinticinco años me taladró en la cabeza esa historia hasta que la saqué, no solo de la muerte de mi hermano, sino también de la muerte de muchos amigos míos; de ese popular barrio de Aranjuez, cruzado por tanta cosa tan jodida que nos ha pasado”, dijo Gilmer al recibir el premio.
Hoy, 10 años después de su publicación, La Cuadra se ha convertido en un libro imprescindible para leer a Medellín, ha sido fundamental para complejizar la idea que muchos tenían sobre los barrios populares de esta ciudad y su relación con la violencia, y ha cambiado, sobre todo, la vida de Gilmer, quien desde entonces se consagró a la escritura y ha publicado tres libros más.
Con motivo del aniversario, se publicó una nueva edición limitada, en pasta dura, ilustrada por Gustavo Zapata [Zeta]. El lanzamiento será este sábado 19 de septiembre a las 3:00 p. m. en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia. A propósito del aniversario, EL COLOMBIANO habló con Gilmer.